74 éves korában elhunyt Chris Rea, ez történt az utolsó órákban + videó

Chris Rea Middlesbrough-ban született, olasz apától és ír anyától, hétgyermekes családban nőtt fel. Zenei pályája a hetvenes években indult, de az igazi áttörést az 1980-as évek hozták meg számára. Rekedtes, azonnal felismerhető hangja, letisztult gitárjátéka és személyes hangvételű dalai gyorsan széles közönséget találtak. Olyan albumokkal és dalokkal vált nemzetközileg ismertté, mint a The Road to Hell, az On the Beach, a Josephine vagy az Auberge.

Chris Rea 74 éves volt, korábban is küzdött az egészségével (Forrás: BBC News)

Chris Rea felejthetetlen pályája

A Rea család helyben jól ismert volt: édesapja, Camillo Rea tulajdonában álltak a Camillo’s jégkrémgyár és kávézók, amelyek a város életének meghatározó pontjai voltak. Chris tinédzserként ezekben a kávézókban dolgozott, és a jogosítványát is az egyik családi fagyis furgonnal szerezte meg. Az első gitárját húszas évei elején vásárolta meg, egy 1961-es Hofner V3-at.

Az ismertséget a hetvenes–nyolcvanas évek hozták meg számára, olyan dalokal robant be a köztudatba, mint a Fool (If You Think It’s Over) és a Let’s Dance.

Bemutatkozó albuma, az Whatever Happened To Benny Santini? 1978-ban jelent meg, első listavezető albuma 1989-ben a The Road to Hell volt, majd 1991-ben az Auberge is az eladási listák élére került. Ezekkel a lemezekkel végleg bebiztosította helyét az európai rockzene élvonalában, de nevét a legtöbben mégis a Driving Home For Christmas című dalával azonosítják, amely az évtizedek során az ünnepi időszak egyik megkerülhetetlen dalává vált Európa-szerte, még múlt héten is a karácsonyi slágerlistán a 30. helyen szerepelt.

A szám különlegessége, hogy személyes élményből született, és nem a klasszikus karácsonyi klisékre, hanem az utazás és a hazatérés érzésére építette. Rea pályafutása során több mint 30 millió lemezt adott el világszerte.

Zenéjében a rock, a blues és a folk hatásai keveredtek, miközben következetesen távol maradt a zeneipar látványos sztármechanizmusaitól. Festőként és képzőművészként is aktív volt, lemezborítóinak egy részét maga készítette.

Chris Rea egészségi állapota az 1990-es évektől kezdve többször is komoly veszélybe került, de még betegségei után is visszatért a zenéhez, és tovább alkotott. A család közleménye szerint Chris Rea békésen hunyt el. A felesége és két gyermeke nevében megszólaló szóvivő a következőket közölte:

Mérhetetlen szomorúsággal jelentjük be szeretett Chrisünk halálát. Ma nem sokkal korábban, rövid betegség után, kórházban hunyt el békésen, a családja körében.

– olvasható a zenész halálhíréről az elsők között beszámoló BBC News oldalán.