A Ma este gyilkolunk és a Semmelweis is érkezik a Duna Televízió ünnepi kínálatába

Az ünnepi időszak a családi és baráti együttlétek mellett a közös filmnézés ideje is. A Duna TV idén decemberben is izgalmas filmpremierekkel és számos klasszikussal várja a nézőket. Emellett a csatorna a hazai filmművészet időtlen kedvenceit is műsorára tűzi, így az ünnepi kínálatában népszerű vígjátékok, zenés filmek és felejthetetlen karakterek térnek vissza a képernyőre.

2025. 12. 16. 20:00
Jelenet a Ma este gyilkolunk című filmből. Forrás: Filmpositive
Először látható a DAC-ról szóló sportdokumentumfilm december 23-án este a Dunán. A Dunaszerdahelyi Atlétikai Club történetét bemutató alkotás a sport közösségépítő erejét hangsúlyozza, miközben a csapat- és az egyéni sikereket is ismerteti. A Ma este gyilkolunk című, feszültséggel teli, friss magyar krimi izgalmas fordulatokkal hívja filmezni a csatorna nézőit december 28-án. Az ünnepi időszak premierjeként érkezik az 1242 – A Nyugat kapujában: a december 29-én látható történelmi dráma a tatárjárás idején játszódik, bemutatva a hősies harcot és a túlélésért vívott küzdelmet, majd az El a kezekkel a papámtól! vidám családi vígjáték december 30-án este szórakoztat: a generációs különbségekről és a családi kötelékek erejéről szóló alkotás  nagyszerű pillanatokat ígér. Az új évet január 1-jén este a Lepattanó című filmmel kezdhetik a nézők, tele humorral és szívhez szóló pillanatokkal.

Magyar filmeket nézhetünk az ünnepi időszakban a Duna TV műsorán. Forrás: MTVA

Közönségkedvencek a Duna TV-n

A Duna a premierfilmek mellett az elmúlt évek magyar közönség kedvenceit is a műsorára tűzi. December 24-én 15.10-től láthatjuk a Gárdonyi klasszikus legújabb, 2023-as feldolgozását, az Ida regényét. December 26-án délután egy filmklasszikus új adaptációja, a Pacsirta várja a nézőket, majd következik az Ők tudják, mi a szerelem című, tavaly bemutatott tévéfilm. December 27-én este egy idei premier, a Ványa bácsi – Buborékkeringő tekinthető meg ismét a Dunán. December 29-én délután a Kék róka romantikus történetét láthatják, amelyet a kora este kezdődő kosztümös filmsiker, a világhírű magyar orvos, Semmelweis történetét feldolgozó, életrajzi ihletésű filmdráma követ. December 30-án az Ecc-pecc könnyed vidámsággal szórakoztat, ezt követően a Majdnem menyasszony idézi meg, milyen jelentősége volt hazánkban a szerelemnek, a párválasztásnak és a házasságkötésnek a régmúltban. Az ünnepi filmválogatást január 2-án a Blokád című önéletrajzi-történelmi dráma zárja.

Az ünnephez kapcsolódva olyan klasszikus mozikkal és zenés szórakoztató filmekkel is várja nézőit a Duna, mint a Meseautó és az Állami Áruház, valamint felemelő vallási témájú feldolgozásokkal is találkozhatunk, mint A kiválasztottak különkiadása, a Don Bosco – A szeretet küldetése vagy a Karol – Az ember, aki pápa lett.

A karácsonykor szinte már elmaradhatatlan Abigél című négyrészes tévéfilmsorozat mellett a Duna több klasszikus magyar alkotással várja nézőit az ünnepek alatt.

 Mese a 12 találatról – december 22., 20.45

A Makk Károly rendezésében készült 1956-os filmvígjáték főszereplői a szerencsében reménykednek, vágyaik netovábbja a mesés 12 találat a totón, amely mindenki problémáját megoldaná. A könnyed, játékos hangulatú magyar vígjátékban a lottóláz és a véletlenek komikus sorozata keveredik a kor hangulatával. A derűs fordulatokat és a régi magyar mozi báját felidéző alkotás főszerepeiben mások mellett Tolnay Klári, Ruttkai Éva, Zenthe Ferenc és Darvas Iván látható.

Katyi – december 26., 12.50

Az 1942-ben bemutatott fekete-fehér magyar filmvígjáték a vidéki mindennapok romantikáját és báját idézi meg. A történet szerint Varga Kató színésznő szeretne lenni, ám elrontja felvételijét. Geszty, a már befutott színész, a bizottság elnöke könyörtelenül tehetségtelennek bélyegzi. Kató kitalál magának egy figurát: Katyit, a vidéki megesett cselédlányt. Elszegődik Gesztyhez mindenesnek, és ebben a minőségében rövidesen felforgatja az egész házat. Pokollá teszi a színész életét. A Katyi címszerepében Tolnay Klári brillírozik, a színművész egyik legnépszerűbb alakítása a palóc tájszólásos vidéki lányt dacból eljátszó fővárosi színésznőjelölt. Mellette Bilicsi Tivadar és Kiss Manyi látható a meglepetésekkel, szerelmi bonyodalmakkal és kedves humorral teli alkotásban.

Hyppolit, a lakáj – december 27., 13.20

A magyar mozgóképtörténet egyik legnagyobb közönségsikere, amely megteremtette Hyppolit, a lakáj máig ható kultuszát. Csortos Gyula és Kabos Gyula örök érvényű alakítása 1931-ből ma is önfeledt szórakozást kínál, miközben a nézők végigkövethetik, hogyan borul fel egy család élete a nagypolgári modor erőszakos „bevezetőjének” érkezésével. A filmvígjáték digitálisan restaurált változatát láthatjuk a Dunán.

