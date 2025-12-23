Rendkívüli

Lakatos Márk-botrány: letartóztatta a bíróság a Hollandiában elfogott gyanúsítottat

Chris ReazenészelhunytCharliegyászbúcsú

A magyar zenészeket is megrázta Chris Rea halála, Charlie felidézte a találkozásukat

Chris Rea rekedtes hangja és bluesos gitárjátéka évtizedeken át formálta a nemzetközi pop-rock hangzását. Ahogy lapunk is megírta, a világszerte ismert brit zenész 74 éves korában, rövid betegség után, békésen, családja körében hunyt el tegnap. Chris Rea többször fellépett Magyarországon, az egyik alkalommal Charlie-val is beszélgetett.

Magyar Nemzet
2025. 12. 23. 9:00
Chris Rea brit énekes, dalszerző Forrás: Bbc.com
Chris Rea halálhíre különösen mélyen érintette szülővárosát, Middlesbrough-t, ahol a legendás énekest, dalszerzőt helyi hősként tisztelték.

Chris Rea
Chris Rea több alkalommal fellépett hazánkban. Forrás: BBC News

A város polgármestere, Chris Cooke megható szavakkal búcsúzott tőle:

Chris örökké Teesside legendája marad. A Driving Home for Christmas mindig különleges hangulati aláfestése lesz azoknak, akik az ünnepekre hazatérnek.

A Driving Home for Christmas évről évre visszatér a brit slágerlistákra – jelenleg is az első harmincban szerepel –, ám kevesen tudják, hogy a dalt Rea akkor írta, amikor el volt tiltva a vezetéstől. Egy 2020-as interjúban így idézte fel a történetet: „Segélyen voltam, a menedzserem ott hagyott, és nem vezethettem. A feleségem, Joan jött értem Londonba egy Minivel, és hazavitt. Akkor született meg a dal.”

A szám azóta a brit karácsony elmaradhatatlan slágere lett, ám Chris Rea pályája messze túlmutat a karácsonyi slágereken.

A zenész hosszú éveken át súlyos egészségügyi problémákkal küzdött. 2001-ben hasnyálmirigyrákot diagnosztizáltak nála, később sztrókot kapott, majd 2017-ben egy koncerten összeesett, és le kellett mondania a fellépéseit.

Chris Rea halála megrázta a magyar zenészeket, köztük Horváth Charlie-t és Keresztes Ildikót is. Charlie nagyon szerette a dalait, többet is szívesen játszott tőle, amikor külföldön zenélt – írja a Borsonline.hu.

Charlie szerencsésnek érzi magát, mert Budapesten egyszer volt alkalma a világsztárral találkozni.

Chris Rea egyszer kapott egy díjat a hazánkban eladott lemezei miatt, a díjkiosztó a Stefánia Palotában volt. Mivel én akkor Év énekese-díjat kaptam, így találkoztunk. Egyedül jött, semmi testőrség, semmi sztárallűr, végtelenül szerény és kedves volt. Nagyon sajnálom, hogy elhunyt, olyan zenei öröksége van, ami keveseknek. Nagyon sok énekesre, zenészre volt nagy hatással, köztük rám is. A mai napig szeretem a dalait, amikor 15 éven keresztül külföldön játszottam, akkor rendszeresen énekeltem a slágereit!

– idézte fel a magyar énekes.

Keresztes Ildikó pedig a Facebook-oldalán búcsúzott a zenésztől:

Neeem… Elment megint egy ikon... Megannyi emlékem kötődik hozzá… The road to hell... és a többi, néma csend...

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bánó Attila
idezojelekbánó sándor

Könyvégető kommunisták Felsőmocsoládon

Bánó Attila avatarja

A Bánó család, miként maga a nemzet, túlélve a legnagyobb viharokat, erős és életképes maradt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

