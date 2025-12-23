Elhunyt a magyar cirkuszművészet egyik legismertebb zenebohóca, ifjabb Eötvös Gábor

Egy kivételes művész távozott, aki humorával, muzikalitásával és emberi jelenlétével generációkon át szólította meg a közönséget. Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a családnak és mindazoknak, akik szerették és tisztelték őt. Őszinte részvétét nyilvánítja Fekete Péter a társulat nevében.