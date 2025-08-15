Trump-Putyinorosz-ukrán háborúTrump

Ukrajna sorsa döntő fordulat előtt

A világpolitika feszülten figyeli a közelgő Trump–Putyin-csúcstalálkozót, amely akár Ukrajna jövőjét is meghatározhatja. A találkozó kimenetele potenciálisan drasztikus változásokat hozhat az ország területi integritásában, miközben Ukrajna népe a vérontás végét reméli.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 08. 15. 7:16
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

2014 óta Oroszország jelentős ukrán területekre tart igényt. A folyamat a Krím félsziget annexiójával kezdődött, majd a Donbasz régióban (Donyeck és Luhanszk) folytatódott szeparatista mozgalmakkal. 2022 februárjában Putyin teljes körű inváziót indított, amely során az orosz erők Kijev külvárosáig, valamint déli területekre is eljutottak, írja az Origó.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Az elmúlt években a frontvonalak változtak, jelenleg Oroszország Ukrajna területének körülbelül húsz százalékát ellenőrzi. A keleti fronton azonban az orosz erők továbbra is előrenyomulnak.

Ukrajna sorsa Alaszkában dőlhet el

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azonnali tűzszünetet sürget. Donald Trump amerikai elnök a béke elérését tűzte ki célul, de a területcserék lehetőségének felvetése aggodalmat keltett Kijevben és Európában.

A Trump–Putyin-találkozó Alaszkában zajlik, és a világ feszülten várja az eredményeket. Ukrajna és európai szövetségesei egyelőre elutasítják a területcserék lehetőségét, míg Oroszország ragaszkodik a 2022-ben annektált területekhez.

 

A következő 24 óra kritikus lehet Ukrajna jövője szempontjából, miközben a diplomácia és a geopolitikai érdekek ütköznek a tárgyalóasztalnál.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

add-square Trump és Putyin találkozója

A békefolyamat elindítója: Orbán Viktor

Trump és Putyin találkozója 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekhatárzár

Tízéves a déli magyar határzár

Horváth József avatarja

2015 nyarán Orbán Viktor miniszterelnök történelmi döntést hozott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu