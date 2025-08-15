A békefolyamat elindítója: Orbán Viktor

A békemissziója részeként Orbán Viktor miniszterelnök először az egymással harcban álló felekkel találkozott: Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyalt Kijevben, majd Vlagyimir Putyin orosz elnököt látogatta meg Moszkvában. A magyar kormányfő tavaly júliusban találkozott Volodimir Zelenszkijjel, akivel nemcsak az orosz–ukrán háborúról, hanem a kétoldalú kérdésekről is egyeztetett a csaknem háromórás tárgyaláson. Orbán Viktor Kijevben azt kérte az ukrán elnöktől, hogy fontoljon meg egy határidőhöz kötött tűzszünetet, amely lehetőséget ad a béketárgyalások felgyorsítására, írta meg az Origo.
Kijev után Moszkvába utazott Orbán Viktor, a Kremlben tárgyalt Vlagyimir Putyinnal. Missziója során az hangsúlyozta, hogy a békéért tenni kell. Mint mondta:
lassan elfogynak azok az országok, amelyek mindkét háborúban álló féllel tudnak beszélni, lassan Magyarország az egyetlen olyan ország Európában, amely mindenkivel tud beszélni.
Orosz szakértők a látogatás kapcsán már akkor arról beszéltek, hogy fordulópontot jelentett Orbán Viktor moszkvai látogatása.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való találkozója olyan fordulópont, amely elindítja a visszaszámlálást az ukrajnai konfliktus lezárásához
– jelentették ki az orosz szakértők.
Kína és Törökország következett
Kijevi és moszkvai tárgyalásai után Orbán Viktor Pekingben Hszi Csin-ping kínai elnökkel tárgyalt, majd Recep Tayiip Erdogan török elnökkel és Donald Trumppal is találkozott.
A magyaroknak fontos, hogy Kína szorgalmazza a békét a világban
– jelentette ki kínai tárgyalása kapcsán a magyar miniszterelnök, hangsúlyozva:
a háborúzó felek mellett három világhatalom, az Egyesült Államok, az Európai Unió és Kína döntésén múlik, mikor lesz vége az orosz–ukrán háborúnak.
Orbán Viktor a kínai elnökkel való találkozójáról a Facebook-oldalán úgy fogalmazott:
Kína kulcsszereplő a béke megteremtésében.
Orbán Viktor Recep Tayyip Erdogan török államfővel Washingtonban tárgyalt, ahol megvitatták az orosz–ukrán háború ügyét, és a kormányfő a magyar békemisszió támogatását kérte a török elnöktől.
Erdogan elnök fontos partner a békemissziónkban. Törökország a fekete-tengeri térség meghatározó regionális hatalma, és az egyetlen szereplő, amely sikeresen közvetített a háborúzó felek között az orosz–ukrán konfliktusban
– közölte a találkozóval kapcsolatban Orbán Viktor.