Brüsszelben négynaponta lövöldöznek + videó

A brüsszeli főügyész, Julien Moinil szerint idén eddig összesen 57 lövöldözés történt a városban, ebből 20 a nyár kezdete óta. Ez a statisztika egyértelműen alátámasztja, hogy Brüsszelben átlagosan négynaponta dördül el egy fegyver – írja a Brussels Signal.

Brüsszel, Anderlecht

Június 5-én lövöldözés történt Brüsszel Anderlecht kerületében, amikor egy 49 éves férfit mellkason lőttek, a lövöldözés helyszíne pedig a Westland bevásárlóközpont környéke volt. A rendőrség nyomozást indított az ügyben, a körülmények még tisztázatlanok, a gyanúsítottat nem azonosították eddig, Ez az eset jól mutatja, hogy a fegyveres erőszak nem csak háttérjelenség, hanem a brüsszeli köztereken aktívan jelen van.

A helyiek máig emlékeznek a 2023 januárjában történt tragédiára, amikor egy 11 éves kislány életét vesztette egy drogháborúban: a lövedék az otthonuk nappalijába csapódott be, miközben a gyermek bent tartózkodott.

Idén nyáron pedig egy édesanya és kilencéves lánya került két fegyveres közé az utcán. „Az a család akkor éppúgy meghalhatott volna” – fogalmazott Julien Moinil.

Etnikai alapon szerveződő bűnbandák

Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója így nyilatkozott lapunknak:

Brüsszelben, mint a legtöbb európai nagyvárosban, a bűnszervezetek jellemzően etnikai alapon szerveződnek. A kábítószer-, azon belül a kokainpiac uralásáért albán, marokkói, olasz és más szervezett bűnözői csoportok harcolnak egymással.

A velük szembeni hatósági fellépést nehezíti, hogy Brüsszel hat rendőrségi zónára oszlik, amelyek között nem tökéletes az információmegosztás és az együttműködés. Emellett az etnikai alapon szerveződő csoportokba beépülni is nehéz.”

A belgiumi hatóságok gyakran külföldi társügynökségek információira támaszkodnak, de ez önmagában nem elegendő a hatékony bűnüldözéshez. „Belgiumban az első, nagyobb visszhangot kiváltó droggal kapcsolatos haláleset 2023 januárjában történt, amikor egy 11 éves kislányt lőttek le. Ezt követően kineveztek egy drogügyi megbízottat, de a munkája nem hozta meg a várt eredményeket” – tette hozzá a szakértő.