idezojelek
Tollhegyen

Jaj lesz nekünk

Azt azért ne feledjük, tényleg fölhergelt szekta áll mögötte; Fidesz-győzelem esetén talán neki is mennének az utcán ünneplő nyerteseknek.

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
ebeszmesterházy attilagyőzelemválasztás 2026. 01. 03. 6:01
Fotó: Máté Krisztián
0

Bár még semmi erre utaló nem történt, a trónra spekuláló kistérségi messiás már bejelentette: – Aki bármilyen módon szembefordul a magyar nép akaratával, legyen az akár köztársasági elnök, akár titkosszolga, akár alkotmánybíró, és részt vesz egy alkotmányos puccsban, az a legsúlyosabb következményekkel számolhat. – Értsd: magukra vessenek a Fidesz-szavazók, ha áprilisban nem lesznek hajlandók tudomásul venni a Tisza Párt elsöprő győzelmét. (Hogy mik ezek a „legsúlyosabb következmények”, nem tudjuk – talán pallosjoga is lesz az újévi szónoknak.)
Azt azért ne feledjük, tényleg fölhergelt szekta áll mögötte; Fidesz-győzelem esetén talán neki is mennének az utcán ünneplő nyerteseknek. (Lentulai Krisztián is így látja: „TébolyMan vereség esetén rendszert akar dönteni.”) Az ápolóit rendre kijátszó Hadházy Ákos azt javasolja: „ha választási csalásaikkal nyernének, abba nem szabad belenyugodni.” 

Csak szólok, a Fidesz-kétharmadokat hozó választáson (2010, 2014, 2018, 2022) az Orbán-barátsággal nem vádolható Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) kiküldött megfigyelői mindig mindent rendben találtak. Bezony.

(Kis színes. Mesterházy Attila MSZP-elnök 2014-ben a választás előtt kijelentette: nem örül az EBESZ-ellenőrzésnek, az ugyanis – tessék figyelni! – legitimálja az eredményeket.) Fogódzó kívül állóknak: a baloldali közvéleménykutatók Tisza-fölény-sulykolása arra hivatott, hogy előkészítse az áprilisi Fidesz-győzelem utáni „Mert csalt az Orbán!”-hőbörgéseket.
De mi is ott leszünk.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekkórkép

Kit akar valójában legyőzni Magyar Péter?

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekMagyar jövőkép és stratégia

A rendszerváltás utáni történelmi korszak legfontosabb választása következik

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekKapu Tibor

Dekadens szilveszter

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekfutballélmény

Aranylabdát Szoboszlai Dominiknak!

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szájer József
idezojelekellenzék

Talpra álltunk!

Szájer József avatarja

Ha az ellenfél új fegyvernemet hoz a meccsbe, nekünk is lépnünk kell.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu