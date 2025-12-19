kálloy molnár pétertemetésvégső búcsú

Végső búcsút vettek Kálloy Molnár Pétertől + galéria

Családtagok, pályatársak, barátok kísérték utolsó útjára Kálloy Molnár Pétert. A jeles színész, rendező, író, zenész 55 évesen december 1-jén hunyt el.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 14:37
Fotó: Polyák Attila
A Fiumei úti sírkertben vettek végső búcsút Kálloy Molnár Pétertől december 19-én. A család mellett sok barát, kolléga, pályatárs érkezett a ködös decemberi napon, hogy elköszönjön a páratlan tehetségű művésztől, akinek csak 55 év földi év adatott.

Kálloy Molnár Péter temetése
A gyászoló egybegyűltek Kálloy Molnár Péter temetésén Fotó: Polyák Attila

A péntek délben elkezdődött szertartáson a beszédeket Rudolf Péter, Gáspár András és Hajdu Steve mondták. Lestár Ágnes utolsóként búcsúzott férjétől a ravatalozóban – közölte a Bors. 

Mindenki itt van, vagy rá gondol valahonnan, és mindegyikünk őriz a lelkében egy saját, pici darabot belőle. És ő így teljes

 – mondta elcsukló hangon rövid, megindító beszédében az özvegy. 

Ne halogass szeretni

– üzente mindenkinek, aki részt vett férje temetésén.

1/19 Pályatársak és rajongók is búcsút vettek Kálloy Molnár Pétertől

Kálloy Molnár Péter kiemelkedő tehetségű, sokoldalú alkotó volt, aki évtizedeken át meghatározó szereplője volt a magyar színházi és filmes életnek, ugyanakkor szinkronszínészként is gazdag életművet hagyott maga után. Művészi munkássága, különleges hangja, humora és érzékenysége generációk számára tett maradandóvá számos szerepet és alkotást.

Kálloy Molnár Péter temetése
Fotó: Polyák Attila

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

