Végső búcsút vettek Kálloy Molnár Pétertől + galéria

A Fiumei úti sírkertben vettek végső búcsút Kálloy Molnár Pétertől december 19-én. A család mellett sok barát, kolléga, pályatárs érkezett a ködös decemberi napon, hogy elköszönjön a páratlan tehetségű művésztől, akinek csak 55 év földi év adatott.
A péntek délben elkezdődött szertartáson a beszédeket Rudolf Péter, Gáspár András és Hajdu Steve mondták. Lestár Ágnes utolsóként búcsúzott férjétől a ravatalozóban – közölte a Bors.
Mindenki itt van, vagy rá gondol valahonnan, és mindegyikünk őriz a lelkében egy saját, pici darabot belőle. És ő így teljes
– mondta elcsukló hangon rövid, megindító beszédében az özvegy.
Ne halogass szeretni
– üzente mindenkinek, aki részt vett férje temetésén.
