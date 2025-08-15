Ukrajna sorsa döntő fordulat előtt

2014 óta Oroszország jelentős ukrán területekre tart igényt. A folyamat a Krím félsziget annexiójával kezdődött, majd a Donbasz régióban (Donyeck és Luhanszk) folytatódott szeparatista mozgalmakkal. 2022 februárjában Putyin teljes körű inváziót indított, amely során az orosz erők Kijev külvárosáig, valamint déli területekre is eljutottak, írja az Origó.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Az elmúlt években a frontvonalak változtak, jelenleg Oroszország Ukrajna területének körülbelül húsz százalékát ellenőrzi. A keleti fronton azonban az orosz erők továbbra is előrenyomulnak.