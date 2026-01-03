Jaj lesz nekünk

Bár még semmi erre utaló nem történt, a trónra spekuláló kistérségi messiás már bejelentette: – Aki bármilyen módon szembefordul a magyar nép akaratával, legyen az akár köztársasági elnök, akár titkosszolga, akár alkotmánybíró, és részt vesz egy alkotmányos puccsban, az a legsúlyosabb következményekkel számolhat. – Értsd: magukra vessenek a Fidesz-szavazók, ha áprilisban nem lesznek hajlandók tudomásul venni a Tisza Párt elsöprő győzelmét. (Hogy mik ezek a „legsúlyosabb következmények”, nem tudjuk – talán pallosjoga is lesz az újévi szónoknak.)

Azt azért ne feledjük, tényleg fölhergelt szekta áll mögötte; Fidesz-győzelem esetén talán neki is mennének az utcán ünneplő nyerteseknek. (Lentulai Krisztián is így látja: „TébolyMan vereség esetén rendszert akar dönteni.”) Az ápolóit rendre kijátszó Hadházy Ákos azt javasolja: „ha választási csalásaikkal nyernének, abba nem szabad belenyugodni.”

Csak szólok, a Fidesz-kétharmadokat hozó választáson (2010, 2014, 2018, 2022) az Orbán-barátsággal nem vádolható Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) kiküldött megfigyelői mindig mindent rendben találtak. Bezony.

(Kis színes. Mesterházy Attila MSZP-elnök 2014-ben a választás előtt kijelentette: nem örül az EBESZ-ellenőrzésnek, az ugyanis – tessék figyelni! – legitimálja az eredményeket.) Fogódzó kívül állóknak: a baloldali közvéleménykutatók Tisza-fölény-sulykolása arra hivatott, hogy előkészítse az áprilisi Fidesz-győzelem utáni „Mert csalt az Orbán!”-hőbörgéseket.

De mi is ott leszünk.