Orbán ViktorbékemisszióTrump-Putyinorosz-ukrán háború

A békefolyamat elindítója: Orbán Viktor

Ahogy közeledik Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozója, egyre több nyilatkozat, elemzés és találgatás lát napvilágot arról, hogy vajon miben állapodnak meg, sikerül-e előmozdítani a békét. Emlékezetes, Orbán Viktor miniszterelnök az orosz–ukrán háború kezdete óta a párbeszédet szorgalmazza, békemissziója során számos vezetőt felkeresett, hogy a béke érdekében tárgyaljon velük. A Trump–Putyin-csúcstalálkozó most újabb fordulatot hozhat.

Magyar Nemzet
2025. 08. 15. 8:09
Orbán Viktor és Donald Trump Fotó: ZOLTAN FISCHER Forrás: HUNGARIAN PRIME MINISTER'S OFFIC
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

békemissziója részeként Orbán Viktor miniszterelnök először az egymással harcban álló felekkel találkozott: Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyalt Kijevben, majd Vlagyimir Putyin orosz elnököt látogatta meg Moszkvában. A magyar kormányfő tavaly júliusban találkozott Volodimir Zelenszkijjel, akivel nemcsak az orosz–ukrán háborúról, hanem a kétoldalú kérdésekről is egyeztetett a csaknem háromórás tárgyaláson. Orbán Viktor Kijevben azt kérte az ukrán elnöktől, hogy fontoljon meg egy határidőhöz kötött tűzszünetet, amely lehetőséget ad a béketárgyalások felgyorsítására, írta meg az Origo

Orbán Viktor békemissziója első állomásán Kijevbe utazott, ahol Volodimir Zelenszkijjel tárgyalt
Orbán Viktor békemissziója első állomásán Kijevbe utazott, ahol Volodimir Zelenszkijjel tárgyalt (Fotó: AFP)

Kijev után Moszkvába utazott Orbán Viktor, a Kremlben tárgyalt Vlagyimir Putyinnal. Missziója során az hangsúlyozta, hogy a békéért tenni kell. Mint mondta:

lassan elfogynak azok az országok, amelyek mindkét háborúban álló féllel tudnak beszélni, lassan Magyarország az egyetlen olyan ország Európában, amely mindenkivel tud beszélni.

Orosz szakértők a látogatás kapcsán már akkor arról beszéltek, hogy fordulópontot jelentett Orbán Viktor moszkvai látogatása. 

Orbán Viktor magyar miniszterelnök Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való találkozója olyan fordulópont, amely elindítja a visszaszámlálást az ukrajnai konfliktus lezárásához

 – jelentették ki az orosz szakértők. 

Kína és Törökország következett

Kijevi és moszkvai tárgyalásai után Orbán Viktor Pekingben Hszi Csin-ping kínai elnökkel tárgyalt, majd  Recep Tayiip Erdogan török elnökkel és Donald Trumppal is találkozott.

A magyaroknak fontos, hogy Kína szorgalmazza a békét a világban

 – jelentette ki kínai tárgyalása kapcsán a magyar miniszterelnök, hangsúlyozva: 

a háborúzó felek mellett három világhatalom, az Egyesült Államok, az Európai Unió és Kína döntésén múlik, mikor lesz vége az orosz–ukrán háborúnak. 

Orbán Viktor a kínai elnökkel való találkozójáról a Facebook-oldalán úgy fogalmazott:

Kína kulcsszereplő a béke megteremtésében. 

Orbán Viktor Recep Tayyip Erdogan török államfővel Washingtonban tárgyalt, ahol megvitatták az orosz–ukrán háború ügyét, és a kormányfő a magyar békemisszió támogatását kérte a török elnöktől.

Erdogan elnök fontos partner a békemissziónkban. Törökország a fekete-tengeri térség meghatározó regionális hatalma, és az egyetlen szereplő, amely sikeresen közvetített a háborúzó felek között az orosz–ukrán konfliktusban

– közölte a találkozóval kapcsolatban Orbán Viktor.

Trump meg fogja oldani a békét! 

békemisszió tavaly nyári tárgyalássorozatának utolsó állomásaként Donald Trumppal tárgyalt Orbán Viktor. Az amerikai elnök, aki akkor még csak elnökjelölt volt, mar-a-lagói birtokán fogadta a magyar miniszterelnököt, és a béke lehetséges megoldásairól tárgyaltak. A kormányfő a találkozó kapcsán az X-en úgy fogalmazott: 

Békemisszió 5.0. Megtiszteltetés volt meglátogatni Donald Trump elnököt Mar-a-Lagóban. Megvitattuk a béke megteremtésének módjait. A nap jó híre: meg fogja oldani!

– hangsúlyozta a magyar miniszterelnök, akinek a bejegyzésére reagálva Donald Trump a közösségi oldalán kiemelte:

Köszönöm Viktor. Legyen béke, gyorsan. Túl sok ember halt meg egy háborúban, aminek soha nem lett volna szabad elkezdődnie!

