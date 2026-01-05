Nagykorúságát ünnepli a Budapest Jazz Club

A Budapest Jazz Club 2007-es indulását követően a főváros térképén rövid időn belül meghatározó találkozási ponttá és vibráló kulturális központtá vált, amit többek között a világsztárokat felvonultató sorozatának, és az Európában egyedülálló, hetente öt alkalommal rendezett ingyenes Jam Session-estjeinek is köszönhet.

Forrás: Budapest Jazz Club

A két említett sorozat mellett a nagykorúvá válás évében sem maradtak el az ismert hazai színművészeket fókuszba állító Encore! sorozat zenés estjei, és havonta egy-egy alkalommal vasárnaponként musical, színházi és családi programok is helyet kaptak a klub színpadán.

A felsoroltak mellett természetesen továbbra is a jazz maradt középpontban, amit jól mutat az is, hogy 2025-ben több mint 650 koncert alkalmával találkozhatott a közönség a műfaj pályakezdő és neves képviselőivel a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem fiataljaiból álló formációktól a legismertebb hazai fellépőkön keresztül a nagy formátumú big band koncertekig. A tizennyolcadik születésnap méltó megünneplését és az ilyenkor megszokott fesztiválhangulatot két kiemelkedő hazai jazzformáció, majd a koncerteket követő jam session is szavatolja.

20.00: Ifj. Szakcsi Lakatos Béla Trio

A fiatalabb generáció egyik legmeghatározóbb jazz-zongoristája, ifj. Szakcsi Lakatos Béla legújabb triójával érkezik a születésnapi estre. Játékát a gazdag harmóniavilág, a technikai magabiztosság és a tradíciók iránti mély tisztelet jellemzi, miközben markánsan jelenik meg benne a kortárs jazz friss szemlélete. A trió programja méltó folytatása annak a zenei örökségnek, amely a Budapest Jazz Club történetével is szorosan összefonódik.

21.30: East Gipsy Band

A jazz-zenét, a roma zenei hagyományokkal és a kortárs improvizációval ötvöző East Gipsy band. Zenéjük egyszerre szenvedélyes és kifinomult, amelyben a virtuozitás és a mély érzelmi töltet természetes egységet alkot. A formáció rendszeres fellépője hazai és nemzetközi színpadoknak, koncertjeik különleges atmoszférája garantáltan emlékezetes pillanatokat teremt a BJC születésnapján is.