Adventi élményprogram a rászoruló gyermekek számára

Egy osztálynyi gyermeknek szervezett élményprogramot vasárnap a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Budapesten, az Advent Bazilika rendezvénysorozat helyszínén.

Forrás: MTI/Facebook2025. 12. 07. 17:38
Fotó: BODO_GABOR
Egy osztálynyi gyermek számára szervezett élményprogramot vasárnap az Ökumenikus Segélyszervezet Budapesten, az Advent Bazilika rendezvénysorozat helyszínén.

Készülnek a díszes mézeskalácsok Fotó: Facebook

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet látókörében lévő, nehéz körülmények között élő családokból érkező általános iskolás gyerekek egyik csoportja a mézeskalács tésztájának gyúrásába, szaggatásába és sütésébe kapcsolódott be, egy másik csapat pedig az elkészült süteményeket díszítette föl. s míg a gyermekek harmadik csoportja karácsonyi ajándékokat készített szüleiknek, testvéreiknek, a negyedik csapat számára kézműves foglalkozást tartottak. 

A gyermekprogramokba Gáncs Kristóf ügyvezető igazgató mellett az Ökumenikus Segélyszervezet olyan ismert önkéntesei kapcsolódtak be, mint Rátonyi Krisztina, Szabados Ágnes és Zavaros Eszter műsorvezető, Mezei Léda színésznő és Kovács Lázár séf, az Advent Bazilika házigazdája.

A közleményben idézték Gáncs Kristófot, aki elmondta: az adventi adománygyűjtés célja nem csupán az, hogy egész éves munkájukhoz forrást teremtsenek, hanem az is, hogy az adventi időszakban ünnepet csempésszenek a rászoruló családok életébe. „Ez jelenthet egy értékes ajándékcsomagot, egy több hónapra elegendő tűzifaadományt, és egy osztálynyi nehéz helyzetben élő gyermekcsoport számára olyan élményprogramot, amelyeket másképpen nem élhetnének át. Ez utóbbi adja ennek a napnak a jelentőségét”.

Adventi programokban vettek részt a gyerekek Fotó: Facebook

A segélyszervezet ünnepi segélyakcióit és egész éves, rászorulókért végzett munkáját a 1353-as adományvonal tárcsázásával, hívásonként 500 forinttal lehet támogatni - írták a közleményben.


Borítókép: Rászoruló gyermekeknek rendeztek élményprogramot (Fotó: Facebook)

