Festőtanfolyamot és edzőtermet is biztosítanak a migránsoknak, amíg a kitoloncolásukra várnak

Az illegális migránsok ingyenes művészeti és kézműves foglalkozásokon, valamint angolórákon vehetnek részt, amíg kitoloncolásra várnak a Nagy-Britanniában. Ezt a Gatwick repülőtéren működő kitoloncolási központok üzemeltetésére vonatkozó 260 millió fontos szerződés köti ki. Ezen kívül kijelölnek melléjük egy segítőt is, aki segít nekik a beilleszkedésben. A briteknek elege van az efféle pazarlásból, különösen annak fényében, hogy a kormány a kishajós érkezéseket továbbra sem tudta megállítani, a migránsbűnözés pedig folyamatosan terjed. Nigel Farage a Reform UK párt elnöke arra is figyelmeztetett, hogy a La Manche-csatornán érkező palesztin migránsok száma 1000 százalékkal nőtt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 4:00
Illusztráció Fotó: VALERIA MONGELLI Forrás: Hans Lucas
A Gatwick repülőtéri kitoloncolási központok a Serco közszolgáltatóval kötött nyolcéves szerződés keretében óránként 1 fontot is kapnak fogvatartottakként, a takarítási-, étkezési költségek fedezésére, valamint egy edzőterem üzemeltetésére. A The Sun brit lap által megtekintett dokumentumok szerint

a szerződés akrilfestő tanfolyamokat, társasjátékszobát és informatikai órákat is kínál a migránsoknak.

A kitoloncolási központokat üzemeltetőknek havonta sokszínűségi és egyenlőségi bizottsági üléseket is kell tartaniuk, és ki kell nevezniük egy tanácsadót, aki segít ezekben a kérdésekben – hívja fel rá a figyelmet a V4NA nemzetközi hírügynökség. 

A The Sun a Heathrow repülőtéren lévő központról is beszámolt augusztusban, ahol

Több ezer fontot költenek olyan személyzet felvételére, akik lufifigura-készítést és virágkötészetet tanítanak a migránsoknak, akik között több bűnöző is várja a kitoloncolását. Ezen kívül festő- és fodrásztanárokat, valamint egy edzőterem-vezetőt is keresnek.

A négy munkakör, valamint egy szakképzési oktató fizetése évi 165 000 fontot tett ki. Akkor Seema Malhotra belügyminiszter bejelentette, hogy a minisztérium kérte a munkakörök megszüntetését.

Chris Philp árnyék-belügyminiszter felháborodott az adófizetők pénzének felhasználásán, „ostobaságnak” nevezte a művészeti órákat, és a „woke ostobaság” végét követelte – írja az Exxpress. Mint fogalmazott: „Az illegális bevándorlóknak az első géppel el kellene utazniuk, nem pedig művészeti órákra járniuk. Az adófizetők pénzét pazarolják erre az ostobaságra”.

Hozzátette, hogy

A konzervatívok azt tervezik, hogy kilépnek az Emberi Jogok Európai Egyezményéből, hogy lehetővé tegyék évente 150 000 illegális bevándorló és külföldi bűnöző sürgős kitoloncolását. A kormánynak abba kell hagynia a woke ostobaságokkal való babrálást, és arra kell összpontosítania, hogy kitoloncolják azokat, akiknek nincs joguk itt tartózkodni.

A Brook House és a Tinsley House kitoloncolási központjait 2020 óta a Serco üzemelteti, ahol az embereket a kitoloncolásukig vagy a bevándorlási státuszuk meghatározásáig tartják fogva. Esetenként a külföldi bűnelkövetőket is átszállítják oda, mielőtt büntetésük egy részének letöltése után visszaküldik őket származási országukba. A Belügyminisztérium adatai szerint a Brook House-ban az átlagos tartózkodási idő 6,7 hét, a Tinsley House-ban pedig 5,1 hét.

Terroristák is érkezhetnek a La Manche-csatornán keresztül

A fenti példa is jól mutatja, milyen problémái vannak a brit migrációs politikának, a legnagyobb nehézség azonban továbbra is az, hogy nem tudják megállítani a La Manche-csatornán keresztül érkező illegális migránsok áradatát.

Nigel Farage, a Reform UK elnöke arra figyelmeztetett, hogy Nagy-Britannia egy újabb, jelentős nemzetbiztonsági válság küszöbén áll, miután a kis hajós átkelések adatai egy megdöbbentő tényre világítottak rá. A GB News műsorában Farage elmondta, a palesztinok illegális átkelései az elmúlt évben ugrásszerűen megnőttek, idén már óriási, 1000 százalékos növekedést mutat, hozzátéve, hogy nem tudjuk, hogy a Nagy-Britanniába belépő fiatal férfiak közül bármelyiknek van-e kapcsolata a Hamásszal.

– Ez biztonsági kockázatot jelent. A La Manche-csatornán átkelő palesztinok száma egyre nő… látható, hogy idén eddig a számok az egekbe szöktek. Ehhez hozzátehetjük a palesztinoktól érkező menedékjog iránti kérelmek puszta számát ebben az országban, és azt is, hogy a kormány dicsekszik a beutazó palesztin diákok számával – fejtette ki, és megjegyezte:

Fogalmam sincs, kik azok a fiatal palesztin férfiak, akik ezeken a hajókon vagy teherautók platóján érkeznek az országba, de állíthatom, hogy könnyen lehetnek közöttük olyan Hamasz-stílusú ügynökök, akik megpróbálnak kijutni, mielőtt az IDF elkapja őket. Ez biztonsági kockázatot jelent.

„Nehéz vitának” nevezte a témát, de ragaszkodott hozzá, hogy bizonyos típusú bűncselekmények és vétségek bizonyos nemzetiségek körében gyakoribbak, mint másokban, és a kormánynak ezt figyelembe kell vennie.

Mint ismert, a migránsbűnözés komoly feszültséget szült az elmúlt időszakban Nagy-Britanniában. Többször is hatalmas tüntetések robbantak ki, a migráns bűnelkövetők száma pedig folyamatosan emelkedik. Legutóbb egy migráns épp egy központban dolgozó édesanyát gyilkolt meg. Beszámolók szerint a bevándorló már munka közben is figyelte a nőt, aki a konyhán és az ételosztásnál dolgozott, majd követte, amikor elindult haza.

A szudáni férfi a vasútállomáson huszonháromszor szúrta meg a nőt egy csavarhúzóval, majd otthagyta. A nő a helyszínen vérzett el, a migráns pedig táncikálva, nevetgélve tért vissza a központba.

Sajtóinformációk szerint nem volt korábban összetűzésük, egyetlen esetet kivéve, amikor többen összeszólalkoztak – egy törött keksz miatt.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

