A békefolyamat elindítója: Orbán Viktor

A békemissziója részeként Orbán Viktor miniszterelnök először az egymással harcban álló felekkel találkozott: Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyalt Kijevben, majd Vlagyimir Putyin orosz elnököt látogatta meg Moszkvában. A magyar kormányfő tavaly júliusban találkozott Volodimir Zelenszkijjel, akivel nemcsak az orosz–ukrán háborúról, hanem a kétoldalú kérdésekről is egyeztetett a csaknem háromórás tárgyaláson. Orbán Viktor Kijevben azt kérte az ukrán elnöktől, hogy fontoljon meg egy határidőhöz kötött tűzszünetet, amely lehetőséget ad a béketárgyalások felgyorsítására, írta meg az Origo.

Orbán Viktor békemissziója első állomásán Kijevbe utazott, ahol Volodimir Zelenszkijjel tárgyalt (Fotó: AFP)

Kijev után Moszkvába utazott Orbán Viktor, a Kremlben tárgyalt Vlagyimir Putyinnal. Missziója során az hangsúlyozta, hogy a békéért tenni kell. Mint mondta:

lassan elfogynak azok az országok, amelyek mindkét háborúban álló féllel tudnak beszélni, lassan Magyarország az egyetlen olyan ország Európában, amely mindenkivel tud beszélni.

Orosz szakértők a látogatás kapcsán már akkor arról beszéltek, hogy fordulópontot jelentett Orbán Viktor moszkvai látogatása.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való találkozója olyan fordulópont, amely elindítja a visszaszámlálást az ukrajnai konfliktus lezárásához

– jelentették ki az orosz szakértők.

Kína és Törökország következett

Kijevi és moszkvai tárgyalásai után Orbán Viktor Pekingben Hszi Csin-ping kínai elnökkel tárgyalt, majd Recep Tayiip Erdogan török elnökkel és Donald Trumppal is találkozott.

A magyaroknak fontos, hogy Kína szorgalmazza a békét a világban

– jelentette ki kínai tárgyalása kapcsán a magyar miniszterelnök, hangsúlyozva:

a háborúzó felek mellett három világhatalom, az Egyesült Államok, az Európai Unió és Kína döntésén múlik, mikor lesz vége az orosz–ukrán háborúnak.

Orbán Viktor a kínai elnökkel való találkozójáról a Facebook-oldalán úgy fogalmazott:

Kína kulcsszereplő a béke megteremtésében.

Orbán Viktor Recep Tayyip Erdogan török államfővel Washingtonban tárgyalt, ahol megvitatták az orosz–ukrán háború ügyét, és a kormányfő a magyar békemisszió támogatását kérte a török elnöktől.

Erdogan elnök fontos partner a békemissziónkban. Törökország a fekete-tengeri térség meghatározó regionális hatalma, és az egyetlen szereplő, amely sikeresen közvetített a háborúzó felek között az orosz–ukrán konfliktusban

– közölte a találkozóval kapcsolatban Orbán Viktor.