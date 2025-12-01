Kálloy Molnár Péterbetegséggyász

Kálloy Molnár Péter áprilisban szembesült azzal, hogy rákos beteg

A színművész családja mindvégig reménykedett a gyógyulásban.

2025. 12. 01. 18:31
Forrás: Mandiner
– Azt hittük, van visszaút. Áprilisban derült ki, hogy rákos beteg. Fellépett az elmúlt hónapokban is, de volt nagyobb kihagyása. Az elmúlt időszakban több szerepét le kellett mondani – árulta el a Bikknek a könnyeivel küszködve Kálloy Molnár Péter anyósa, Dallos Szilvia színésznő.

A lap emlékeztetett:

a december elsején elhunyt jeles színművész nyolc évvel ezelőtt egyszer már szembenézett a halállal, 2018 októberében mentő vitte kórházba egy előadásról, a szívével volt komoly probléma. Utána alaposan átalakította az életét, megpróbált élni az új lehetőséggel, életmódot váltott, próbált leszokni a cigarettáról és sportolni kezdett. 

Ám a sors kegyetlen, hiába próbált meg új életet kezdeni és egészségesebben élni, a szörnyű kór ellen nem volt esélye – írja a Blikk.

A számos magyar filmből és színházi előadásból ismert népszerű és sokoldalú színész két gyereket hagyott maga után, a 18 éves Istvánt és a 15 éves Szofit. Nem szerette, ha gyengének látják, így az utolsó pillanatig, amíg ereje engedte, a szeretett közönsége elé lépett.

 

