A Ma este gyilkolunk és a Semmelweis is érkezik a Duna Televízió ünnepi kínálatába

Először látható a DAC-ról szóló sportdokumentumfilm december 23-án este a Dunán. A Dunaszerdahelyi Atlétikai Club történetét bemutató alkotás a sport közösségépítő erejét hangsúlyozza, miközben a csapat- és az egyéni sikereket is ismerteti. A Ma este gyilkolunk című, feszültséggel teli, friss magyar krimi izgalmas fordulatokkal hívja filmezni a csatorna nézőit december 28-án. Az ünnepi időszak premierjeként érkezik az 1242 – A Nyugat kapujában: a december 29-én látható történelmi dráma a tatárjárás idején játszódik, bemutatva a hősies harcot és a túlélésért vívott küzdelmet, majd az El a kezekkel a papámtól! vidám családi vígjáték december 30-án este szórakoztat: a generációs különbségekről és a családi kötelékek erejéről szóló alkotás nagyszerű pillanatokat ígér. Az új évet január 1-jén este a Lepattanó című filmmel kezdhetik a nézők, tele humorral és szívhez szóló pillanatokkal.

Magyar filmeket nézhetünk az ünnepi időszakban a Duna TV műsorán. Forrás: MTVA

Közönségkedvencek a Duna TV-n

A Duna a premierfilmek mellett az elmúlt évek magyar közönség kedvenceit is a műsorára tűzi. December 24-én 15.10-től láthatjuk a Gárdonyi klasszikus legújabb, 2023-as feldolgozását, az Ida regényét. December 26-án délután egy filmklasszikus új adaptációja, a Pacsirta várja a nézőket, majd következik az Ők tudják, mi a szerelem című, tavaly bemutatott tévéfilm. December 27-én este egy idei premier, a Ványa bácsi – Buborékkeringő tekinthető meg ismét a Dunán. December 29-én délután a Kék róka romantikus történetét láthatják, amelyet a kora este kezdődő kosztümös filmsiker, a világhírű magyar orvos, Semmelweis történetét feldolgozó, életrajzi ihletésű filmdráma követ. December 30-án az Ecc-pecc könnyed vidámsággal szórakoztat, ezt követően a Majdnem menyasszony idézi meg, milyen jelentősége volt hazánkban a szerelemnek, a párválasztásnak és a házasságkötésnek a régmúltban. Az ünnepi filmválogatást január 2-án a Blokád című önéletrajzi-történelmi dráma zárja.

Az ünnephez kapcsolódva olyan klasszikus mozikkal és zenés szórakoztató filmekkel is várja nézőit a Duna, mint a Meseautó és az Állami Áruház, valamint felemelő vallási témájú feldolgozásokkal is találkozhatunk, mint A kiválasztottak különkiadása, a Don Bosco – A szeretet küldetése vagy a Karol – Az ember, aki pápa lett.