Állami Áruház – december 28., 14.10

Ha ünnepi zenés vígjáték, akkor kihagyhatatlan az Állami Áruház! Az 1952-es, sok muzsikával átszőtt zenés vígjátékban egy állami áruház és dolgozói élete elevenedik meg. A helyzetkomikumokra építő történet zenés betétei Fényes Szabolcs fülbemászó slágereivel – köztük a legendás Hol van az a nyár? című dallal – és olyan színészóriásokkal, mint Feleki Kamill, Latabár Kálmán, Gábor Miklós és Gózon Gyula máig mosolyt csal a néző arcára.

Mici néni két élete – december 29., 12.50

Az 1962-es, mára klasszikussá vált vígjáték Kiss Manyi egyik legnépszerűbb filmes szerepe volt. A kedves, humorral átszőtt történetben Kiss Manyi játssza a hajdani színésznőt, Mici nénit, aki idős korában egy fiatal párt fogad maga mellé eltartás fejében. A generációk együttéléséből fakadó titkok és félreértések sorozata mellett felbukkan Mici néni életében egy udvarló, ami ismét életkedvet hoz számára. A film egyszerre szól a szeretetről, az újrakezdés lehetőségéről és arról, hogy az élet örömei nem korhoz kötöttek.

A tizedes meg a többiek – december 29., 14.15

A második világháború végnapjaira helyezett legendás, 1965-ös komédia egyike a legsikeresebb magyar vígjátékoknak. A film szállóigéi – hogy csak a legismertebbet említsük: az oroszok már a spájzban vannak – beépültek a köznyelvbe. Keleti Márton alkotásában Sinkovits Imre parádés főszereplésével követhetjük a különös csapata humoros történetét, amint a káoszban próbálnak valahogy túlélni.

A Noszty fiú esete Tóth Marival – december 30., 12.50

Mikszáth Kálmán művének 1960-ban készült adaptációja a kor egyik legnépszerűbb filmje volt Magyarországon.  A hírhedten léha Noszty Feri és a tehetős, tisztes családból származó Tóth Mari szerelmi történetét követi az alkotás, olyan színművészek alakításával, mint Petényi Ilona, Krencsey Marianne, Fónay Márta, Uray Tivadar, Páger Antal és Mécs Károly.

Meseautó – december 31., 16.15

A szerepcserékkel, félreértésekkel teli romantikus vígjátékot 1934-ben mutatták be. A gazdag vállalatigazgató és a szerény banki alkalmazott lány mesésen alakuló szerelmét feldolgozó fekete-fehér alkotásban Törzs Jenő és Perczel Zita mellett Kabos Gyula nyújt parádés alakítást. A filmet digitálisan restaurált változatban mutatja be a Duna.

Indul a bakterház – január 1., 16.40

Egy igazi klasszikus, amelyet bármikor jó újranézni. Az 1979-es tévéfilm a magyar filmvígjátékok megkerülhetetlen, örökzöld darabja. A mindig bajba keveredő Bendegúz, a mogorva bakter és a falu különc figurái a Dunán kínálnak önfeledt kikapcsolódást az új év első napján.

Mágnás Miska – január 2., 12.55

Az 1949-ben bemutatott zenés vígjáték az egyik legnépszerűbb magyar operett filmváltozata. A rangkülönbségekből fakadó bonyodalmakkal teli humorral, iróniával bemutatott szerelmes történetet, fülbemászó operettdallamok és parádés szereposztás egészíti ki. Gábor Miklós, Mészáros Ági, Sárdy János és Németh Marika játsszák a főszerepeket, azonban a film mellékszereplői – Gobbi Hilda és a Latabár testvérek – is legendás alakítást nyújtanak.

Gyula vitéz télen-nyáron – január 2., 15.20

A magyar filmtörténet egyik legszerethetőbb, derűs szatírája ez a vérbő filmvígjáték a hetvenes évekből. A kedves karakterek, a finom humor és a kor hangulatát őrző jelenetek miatt a film igazi időutazás. A történet főhőse, Prohászka Feri, a sörgyári melós amatőrként egy tévéfilmsorozat főszereplője lesz, amely országos rajongást hoz neki. Ám a sorozat kirobbanó sikere hevíti a nemzeti öntudatot, amivel párhuzamosan törökellenes hangulat alakul ki, ezért az alkotók elhatározzák, Gyula vitéznek meg kell halnia. Csakhogy a közönség hallani sem akar erről, és folytatást követel.

Fény és árnyék – január 4., 14 óra

Igazi korabeli mestermű, amely bepillantást enged a magyar mozi aranykorának érzelmes oldalába. Az 1943-ban bemutatott játékfilm főszereplője az ünnepelt színésznő, Mária, aki boldog családban él. Felkarolja és tanítgatja a kis statisztát, Évát, akiben a tehetségnél sokkal nagyobb a becsvágy, az irigység, az önzés, és elcsábítja Mária férjét, Gábort. A felzaklatott lelkiállapotú asszony engedi elvitorlázni gyermekeit, akik a háborgó Balatonba vesznek. A tragédia után Mária árva gyerekeket fogad magához. Ebbe a megbékélt csendes világba tér meg évek múlva a kifosztott, megalázott Gábor.

 

