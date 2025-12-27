Lord True, a Konzervatív Párt felsőházi vezetője szerint ez demokratikus kérdéseket vet fel. Úgy véli, hogy alapvető alkotmányos elv, hogy minden parlamenti pártnak legyen képviselete a felsőházban is, hogy részt vehessen a törvényhozási folyamatban, és ott is elmondhassa álláspontját. True hangsúlyozta: ha a Reform UK mandátumokat szerzett az alsóházban, akkor jogosan várhatnák el, hogy a Lordok Házában is legyenek képviselőik.
Botrány: a brit jobboldalnak nem jutott hely a Lordok Házában
A brit politikában élénk vita alakult ki arról, hogy a Reform UK – Nigel Farage pártja – jogosult-e főrendi helyekre a Lordok Házában. A vita azért robbant ki, mert a legutóbbi főrendi kinevezési listán a Reform UK egyetlen helyet sem kapott, noha az alsóházban öt képviselővel rendelkezik. Ezzel szemben a Munkáspárt 25 új főrendet, a konzervatívok hármat, a liberális demokraták ötöt kaptak, ami jelentős aránytalanságot eredményezett.
Nigel Farage már augusztusban levelet írt Sir Keir Starmer miniszterelnöknek, amelyben felszólította, hogy orvosolja a Reform felsőházi képviseletének hiányát, és „demokratikus aránytalanságról” beszélt.
A miniszterelnök azonban nem válaszolt, és a Reform UK nem került fel a legutóbbi kinevezési listára. Farage erre azt mondta, hogy Starmer a politikai elit részének tekinti magát, amely szerinte igyekszik elhallgattatni az eltérő véleményeket.
A Reform UK jelenleg több alsóházi képviselővel rendelkezik, mint más kisebb pártok, amelyek viszont már kaptak helyet a Lordok Házában: például a Zöld Párt és a Plaid Cymru négy-négy képviselővel két-két főrenddel rendelkezik.
Ez tovább növeli a nyomást a miniszterelnökön, hogy indokolja a Reform mellőzését.
Lord True egy másik problémára is rámutatott: szerinte „nagy kár”, hogy a Skót Nemzeti Párt nem foglalja el a számára fenntartott felsőházi helyeket, mert így a párt hangja nem hallható megfelelően a törvényhozás felső kamarájában.
A kérdés politikai súlyát növeli, hogy a Reform UK jelentősen megerősödött a legutóbbi választások óta. A májusi helyhatósági választásokon több mint 600 képviselői helyet szerzett, és tíz önkormányzat irányítását vette át.
Emellett a pártba decemberben átigazolt Lord Offord, egy korábbi konzervatív főrend és miniszter, aki azért mondott le főrendi helyéről, mert a következő skót parlamenti választásokon kíván indulni.
Noha nincs jogi kötelezettség arra, hogy a miniszterelnök más pártoknak is adjon főrendi kinevezéseket, a politikai gyakorlat szerint rendszerint felkérik az ellenzéki vezetőket, hogy jelöljenek személyeket. Lord True elmondása szerint ő maga korábban – Liz Truss és Rishi Sunak kormányzása alatt – arra ösztönözte a miniszterelnököket, hogy több munkáspárti jelöltet nevezzenek ki, mert a felsőház megújulásához és kiegyensúlyozott működéséhez új tagokra van szükség, különösen egy olyan testületben, ahol az átlagéletkor 70 év.
Borítókép: Nigel Farage, a Reform UK vezetője (Fotó: AFP)
