PárizsNotre-Dameösszefogáskritikamesterekdokumentumfilmújjáépítés

Lenyűgöző dokumentumfilm meséli el a Notre-Dame újjászületését

Az egész világ döbbenten figyelte 2019 áprilisában, ahogy a párizsi Notre-Dame tornyai lángba borultak. A tűzvész nemcsak a katedrálist rongálta meg, hanem kollektív emlékezetünket is. A feltámasztott Notre-Dame című dokumentumfilm azt mutatja be, hogyan válhat egy katasztrófa nemzeti összefogássá, mesterek és szakemberek közös alkotásává, imádságává.

Petrovics Gabriella
2025. 12. 21. 18:00
Jelenet A feltámasztott Notre-Dame című dokumentumfilmből Forrás: Pannonia Entertainment
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Notre-Dame tragédiája néhány óra alatt világossá tette, mennyire törékeny mindaz, amit évszázadok óta természetesnek veszünk. – A tűz és az emlékmű elvesztésétől való félelem kellett ahhoz, hogy felfogjuk, mennyire ragaszkodunk hozzá – mondja az egyik megszólaló a filmben. A Xavier Lefebvre rendezte dokumentumfilm azonban nem a pusztulást taglalja, hanem azt, ami utána történt: a csendet, amelyben egy ország összezárt, és nekiállt újraalkotni a saját történetét.

Notre-Dame
A párizsi Notre-Dame újjáépítésén rengeteg mester dolgozott. Forrás: Pannonia Entertainment

A párizsi Notre-Dame újjáépítése lelki küldetés lett

Emmanuel Macron szavai szerint a rekonstrukció túlnőtt mindannyiunkon. Hiszen a katedrális újjáépítése nem csupán építészeti vállalkozás, hanem lelki küldetés lett.

A film legszebb része éppen az, hogy közelről megmutatja a mesterek munkáját. Mérnökök, ácsok, restaurátorok és üvegfestők portréi rajzolódnak ki, olyan embereké, akik a hivatásukat nem munkának, hanem szolgálatnak tekintik.

A világ egyik leghíresebb gótikus katedrálisa a sebezhetőségével jelenik meg a filmben. A kamera minden apró részletet követ: a kalapács koppanását, a restaurátor ecsetének remegését, a kövek megtisztítását fáradságos munkával. A modern technológia – a 3D-s modellek, a lézerszimulációk – és a kézműves tapasztalat egymást egészíti ki, mintha a múlt és a jelen egymásba fonódása lenne minden mozdulat.

A feltámasztott Notre-Dame képi világa lenyűgöző.

A drónfelvételek, a lassú kameramozgás és a műhelyek bensőséges jelenetei liturgikus hangulatot teremtenek. A fókusz mindvégig a Notre Dame-ot újjáépítő szakembereken és a művészeten van. A film senkiből nem farag hőst, nem dramatizálja túl a tragédiát. Inkább hagyja, hogy a mesterek egyszerű mondataiban jelenjen meg a méltóság: mit jelent a kőhöz, a fához, az üveghez érni úgy, hogy tudjuk, nemcsak anyagot formálnak, hanem örökséget mentenek.

A rendező megidézi Viollet-le-Duc XIX. századi restaurálásait, a régi liturgiák hangulatát, és ezzel finoman utal arra: a Notre-Dame mindig változott, mindig továbbépült – éppen ezért lehet örök. A dokumentumfilm túlmutat önmagán. A tűzvész és az újjáépítés története pedig ma is érvényes kérdéseket tesz fel: hogyan őrizhetjük meg azt, amit elődeink ránk bíztak? Miként lehet továbbadni azt, ami túléli az emberöltőket, a történelmi változásokat és a társadalmi feszültségeket?

A feltámasztott Notre-Dame ereje az alázat és a hit. A hit abban, hogy évek kemény munkájával megmentették az európai keresztény kultúra egyik legfontosabb szimbólumát.

A film nem akar mindent elmagyarázni, inkább teret ad annak, hogy maga a katedrális „szólaljon meg”. Tanúi lehetünk annak, hogyan formálja a fény, az idő és az emberi kitartás a romokból újra fölépülő templomot. A film egyszerre dokumentum és tisztelgés az emberi kéz és lélek teremtő képessége előtt.

És amikor a végén az orgona és a harangok ismét felzúgnak, nemcsak a katedrális nyílik meg újra a világ előtt, hanem vele együtt újjászületik valami bennünk is.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknélküled

Magyar Péter bevonul Szegeden a Nélküledre

Bayer Zsolt avatarja

Megérjük még, hogy a Simor, a Szily meg a Lukács büszkén fogja énekelni a Nélküledet. És a székely zászló fog lobogni a kezükben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu