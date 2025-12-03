Megszólalt Kálloy Molnár Péter anyósa: Az utolsó percig fogtuk a kezét

Kálloy Molnár Péter tavasz óta küzdött a betegséggel, kifelé derűs maradt, miközben életéért harcolt. Családja, felesége és gyermekei az utolsó pillanatig mellette voltak.

Fotó: MW archiv

– Azt hittük, van visszaút. Áprilisban derült ki, hogy rákos beteg.

Fellépett az elmúlt hónapokban is, de volt nagyobb kihagyása. Az elmúlt időszakban már több szerepét le kellett mondani

– mondta a Blikknek a könnyeivel küszködve Kálloy Molnár Péter anyósa, a szintén színművész Dallos Szilvia. A Balázs Béla-díjas művész felidézte: amikor már tudták, hogy nagy a baj, mindannyian ott voltak a színész mellett, a feleség, Ágnes és a két gyermek, a 18 éves István és a 15 éves Szofi is.

– Az utolsó percig fogtuk Péter kezét a kórházban, a lányom és két gyermeke is...

Nem készült arra, hogy itthagy bennünket, mindvégig bízott benne, hogy kijön, mint ahogy mi is. Azt hittük, van visszaút

– nyilatkozta megrendülten Dallos Szilvia.