A békemisszió decemberben folytatódott

Miután novemberben újraválasztották Donald Trumpot az Egyesült Államok elnökévé, amely felerősítette a reményt a béke megteremtésére, decemberben folytatódott Orbán Viktor békemissziója, amelynek első állomásán a Vatikánban fogadta Ferenc pápa a magyar miniszterelnököt. 

Azért jöttem a szentatyához, mert a béke esélyét most kell megragadnunk

– emelte ki a kormányfő a látogatás kapcsán.

Vatikáni tárgyalása után Orbán Viktor Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel is tárgyalt. 

Az olasz sajtó akkor hangsúlyozta, a béketeremtés egyik kulcsfontosságú szereplője lehet Orbán Viktor kormányfő, aki közvetítő szerepet tölthet be a nagyszabású békemisszióra készülő amerikai elnök és a Vatikán között is. A lapok kiemelték, hogy a Vatikán, Magyarország és Washington célja a tűzszünet mielőbbi megvalósítása, az összefogás pedig elengedhetetlen, „most, amikor kézzelfogható közelségbe került a béke.” 

Alig egy héttel a vatikáni látogatás után Orbán Viktor miniszterelnök ismét találkozott Donald Trumppal, az akkor már újraválasztott elnökkel, akivel háromórás tárgyalást folytattak. 

A találkozóra a floridai Mar-a-Lagóban került sor, ami – szakértők szerint – jól mutatta a két politikus jó személyes viszonyát. A találkozón részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Elon Musk is. 

Ha két ember, két férfi leül ma Európában, vagy akár Amerikában beszélgetni, akkor aligha kerülheti el, hogy a békéről meg a háborúról is szót váltson

 – mondta Orbán Viktor miniszterelnök Donald Trumppal folytatott megbeszéléséről újságíróknak

A találkozó kapcsán a sajtó a magyar miniszterelnök béketeremtő szerepét emelték ki a lapok, valamint azt, hogy 

Orbán Viktor a megválasztott amerikai elnök egyik legmeghatározóbb külföldi szövetségese.

A Donald Trumppal való találkozó után Orbán Viktor – szintén békemissziója részeként – Vlagyimir Putyinnal tárgyalt telefonon. Az orosz elnök és a magyar miniszterelnök egyórás telefonbeszélgetésük során több fontos témát is megvitattak, így az ukrajnai helyzetet is. 

A háború legveszélyesebb heteit éljük. Minden rendelkezésünkre álló diplomáciai eszközt bevetünk a tűzszünet és a béke előmozdítása érdekében

 – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán.

A tűzszüneti javaslatot Putyin orosz elnök nem ellenezte, Volodimir Zelenszkij azonban durván elutasította.

Az ukrán elnök Orbán Viktor békeközvetítői szerepét sem fogadta el

Zelenszkij december közepén egy ukrajnai fórumon kijelentette: nem engedi, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök közvetítsen az ukrajnai háborút lezáró tárgyalásokon. 

Zelenszkij külön megjegyezte, hogy Ukrajnának közvetlen, közvetítők nélküli kapcsolatokra van szüksége az Egyesült Államokkal. 

Ezt megelőzően az ukrán külügyminisztérium honlapján is megjelent egy nyilatkozat, amely

felszólította a magyar kormányt, hogy fejezze be az orosz–ukrán háborút érintő karácsonyi fogolycsere és tűzszünetre irányuló tevékenységét.

 A békemisszió eddigi utolsó állomása 2024-ben a török–magyar csúcstalálkozó volt, ahol Orbán Viktor miniszterelnök találkozott Recep Tayyip Erdogan török államfővel.

Törökország a háború kezdete óta a béke helyreállításán dolgozik. Ma is erről tárgyalunk Erdogan elnök úrral

– írta akkor közösségi oldalán a miniszterelnök.

Orbán Viktor békemissziója új távlatokat nyitott meg

Orbán Viktor békemissziója globális szinten hozott változást a béke kérdésének megítélésében. Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója a Magyar Nemzetnek adott interjúban korábban kiemelte: a magyar miniszterelnök szerepe meghatározó abban, hogy a béke a világpolitikai diskurzus részévé vált. 

Orbán Viktor többet tett a békéért, mint gyakorlatilag bárki más a világon

– fogalmazott a szakértő. Magyarország már a háború legelső pillanatától következetesen a béke mellett állt ki, szemben a nemzetközi nyomással és az ellenzéki kritikákkal. Orbán Viktor álláspontja nemcsak a magyar belpolitikára, hanem az európai színtérre is hatást gyakorolt. 

Minden fontos nemzetközi szereplőt meglátogatott, akik a háborúban érintettek lehettek, és napirendre tűzte a tűzszünet és a béke kérdését

– hangsúlyozta Boros Bánk Levente, majd megjegyezte, hogy egy háborúban a párbeszéd fenntartása kulcsfontosságú. 

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)

add-square Trump és Putyin találkozója

Feszülten várja a világ Trump és Putyin újabb találkozóját

Trump és Putyin találkozója 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekhatárzár

Tízéves a déli magyar határzár

Horváth József avatarja

2015 nyarán Orbán Viktor miniszterelnök történelmi döntést hozott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu