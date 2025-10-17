A Gatwick repülőtéri kitoloncolási központok a Serco közszolgáltatóval kötött nyolcéves szerződés keretében óránként 1 fontot is kapnak fogvatartottakként, a takarítási-, étkezési költségek fedezésére, valamint egy edzőterem üzemeltetésére. A The Sun brit lap által megtekintett dokumentumok szerint

a szerződés akrilfestő tanfolyamokat, társasjátékszobát és informatikai órákat is kínál a migránsoknak.

A kitoloncolási központokat üzemeltetőknek havonta sokszínűségi és egyenlőségi bizottsági üléseket is kell tartaniuk, és ki kell nevezniük egy tanácsadót, aki segít ezekben a kérdésekben – hívja fel rá a figyelmet a V4NA nemzetközi hírügynökség.

A The Sun a Heathrow repülőtéren lévő központról is beszámolt augusztusban, ahol

Több ezer fontot költenek olyan személyzet felvételére, akik lufifigura-készítést és virágkötészetet tanítanak a migránsoknak, akik között több bűnöző is várja a kitoloncolását. Ezen kívül festő- és fodrásztanárokat, valamint egy edzőterem-vezetőt is keresnek.

A négy munkakör, valamint egy szakképzési oktató fizetése évi 165 000 fontot tett ki. Akkor Seema Malhotra belügyminiszter bejelentette, hogy a minisztérium kérte a munkakörök megszüntetését.

Chris Philp árnyék-belügyminiszter felháborodott az adófizetők pénzének felhasználásán, „ostobaságnak” nevezte a művészeti órákat, és a „woke ostobaság” végét követelte – írja az Exxpress. Mint fogalmazott: „Az illegális bevándorlóknak az első géppel el kellene utazniuk, nem pedig művészeti órákra járniuk. Az adófizetők pénzét pazarolják erre az ostobaságra”.

Hozzátette, hogy

A konzervatívok azt tervezik, hogy kilépnek az Emberi Jogok Európai Egyezményéből, hogy lehetővé tegyék évente 150 000 illegális bevándorló és külföldi bűnöző sürgős kitoloncolását. A kormánynak abba kell hagynia a woke ostobaságokkal való babrálást, és arra kell összpontosítania, hogy kitoloncolják azokat, akiknek nincs joguk itt tartózkodni.

A Brook House és a Tinsley House kitoloncolási központjait 2020 óta a Serco üzemelteti, ahol az embereket a kitoloncolásukig vagy a bevándorlási státuszuk meghatározásáig tartják fogva. Esetenként a külföldi bűnelkövetőket is átszállítják oda, mielőtt büntetésük egy részének letöltése után visszaküldik őket származási országukba. A Belügyminisztérium adatai szerint a Brook House-ban az átlagos tartózkodási idő 6,7 hét, a Tinsley House-ban pedig 5,1 hét.