Január 1-jétől fontos változások lépnek életbe + videó

Elhunyt a magyar cirkuszművészet egyik legismertebb zenebohóca, ifjabb Eötvös Gábor

A Fővárosi Nagycirkusz épületén ismét kint leng a fekete zászló. Meghalt a magyar cirkuszművészet egyik legismertebb zenebohóca, ifjabb Eötvös Gábor – közölte a Fővárosi Nagycirkusz Facebook-oldalán.

2025. 12. 23. 17:57
Forrás: Fővárosi Nagycirkusz Facebook-oldala
A Fővárosi Nagycirkusz közösségi oldalán Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója így búcsúzik ifjabb Eötvös Gábortól:

Egy kivételes művész távozott, aki humorával, muzikalitásával és emberi jelenlétével generációkon át szólította meg a közönséget. Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a családnak és mindazoknak, akik szerették és tisztelték őt. Őszinte részvétét nyilvánítja Fekete Péter a társulat nevében.

 

 

 

