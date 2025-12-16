Nemzeti Filmintézetinkubátor programelsőfilmesjelentkezés

Első filmesek jelentkezését várja a Nemzeti Filmintézet Inkubátor programja

Január 26-ig jelentkezhetnek az első filmesek a Nemzeti Filmintézet (NFI) 11. Inkubátor programjára, amelynek célja a magyar film új hangjainak, friss tehetségeinek és időszerű témák mozgóképes feldolgozásának támogatása. A támogatási lehetőség a kis költségvetésű, egész estés játék- és dokumentumfilmek mellett már az animációs szerzői rövidfilmek alkotóinak is nyitott.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 14:44
Forrás: NFI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az első filmes alkotók szinopszissal és treatmenttel, animációs film esetén látványtervvel jelentkezhetnek az Inkubátor programra január 26-ig. Az öttagú előzsűri a beérkezett filmtervek közül legfeljebb tíz tervet forgatókönyv-fejlesztésre javasol, amelyhez az NFI hárommillió forint anyagi támogatást, valamint szakmai segítséget biztosít az alkotóknak.

Inkubátor program
A Lefkovicsék gyászolnak című film is az Inkubátor programban készült. Fotó: NFI

Az inkubátorprogram a fiatal tehetségek támogatását célozza

A támogatott projektek készítőinek az NFI a Fast Forward Program részeként workshopokat is szervez, amelyek segítik a felkészülést és a filmtervek továbbfejlesztését.

A tíz filmterv közül a 2026 novemberi Pitch Fórumon választja ki a szakmai zsűri és a közönség azt az öt nyertest, akik elkészíthetik végleges forgatókönyveiket, és ezt követően gyártási támogatást kaphatnak, sikeres pályázatot követően.

A gyártási támogatás összege az egész estés játékfilmek esetében 135 millió forint, dokumentumfilmek esetén 40 millió forint, az animációs szerzői rövidfilmek esetében pedig akár elérheti a 20 millió forintot is.

Az inkubátorprogram indítás óta 36 első filmes alkotócsapat kapta meg a gyártási támogatást és 30 mozifilm készült el. Nemrég választották ki a nagy érdeklődéssel, telt házzal megrendezett Pitch Fórum nyerteseit, akik belevághatnak a fejlesztésbe. A korábbi nyertesek közül idén forgott az Ellentétes alapállás című testvérdráma, a budapesti éjszakában játszódó Zajkapitány és Kiszáradás című dokumentumfilm.

A tavalyi nyertesek közül három film – a Paprika és Puskapor című eastern, a Tegnap még megvolt című road movie és a Sújtólég címmel készülő időutazós bányász vígjáték – már megkapta a gyártási támogatást, és a tervek szerint ezek 2027-ben kerülnek majd a mozikba.

A fiatal tehetségek támogatását célzó programban a közelmúltban olyan nagy sikerek születtek, mint az Apám lánya, a Lefkovicsék gyászolnak, a Cicaverzum, a Zanox vagy a Magasságok és mélységek című alkotások.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekVietnám

Ötvenhat évvel ezelőtti üzenet + videó

Bayer Zsolt avatarja

1969-ben megkérdezték egy Vietnámban szolgáló amerikai katonától, hogy mit üzen az 50 évvel később élő amerikaiaknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu