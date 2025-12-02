Rudolf Péter elcsukló hangon beszélt Kálloy Molnár Péterről, szerinte a színész egy „intézmény” volt

Mint arról tegnap beszámoltunk, Kálloy Molnár Péter 55 éves korában, rövid lefolyású betegség után elhunyt. Halálhíre bénítóan hatott az egész szakmára: kollégái, barátai megható posztokban búcsúznak a művésztől.

Kálloy Molnár Péter és Rudolf Péter nemcsak kollégák, de jóbarátok is voltak (Forrás: Vaskarika)

Rudolf Péter, a Vígszínház igazgatója méltató szavakkal emlékezett meg barátjáról a Mokka műsorában:

A legnagyobb színészek közé tartozott, a legszerethetőbb fickók egyike volt, akit valaha a deszkákon és a filmvásznon láthatott a néző. Nekünk fájt egyébként, hogy bizonyos szakmai visszajelzések nem érkeztek meg hozzá, de ha most itt van köztünk, és látja, hogy egy egész ország sírt fel, és gondolja ugyanazt, mint én, akkor talán nyugalom lesz benne

– fogalmazott Rudolf Péter.

A teátrumigazgató szerint Kálloy Molnár Péter egy egészen különös színész volt.

„Számomra a legnagyobb bohóc, aki filozofikus, és úgy karakterizált, hogy mindig ott volt abban, amit csinált, de közben el is tűnt. A kilencvenes évek középétől ismerjük egymást, de ő a rendszeren kívülre tette magát, egy intézmény lett. Rendezett, játszott, szinkronizált, verset írt, zenélt, nagyon muzikális volt”

– tette hozzá.

A beszélgetésben Rudolf kitért a nagy sikerű improvizációs műsorra, a Beugróra is, amelyben együtt szerepelt Kálloy Molnár Péterrel, Pokorny Liával és Szabó Győzővel, és visszaemlékezett, hogy mindig Kálloyt idézték az előadások után, mert ontotta magából a jobbnál jobb ötleteket.