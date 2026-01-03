Ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt, súlyos korrupciós botrány robbant ki Ukrajnában, amely már Volodimir Zelenszkij elnök közvetlen környezetét is elérte, és érezhetően megingatta politikai pozícióját. A gyanú szerint a háború idején az energetikai szektorból százmillió dolláros nagyságrendű állami forrás tűnhetett el egy, az államfőhöz közel álló üzleti és politikai kör révén. A vizsgálatok középpontjába Zelenszkij korábbi üzlettársa és kabinetfőnöke is bekerült, utóbbit végül külső nyomásra menesztették. A botrány nemcsak az ukrán közbizalmat rázta meg, hanem Zelenszkij hatalmának stabilitását is komoly kérdőjelekkel terhelte meg.
Zelenszkij belpolitikai megítélését is megrendítette a korrupciós botrány
Az ukrán korrupciós botrány Zelenszkij elnökségének eddigi legkomolyabb belpolitikai válságát idézte elő. A vádak az államfő közvetlen környezetét is érintik, különösen az energetikai szektorban, ami aláássa Zelenszkij hitelességét és politikai helyzetét. A háború alatt kialakult erős hatalomkoncentráció és a korlátozott ellenőrzés hozzájárult a visszaélésekhez, miközben a botrány megrendítette a közbizalmat belföldön és a nemzetközi partnerek körében is. Zelenszkij személyi változtatásokkal és az antikorrupciós szervek támogatásával igyekszik kezelni a helyzetet, ám Bendarzsevszkij Anton kül- és biztonságpolitikai szakértő szerint az ukrán elnök politikai mozgástere érezhetően szűkült.
A korrupciós botrányok gyengítik Zelenszkij mozgásterét
Az ukrajnai korrupciós botrányok egyértelműen gyengítik Volodimir Zelenszkij elnök belső és külső mozgásterét, ugyanakkor nem jelentenek közvetlen veszélyt a hatalmára – mondta lapunknak Bendarzsevszkij Anton kül- és biztonságpolitikai szakértő, aki szerint a botrányok elsősorban Zelenszkij manőverezési képességét korlátozzák, különösen a belpolitikában. Ennek kulcseleme Andrij Jermak szerepének megszűnése a korábbi formájában, aki jelentős hatalmi koncentrációval rendelkezett.
Jermak volt az, aki az ukrán belpolitikát és a gazdaságot felügyelte, miközben Zelenszkij a háborúval, a nemzetközi kapcsolatokkal és a támogatások megszerzésével foglalkozott
– magyarázta Bendarzsevszkij Anton. Mint mondta, Jermak kiesésével Zelenszkij elveszítette azt a belső támaszt, amely korábban „szabad kezet” biztosított számára.
A szakértő szerint ez azt jelenti, hogy az ukrán elnöknek új szövetségeseket és lojális embereket kell találnia, miközben az elmúlt években a kulcspozíciókba nagyrészt saját emberei kerültek. Emiatt várható, hogy az ellenzék a következő időszakban ezeknek a szereplőknek a leváltását követeli majd, és Zelenszkij is érdekeltté válhat bizonyos személycserékben.
Kompromisszumkényszer és romló külső megítélés
Bendarzsevszkij Anton szerint a korrupciós ügyek Ukrajna nemzetközi megítélését sem segítik, és növelhetik annak esélyét, hogy Zelenszkij bizonyos kérdésekben kompromisszumokra kényszerüljön.
Egy belső feszültségektől terhelt, meggyengült vezető könnyebben belemehet olyan alkukba, amelyekbe erős pozícióból korábban nem ment volna bele – fogalmazott.
Ugyanakkor a szakértő hangsúlyozta: nem tartja reálisnak azokat a narratívákat, amelyek Zelenszkij közeli bukásáról szólnak. Ennek oka elsősorban az, hogy Ukrajna háborúban áll.
„Egy hatalmi összeomlás belső válságot idézne elő, amely súlyosan gyengítené az ország védekezőképességét – mondta, hozzátéve: ezt az ukrán ellenzék is pontosan látja.”
A szakértő úgy véli, a korrupciós botrányok leginkább Zelenszkij jövőbeni újraindulási esélyeit rontják, nem pedig az aktuális hatalmát. Ha a háború után választások lesznek, az elnök indulása nagyban függ majd attól, hogyan zárul a konfliktus, és milyen állapotban lesz az ország.
Bendarzsevszkij Anton felhívta a figyelmet arra is: Zelenszkij népszerűsége korábban is jelentősen tudott változni. Példaként említette a Fehér Házban Donald Trumppal folytatott éles vitát, amely után az ukrán elnök támogatottsága hirtelen emelkedett.
Az ukrán társadalom azt látta, hogy Zelenszkij kiáll Ukrajna érdekeiért, még a világ legerősebb hatalmával szemben is
– mondta.
Nyugat: Zelenszkij marad a partner
A Nyugat hozzáállását illetően a szakértő hangsúlyozta: a korrupciós botrányok nem Zelenszkij személyének elutasításához, hanem Ukrajnával szembeni nehezebb politikai kommunikációhoz vezetnek.
Zelenszkij megválasztott elnök, vele kell dolgozni, ha Ukrajna fennmaradását akarják biztosítani
– mondta.
Kiemelte: még Donald Trump sem vádolja Zelenszkijt személyesen korrupcióval, és az európai vezetők sem fordultak el tőle. A probléma inkább az, hogy az európai kormányoknak egyre nehezebb elmagyarázni saját társadalmaiknak Ukrajna további támogatását a súlyos korrupciós ügyek fényében.
„Ez kommunikációs és politikai nehézséget jelent, de nem vezet szakításhoz az ukrán vezetéssel” – összegezte a szakértő.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
