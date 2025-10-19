Rendkívüli

Túlfeszítette a húrt Zelenszkij, kiderült miért dobták ki ismét a Fehér Házból + videó

LondonMunkáspártKeir Starmerdigitális személyiNigel Farageillegális migrációmegfigyeléstüntetés

Tömegek tüntettek Londonban – nő a feszültség a baloldali kormány és a lakosság között + videó

Tömegek vonultak az utcára Londonban, tiltakozásul a digitális személyi igazolványok bevezetése ellen. A demonstráció közvetlen válasz volt Keir Starmer miniszterelnök azon elképzelésére, amely szerint 2029-re életbe lépne a „Brit Card” néven ismert digitális azonosítórendszer. Bár a brit kormányfő eredetileg az illegális migráció visszaszorításával indokolta a kezdeményezést, a társadalmi aggodalmak egyre nőnek. Egyre többen vélik úgy, hogy a tervezett digitális igazolvány nem csupán adminisztratív eszköz lenne, hanem a megfigyelő állam alapkövévé válhat, amely az adórendszertől és a nyugdíjfolyósítástól kezdve a banki műveleteken át egészen az oktatási szféráig számos területen biztosítana betekintést az állampolgárok életébe.

Magyar Nemzet
2025. 10. 19. 22:53
A szombati londoni tüntetés egyértelmű jelzést küldött a brit kormánynak Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Több ezer polgári jogi aktivista töltötte meg London utcáit szombaton, tiltakozásul a brit baloldali Munkáspárt terve ellen, amely digitális személyi igazolvány bevezetését szorgalmazza. A demonstrálók a Marble Arch-tól egészen a belvárosi Whitehallig vonultak, miközben transzparenseiken határozott üzenetek hirdették ellenállásukat: „Nem a digitális személyazonosítóra!”, „Aki ma elfogadja a digitális igazolványt, holnap már a társadalmi hitelrendszert is”, valamint „Ha egyszer beolvasnak, többé nem leszel szabad.” A tüntetés szervezői szerint a digitális személyazonosító bevezetése olyan folyamat kezdetét jelentené, amelyben az állam fokozatosan minden polgári szabadságjog fölött ellenőrzést szerezhetne – írja az Origo.

A szombati londoni tüntetés egyértelmű jelzést küldött a brit kormánynak
A szombati londoni tüntetés egyértelmű jelzést küldött a brit kormánynak Fotó: AFP

A szombati londoni tüntetés egyértelmű jelzést küldött a brit kormánynak

A demonstráció közvetlenül Keir Starmer miniszterelnök azon tervét vette célba, amely szerint 2029-re bevezetnék a „Brit Card” elnevezésű digitális személyazonosító rendszert. 

A baloldali kormányfő eredetileg az illegális migráció elleni küzdelem hatékony eszközeként hirdette meg a programot, hangsúlyozva, hogy a foglalkoztatáshoz kötött digitális azonosítás visszatartaná a vállalkozásokat attól, hogy engedély nélkül alkalmazzanak bevándorlókat. 

Kritikusai azonban úgy vélik, mindez csupán ürügy egy átfogó megfigyelőrendszer kiépítésére, amely hosszú távon a brit állampolgárok mindennapi életének teljes ellenőrzését tenné lehetővé.

Több ezer polgári jogi aktivista töltötte meg London utcáit szombaton
Több ezer polgári jogi aktivista töltötte meg London utcáit szombaton Fotó: AFP

Időközben azonban a brit kormányzati tervek ennél jóval szélesebb körű alkalmazást vetítenek előre. 

A kiszivárgott információk szerint a digitális személyi igazolványt nemcsak azonosításra, hanem például életkor-ellenőrzésre is használnák – akár szórakozóhelyeken, kocsmákban vagy online szolgáltatásoknál. A tervezet alapján ráadásul már 13 éves kortól kiadhatnák az igazolványokat, ami sokak szerint veszélyes precedenst teremthet, hiszen a gyermekek digitális megfigyelése eddig nem látott mértékben válna lehetővé. A Big Brother Watch civil szervezet igazgatója, Silkie Carlo élesen bírálta a munkáspárti kormányt, szavait a Breithbart idézte:

Starmer az orwelli digitális azonosítási rendszerét azzal a hazugsággal adta el a nyilvánosságnak, hogy azt kizárólag az illegális munkavégzés megakadályozására fogják használni. Ma már tudjuk, hogy ezek az igazolványok a megfigyelő állam gerincét képezhetik – az adózástól és nyugdíjrendszertől kezdve a banki ügyleteken át az oktatásig minden területen.

Carlo szerint a gyermekek bevonása a biometrikus rendszerbe „hátborzongató és teljesen indokolatlan”, és komoly kérdéseket vet fel a digitális személyazonosítók jövőbeni alkalmazásának céljairól. Maga a digitális azonosító koncepció nem új keletű: már a korábbi munkáspárti miniszterelnök, Tony Blair globalista programjában is szerepelt, és most ismét napirendre került.

A közvélemény határozott ellenállást tanúsít

A bevezetés ellen júniusban indított petíció eddig közel hárommillió aláírást gyűjtött, így a parlamentnek immár kötelessége, hogy napirendre vegye az ügyet és érdemben foglalkozzon a társadalmi tiltakozással.

LONDON, UNITED KINGDOM - OCTOBER 18: Protesters march against UK Government’s plan to introduce a digital identification card in central in London, United Kingdom on October 18, 2025. The government wants to introduce a digital ID system across the UK, with Prime Minister Sir Keir Starmer saying it will ensure the country's 'borders are more secure'. The IDs will not have to be carried day-to-day, but they will be compulsory for anyone wanting to work. Ilyas Tayfun Salci / Anadolu (Photo by Ilyas Tayfun Salci / Anadolu via AFP)
A közvélemény határozott ellenállást tanúsít Fotó: AFP

A petíció szövege szerint a digitális személyi igazolvány „a tömeges megfigyelés és a teljes körű digitális ellenőrzés felé vezető első lépés”, és senkit sem lehetne kényszeríteni arra, hogy államilag felügyelt azonosító rendszerben regisztráljon.

A brit kormány közleménye szerint a parlamentben tárgyalják a digitális személyazonosító bevezetését, amelynek célja az „illegális migráció visszaszorítása és a kormányzati szolgáltatások hatékonyságának fokozása”.

A Brexit egyik meghatározó alakja, Nigel Farage, akinek Reform UK pártja jelenleg vezet a közvélemény-kutatásokban, világosan jelezte: amennyiben kormányra kerül, azonnal eltörli a baloldali kabinet digitális igazolványrendszerét, megálljt parancsolva ezzel a polgári szabadságjogok további korlátozásának.

Határozottan ellenzem Keir Starmer digitális személyi igazolványait. Az illegális bevándorlásra nem lesznek hatással, viszont a polgárok ellenőrzésére és büntetésére fogják használni őket. Az államnak soha nem szabadna ekkora hatalommal rendelkeznie

– fogalmazott Farage.

A szombati londoni tüntetés egyértelmű jelzést küldött a brit kormánynak: a társadalom jelentős része nem kér a digitális személyazonosításból, és elutasítja azokat a törekvéseket, amelyek a személyes szabadságot és adatvédelmet veszélyeztethetik.

Borítókép: A szombati londoni tüntetés egyértelmű jelzést küldött a brit kormánynak (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEurópa

Hát persze, letartóztatjuk...

Bayer Zsolt avatarja

Van ez az Európai Bizottság.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu