Tömegek tüntettek Londonban – nő a feszültség a baloldali kormány és a lakosság között + videó

Több ezer polgári jogi aktivista töltötte meg London utcáit szombaton, tiltakozásul a brit baloldali Munkáspárt terve ellen, amely digitális személyi igazolvány bevezetését szorgalmazza. A demonstrálók a Marble Arch-tól egészen a belvárosi Whitehallig vonultak, miközben transzparenseiken határozott üzenetek hirdették ellenállásukat: „Nem a digitális személyazonosítóra!”, „Aki ma elfogadja a digitális igazolványt, holnap már a társadalmi hitelrendszert is”, valamint „Ha egyszer beolvasnak, többé nem leszel szabad.” A tüntetés szervezői szerint a digitális személyazonosító bevezetése olyan folyamat kezdetét jelentené, amelyben az állam fokozatosan minden polgári szabadságjog fölött ellenőrzést szerezhetne – írja az Origo.
A szombati londoni tüntetés egyértelmű jelzést küldött a brit kormánynak
A demonstráció közvetlenül Keir Starmer miniszterelnök azon tervét vette célba, amely szerint 2029-re bevezetnék a „Brit Card” elnevezésű digitális személyazonosító rendszert.
A baloldali kormányfő eredetileg az illegális migráció elleni küzdelem hatékony eszközeként hirdette meg a programot, hangsúlyozva, hogy a foglalkoztatáshoz kötött digitális azonosítás visszatartaná a vállalkozásokat attól, hogy engedély nélkül alkalmazzanak bevándorlókat.