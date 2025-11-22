Elfojtott szexuális vágyak és simliskedő sportember – érdekes filmterveket támogatott az NFI

A pályakezdő filmesek és szakmabeliek megtöltötték a Toldi mozit pénteken a Nemzeti Filmintézet (NFI) Inkubátor programjának Pitch Fórumán, mely az elmúlt években a fiatal filmesek kihagyhatatlan találkozója lett. Az ifjú tehetségek ezen a szakmai fórumon prezentálják filmterveiket, melyeket az elmúlt fél évben az NFI támogatásával fejlesztettek.

A Toldi Moziban hirdették ki a 10. Inkubátor Pitch Fórum nyerteseit Fotó: Juhász István András/Facebook

Az Inkubátor program célja a magyar film új hangjainak, friss tehetségeinek és időszerű témák feldolgozásának támogatása. A program alapelve, hogy az NFI az átlagos mozifilmekhez képest jóval kisebb költségvetést biztosít a produkcióknak, így különös szerep jut az alkotói kreativitásnak.

Az idei tíz döntős közül az öt nyertest szakmai zsűri – Kollarik Tamás, NFI televíziós döntőbizottságtag, rendező-producer, Kriskó László rendező-producer, Lukácsy György, NFI filmszakmai döntőbizottságtag, forgatókönyvíró-rendező, Sümeghy Claudia producer, forgalmazó, Temple Réka animációs producer – valamint a Pitch Fórumon részt vevő szakmai közönség választotta ki.

A Pitch Fórum nyertesei a filmtervek forgatókönyveit tovább fejleszthetik a Nemzeti Filmintézet támogatásával. A filmgyártási támogatás odaítélésének a feltétele, hogy a filmtervek végleges forgatókönyveit az illetékes NFI-döntőbizottság elfogadja és a pályázat benyújtását javasolja. A nyertesek filmgyártási pályázatot nyújthatnak be filmszínházban vagy médiaszolgáltatásban bemutatandó film elkészítéséhez. A gyártási támogatásról az NFI filmszakmai vagy televíziós döntőbizottsága dönt.

A tavalyi Pitch Fórum-nyertesek közül a napokban szavazta meg a támogatást az NFI a Paprika és puskapor és a Tegnap még megvolt című filmtervek gyártására, mindkét alkotás megkapta a maximális 135 millió forint támogatást.

Az Inkubátor programban készülő elsőfilmek gyártására a filmintézet pályázati úton a játékfilmeknél 135 millió, a dokumentumfilmeknél 40 millió forintig nyújthat támogatást, míg az animációs szerzői rövidfilmek esetében 20 millió forintig.

A 10. Inkubátor program Pitch Fórum nyertesei:

Alvó emberek – rendező: Budavári Balázs