Első filmesek jelentkezését várja a Nemzeti Filmintézet Inkubátor programja

Az első filmes alkotók szinopszissal és treatmenttel, animációs film esetén látványtervvel jelentkezhetnek az Inkubátor programra január 26-ig. Az öttagú előzsűri a beérkezett filmtervek közül legfeljebb tíz tervet forgatókönyv-fejlesztésre javasol, amelyhez az NFI hárommillió forint anyagi támogatást, valamint szakmai segítséget biztosít az alkotóknak.

A Lefkovicsék gyászolnak című film is az Inkubátor programban készült. Fotó: NFI

Az inkubátorprogram a fiatal tehetségek támogatását célozza

A támogatott projektek készítőinek az NFI a Fast Forward Program részeként workshopokat is szervez, amelyek segítik a felkészülést és a filmtervek továbbfejlesztését.

A tíz filmterv közül a 2026 novemberi Pitch Fórumon választja ki a szakmai zsűri és a közönség azt az öt nyertest, akik elkészíthetik végleges forgatókönyveiket, és ezt követően gyártási támogatást kaphatnak, sikeres pályázatot követően.

A gyártási támogatás összege az egész estés játékfilmek esetében 135 millió forint, dokumentumfilmek esetén 40 millió forint, az animációs szerzői rövidfilmek esetében pedig akár elérheti a 20 millió forintot is.

Az inkubátorprogram indítás óta 36 első filmes alkotócsapat kapta meg a gyártási támogatást és 30 mozifilm készült el. Nemrég választották ki a nagy érdeklődéssel, telt házzal megrendezett Pitch Fórum nyerteseit, akik belevághatnak a fejlesztésbe. A korábbi nyertesek közül idén forgott az Ellentétes alapállás című testvérdráma, a budapesti éjszakában játszódó Zajkapitány és Kiszáradás című dokumentumfilm.

A tavalyi nyertesek közül három film – a Paprika és Puskapor című eastern, a Tegnap még megvolt című road movie és a Sújtólég címmel készülő időutazós bányász vígjáték – már megkapta a gyártási támogatást, és a tervek szerint ezek 2027-ben kerülnek majd a mozikba.

A fiatal tehetségek támogatását célzó programban a közelmúltban olyan nagy sikerek születtek, mint az Apám lánya, a Lefkovicsék gyászolnak, a Cicaverzum, a Zanox vagy a Magasságok és mélységek című alkotások.