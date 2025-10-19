Tömegek tüntettek Londonban – nő a feszültség a baloldali kormány és a lakosság között + videó

Kritikusai azonban úgy vélik, mindez csupán ürügy egy átfogó megfigyelőrendszer kiépítésére, amely hosszú távon a brit állampolgárok mindennapi életének teljes ellenőrzését tenné lehetővé.

Több ezer polgári jogi aktivista töltötte meg London utcáit szombaton Fotó: AFP

Időközben azonban a brit kormányzati tervek ennél jóval szélesebb körű alkalmazást vetítenek előre.

A kiszivárgott információk szerint a digitális személyi igazolványt nemcsak azonosításra, hanem például életkor-ellenőrzésre is használnák – akár szórakozóhelyeken, kocsmákban vagy online szolgáltatásoknál. A tervezet alapján ráadásul már 13 éves kortól kiadhatnák az igazolványokat, ami sokak szerint veszélyes precedenst teremthet, hiszen a gyermekek digitális megfigyelése eddig nem látott mértékben válna lehetővé. A Big Brother Watch civil szervezet igazgatója, Silkie Carlo élesen bírálta a munkáspárti kormányt, szavait a Breithbart idézte:

Starmer az orwelli digitális azonosítási rendszerét azzal a hazugsággal adta el a nyilvánosságnak, hogy azt kizárólag az illegális munkavégzés megakadályozására fogják használni. Ma már tudjuk, hogy ezek az igazolványok a megfigyelő állam gerincét képezhetik – az adózástól és nyugdíjrendszertől kezdve a banki ügyleteken át az oktatásig minden területen.

Carlo szerint a gyermekek bevonása a biometrikus rendszerbe „hátborzongató és teljesen indokolatlan”, és komoly kérdéseket vet fel a digitális személyazonosítók jövőbeni alkalmazásának céljairól. Maga a digitális azonosító koncepció nem új keletű: már a korábbi munkáspárti miniszterelnök, Tony Blair globalista programjában is szerepelt, és most ismét napirendre került.