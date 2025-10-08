A brit kormány a csőd szélén – Farage lehet a megmentő?

Ahogy a Magyar Nemzeten is írtunk róla, az angliai választások egyik nagy esélyese a Nigel Farage vezetésével szereplő Reform UK párt. Philip Pilkingtont, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját kérdeztük a témában.

A brit politikai térképet újraírhatja Nigel Farage felemelkedése (Fotó: Anadolu/Rasid Necati Aslim)

Nigel Farage felemelkedése kapcsán a kutató elmondta, hogy bár a migráció kulcskérdés Nagy-Britanniában, nem gondolja, hogy ez lenne az egyetlen probléma az országban. A bevándorlás a legutóbbi választáson is téma volt, mégis a Munkáspárt hatalmas többséget szerzett. A valóság az, hogy a britek életszínvonala drámaian zuhan, és a kormány gyakorlatilag a csőd szélén áll.

Attól tartok, amit most látunk, az egyfajta reaktív szavazás, amikor a választók bárkire voksolnak, aki éppen nincs hatalmon, abban bízva, hogy megoldja azokat a rendkívül súlyos problémákat, amelyeket az évek óta tartó rossz kormányzás okozott az országban

– fejtette ki véleményét.