Megindító karácsonyi kisfilm készült Reviczky Gábor főszereplésével, itt megnézheti!

Fekete István fontos karácsonyi üzenetet fogalmaz meg

Patkós Márton is feltűnik a Fekete István-adaptációban (Fotó: Bidló Production)

– Mi volt ez, Szentatyám? – néz fel egy pufók kis angyal Szent Péterre, ahogy az ajtó becsukódott. – Olyan meleg lett a szívem egyszerre. – Két ember kibékült – mondja a főszent. És melegen sóhajt

– írja Fekete István Roráte című novellájában, amelyet az író adventi és karácsonyi témájú elbeszélései közül az egyik legszebbnek tartanak.

Nem gondolja másképp Bidló Szabolcs sem, aki nyolc évvel ezelőtt találkozott először ezzel a szöveggel, mely azonnal megfogta, mert mint mondja, „nagyon letisztult módon fogalmazza meg az egyik legfontosabb karácsonyi üzenetet, hogy nem érdemes haragban élnünk egymással.”

Van úgy, hogy az ember már nem is tudja, miért haragszik a másikra, egyszerűen a düh munkál benne, ezt a tulajdonságunkat kellene levetkőzni. Ha meg is bántanak minket, tudjuk azt mondani, hogy »Gyere, beszéljük meg«

– vélekedik a producer.

Fekete István fia is áldását adta a kisfilmre

A forgatás komoly stábbal, pályakezdő filmesek önkéntes munkájával indult, ám már annak megkezdése előtt felmerültek kérdések. Többek között a felhasználási jog tisztázása érdekében fel kellett keresniük Fekete István családját.

Igyekeztünk az író szellemiségéhez méltó kisfilmet alkotni, ami úgy érzem, sikerült. Ezt bizonyítja az is, hogy az író Chicagóban élő fia, ifj. Fekete István is jóváhagyta az elkészült alkotást.

– mondja Bidló Szabolcs, akit arról is kérdezünk, milyen szöveg bizonyul jó filmes alapanyagnak.

– A film a vizualitásra épül. Ha egy szöveg jól meg van írva, látjuk magunk előtt az egész jelenetet. Fekete István olyan precízen és magával ragadóan írja le a környezetet, hogy az ember ott érzi magát egy hófödte tájon fekvő falusi templom padjában reggel 6-kor. Egy alapműnél nagyon fontos a hangulat és a szereplők pontos leírása, amiből aztán mi, filmes alkotók – persze a kreativitás szabadsága mellett – vászonra tudjuk vinni a novellát – fogalmaz a producer.

Bidló Szabolcs és csapata igyekezett az író szellemiségéhez méltó kisfilmet alkotni (Fotó: Bidló Production)

Neves színészeket nyertek meg a projekthez

A Rorátéban olyan neves színészekkel találkozhatunk, mint a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas Reviczky Gábor, az Aase-díjas Papp János, valamint Sütő András és Patkós Márton. A film rendezője Demeter Hunor, operatőre Molnár Dániel.

Miután az alkotótársaimmal megállapodtunk abban, hogy kiket szeretnénk felkérni, megkerestem a színészeket, és hála Istennek mind a négyen nagyon nyitottak voltak a projektre. A forgatást több személyes és online találkozó előzte meg, amelyeken Demeter Hunor rendezővel együtt át tudtuk beszélni a színészekkel a koncepciót.

A helyszínek kiválasztásánál kitűnik a producer lokálpatriotizmusa, hiszen az összes jelenetet Budafokon forgatták. A filmben feltűnik a budafoki Szent Lipót-templom és a kerület más hangulatos helyszínei. – Budafokon tökéletes helyszíneket találtunk, elkészültek a jelmez- és látványtervek, összeállt a technikai igénylista. Így a forgatás már teljesen zökkenőmentesen zajlott, amiért nagyon hálás vagyok a színészeknek és a stábnak. Két nap alatt forgattuk le a filmet, több helyszínen, ami mindenkitől megfeszített munkatempót igényelt, de mindenki példásan helytállt – mondja Bidló Szabolcs.