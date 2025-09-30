Keir StarmerbrexitNagy-BritanniaNigel Farage

Keir Starmer: Nagy-Britannia útelágazáshoz érkezett

A brit miniszterelnök szerint Nagy-Britannia útelágazáshoz érkezett. A tisztesség vagy a megosztottság, a megújulás vagy a hanyatlás között kell választania Keir Starmer szerint.

Munkatársunktól
2025. 09. 30. 22:51
Keir Starmer brit miniszterelnök Fotó: Anadolu via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Starmer a kormányzó Munkáspárt éves kongresszusának keddi munkanapján felszólalva éles szavakkal bírálta a Nigel Farage vezette radikálisan EU- és bevándorlásellenes Reform UK pártot, és hazugsággal vádolta azokat a politikusokat, akik a brit EU-tagságról 2016-ban rendezett – a távozásra voksolók szűk többségével végződött – népszavazás előtt a kilépés (Brexit) mellett kampányoltak.

Keir Starmer a Reform UK párt vezetője, Nigel Farage elképzeléseit támadta
Keir Starmer a Reform UK párt vezetője,  Nigel Farage elképzeléseit támadta (Fotó: Anadolu via AFP)

A brit kormányfő ezúttal nem ismételte meg azt a vasárnap tett kijelentését, hogy a Farage által meghirdetett bevándorlási politika „rasszista”, de hangsúlyozta: jóllehet a szólásszabadság évszázadok óta óvott brit érték, de ha valaki rasszista indíttatású erőszakcselekményeket szít, az bűncselekmény.

Farage nemrégiben bejelentette, hogy ha pártja – amely jelenleg az első helyen áll a közvélemény-kutatások szerint – kormányra kerül, felszámolja a külföldi állampolgárok meghatározatlan időre szóló nagy-britanniai tartózkodását lehetővé tévő jogosultságokat, és csak brit állampolgároknak tenné hozzáférhetővé a jóléti és szociális juttatásokat.

Keir Starmer miniszterelnök a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorában „erkölcstelennek” és „rasszistának” minősítette ezeket az elképzeléseket.

A Munkáspárt Liverpoolban tartott éves kongresszusának keddi munkanapján felszólalva Starmer kijelentette: a párt büszke a brit nemzeti lobogóra, de ha ezt a zászlót egy olyan falfirka mellé rajzolják, amely egy kínai étterem tulajdonosát arra szólítja fel, hogy „menjen innen haza”, az nem büszkeség, hanem rasszizmus.

A brit miniszterelnök szerint Nigel Farage nem szereti Nagy-Britanniát, és nem Nagy-Britanniában, hanem a sérelmi politikában hisz.

Starmer kijelentette: elege van az olyan politikusokból, akik hazudtak az országnak, káoszt zúdítottak rá, majd a Brexit után „fogták magukat és elvonultak”.

A munkáspárti kormányfő hazugságnak nevezte azt a feliratot is, amely Boris Johnson volt konzervatív párti miniszterelnök hírhedté vált országjáró kampánybuszának oldalán hatalmas betűkkel hirdette az EU-referendum előtt, hogy Nagy-Britanniának az EU-tagság heti 350 millió fontjába kerül, és ezt kilépés esetén a brit egészségügyre lehet fordítani.

Ez a később hivatalosan is cáfolt állítás volt a Johnson vezette Brexit-kampány legsúlyosabban bírált eleme, a Brexit-tábor más prominens képviselői közül is többen elhatárolódtak tőle, a brit statisztikai hivatal felügyeleti hatósága pedig annak idején nyílt levélben tette közzé elítélő állásfoglalását, hangsúlyozva: Johnson hivatalos statisztikai adatokkal élt vissza.

Borítókép: Keir Starmer brit miniszterelnök (Fotó: Anadolu via AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRómai Magyar Akadémia

Nézd má'! Még egy lebukott seggnyaló!

Bayer Zsolt avatarja

Eddig leveleket írogattál a fideszes kormánytagoknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.