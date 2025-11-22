NFIinkubátorprogrammagyar film

Elfojtott szexuális vágyak és simliskedő sportember – érdekes filmterveket támogatott az NFI

Nagy érdeklődés övezte a Nemzeti Filmintézet fiatal alkotókat támogató programjának Pitch Fórumát, az ígéretes elsőfilmesek teltház előtt mutatkoztak be a Toldi moziban november 21-én. Az Inkubátor program Pitch Fórum zsűrijének döntése alapján Bánovits Ottó, Kotsis Gergely, Szelestey Bianka és Tőkés Anna Lívia filmtervei nyertek, és Budavári Balázs projektje lett a közönségdíjas. A 2015-ben indított nagy sikerű tehetségprogram keretében már 31 elsőfilm elkészült, köztük az Apám lánya, a Lefkovicsék gyászolnak, a Cicaverzum, a Zanox, valamint a Magasságok és mélységek, hármat jelenleg forgatnak, további három pedig a gyártás-előkészítésnél tart.

A pályakezdő filmesek és szakmabeliek megtöltötték a Toldi mozit pénteken a Nemzeti Filmintézet (NFI) Inkubátor programjának Pitch Fórumán, mely az elmúlt években a fiatal filmesek kihagyhatatlan találkozója lett. Az ifjú tehetségek ezen a szakmai fórumon prezentálják filmterveiket, melyeket az elmúlt fél évben az NFI támogatásával fejlesztettek.

Inkubátor Pitch Fórum
A Toldi Moziban hirdették ki a 10. Inkubátor Pitch Fórum nyerteseit Fotó: Juhász István András/Facebook

Az Inkubátor program célja a magyar film új hangjainak, friss tehetségeinek és időszerű témák feldolgozásának támogatása. A program alapelve, hogy az NFI az átlagos mozifilmekhez képest jóval kisebb költségvetést biztosít a produkcióknak, így különös szerep jut az alkotói kreativitásnak.

Az idei tíz döntős közül az öt nyertest szakmai zsűri – Kollarik Tamás, NFI televíziós döntőbizottságtag, rendező-producer, Kriskó László rendező-producer, Lukácsy György, NFI filmszakmai döntőbizottságtag, forgatókönyvíró-rendező, Sümeghy Claudia producer, forgalmazó, Temple Réka animációs producer – valamint a Pitch Fórumon részt vevő szakmai közönség választotta ki.

A Pitch Fórum nyertesei a filmtervek forgatókönyveit tovább fejleszthetik a Nemzeti Filmintézet támogatásával. A filmgyártási támogatás odaítélésének a feltétele, hogy a filmtervek végleges forgatókönyveit az illetékes NFI-döntőbizottság elfogadja és a pályázat benyújtását javasolja. A nyertesek filmgyártási pályázatot nyújthatnak be filmszínházban vagy médiaszolgáltatásban bemutatandó film elkészítéséhez. A gyártási támogatásról az NFI filmszakmai vagy televíziós döntőbizottsága dönt.

A tavalyi Pitch Fórum-nyertesek közül a napokban szavazta meg a támogatást az NFI a Paprika és puskapor és a Tegnap még megvolt című filmtervek gyártására, mindkét alkotás megkapta a maximális 135 millió forint támogatást.

Az Inkubátor programban készülő elsőfilmek gyártására a filmintézet pályázati úton a játékfilmeknél 135 millió, a dokumentumfilmeknél 40 millió forintig nyújthat támogatást, míg az animációs szerzői rövidfilmek esetében 20 millió forintig.

A 10. Inkubátor program Pitch Fórum nyertesei:

Alvó emberek – rendező: Budavári Balázs 

Ha valaki kedvére tudja irányítani az álmait, ahol boldogabb lehet, mi tartja vissza attól, hogy alvásra cserélje az életét? 

Kill Boat – rendező: Kotsis Gergely 

Egy kiégett adós, egy megtört mester és egy utolsó fogadás: amikor egy hajdani kenusnak választania kell család, bűn és becsület között. Az álmait a vízre viszi, a parton azonban az igazság vár rá. 

Viharkeringő – rendező: Tőkés Anna Lívia 

Egy köd borította szigeten három nőnek meg kell találnia a közös harmóniát, hogy lecsillapítsák a vihart, amit ők maguk idéztek elő. 

Ünnepek után – rendező: Szelestey Bianka 

Emma lába alól kicsúszik a talaj, amikor minden igyekezete ellenére sem tudja megakadályozni, hogy kilencéves kislánya pornófilmet lásson. Emmának több generáció gátlásait kell leküzdenie, hogy ne súlyosbítsa, hanem enyhítse a trauma hatását.  

Válószoba – rendező: Bánovits Ottó 

Egy fiatal házaspár próbára teszi széteső kapcsolatukat a misztikus berethalmi válószobában. A szoba több, mint aminek elsőre látszik, a pár számára egymásról és önmagukról is több derül ki, mint amire valaha is számítottak. 

Borítókép: Az ide nyertesek (Forrás: NFI)

 

