Elhunyt a magyar cirkuszművészet egyik legismertebb zenebohóca, ifjabb Eötvös Gábor

A Fővárosi Nagycirkusz közösségi oldalán Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója így búcsúzik ifjabb Eötvös Gábortól:
Egy kivételes művész távozott, aki humorával, muzikalitásával és emberi jelenlétével generációkon át szólította meg a közönséget. Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a családnak és mindazoknak, akik szerették és tisztelték őt. Őszinte részvétét nyilvánítja Fekete Péter a társulat nevében.
