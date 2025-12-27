Botrány: a brit jobboldalnak nem jutott hely a Lordok Házában

Nigel Farage már augusztusban levelet írt Sir Keir Starmer miniszterelnöknek, amelyben felszólította, hogy orvosolja a Reform felsőházi képviseletének hiányát, és „demokratikus aránytalanságról” beszélt.

A miniszterelnök azonban nem válaszolt, és a Reform UK nem került fel a legutóbbi kinevezési listára. Farage erre azt mondta, hogy Starmer a politikai elit részének tekinti magát, amely szerinte igyekszik elhallgattatni az eltérő véleményeket.

A Reform UK jelenleg több alsóházi képviselővel rendelkezik, mint más kisebb pártok, amelyek viszont már kaptak helyet a Lordok Házában: például a Zöld Párt és a Plaid Cymru négy-négy képviselővel két-két főrenddel rendelkezik.

Ez tovább növeli a nyomást a miniszterelnökön, hogy indokolja a Reform mellőzését.