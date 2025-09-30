Fordulat a brit bevándorlási politikában: ki kell érdemelni a letelepedési jogot

A brit Munkáspárt új feltételeket vezetne be a bevándorlók számára a letelepedési engedély megszerzéséhez. Mahmood Shabana belügyminiszter a párt konferenciáján ismerteti a javaslatokat, melyek szerint a migránsoknak magas szintű angolnyelv-tudással, bűnmentes előélettel és közösségi önkéntes munkával kell rendelkezniük az állandó státuszhoz. A Munkáspárt ezzel a lépéssel kívánja elhatárolni magát a Reform UK-tól, amely eltörölné az állandó letelepedési engedélyt, írja az Origo.

A brit belügyminiszter szigorítana a migrációs politikán (Fotó: AFP)

Jelenleg a migránsok öt év után folyamodhatnak állandó letelepedési engedélyért. A Munkáspárt ezt az időtartamot tíz évre emelné. A Reform UK ehelyett ötévente lejáró vízumokkal helyettesítené az állandó engedélyt, beleértve a nem EU-s állampolgárokat is. A Munkáspárt szerint ez arra kényszerítené azokat a munkavállalókat, akik évtizedek óta hozzájárulnak az Egyesült Királyság fejlődéséhez, hogy elhagyják otthonaikat és családjaikat.

Változás történt a migráció ügyében a briteknél

A téma heves politikai vitát váltott ki. Keir Starmer miniszterelnök a BBC-nek adott interjúban „rasszistának” és „erkölcstelennek” nevezte a Reform UK politikáját.

Nigel Farage, a Reform UK vezetője válaszul a Daily Expressnek azt mondta, hogy a Munkáspárt „nem hisz a határellenőrzésben”, és Starmer megjegyzését „kétségbeesett támadásnak” nevezte.

Zia Yusuf, a Reform UK szakpolitikai főnöke a BBC Breakfast műsorban azt mondta, hogy az embereknek „teljesen jogos aggályaik vannak a bevándorlással kapcsolatban”, és „elég okosak ahhoz, hogy ha valaki olyan politikára szavaz, amit Starmer rasszistának nevez, akkor gondolják el, mit gondolhat Starmer róluk”. Hozzátette, hogy az Egyesült Királyságnak „nem kellene külföldi állampolgároknak járó támogatásokat és jóléti ellátásokat finanszíroznia”.

Borítókép: Heves viták a briteknél a migráció miatt (Fotó: AFP)