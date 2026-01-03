A korrupciós botrányok gyengítik Zelenszkij mozgásterét

Az ukrajnai korrupciós botrányok egyértelműen gyengítik Volodimir Zelenszkij elnök belső és külső mozgásterét, ugyanakkor nem jelentenek közvetlen veszélyt a hatalmára – mondta lapunknak Bendarzsevszkij Anton kül- és biztonságpolitikai szakértő, aki szerint a botrányok elsősorban Zelenszkij manőverezési képességét korlátozzák, különösen a belpolitikában. Ennek kulcseleme Andrij Jermak szerepének megszűnése a korábbi formájában, aki jelentős hatalmi koncentrációval rendelkezett.

Jermak volt az, aki az ukrán belpolitikát és a gazdaságot felügyelte, miközben Zelenszkij a háborúval, a nemzetközi kapcsolatokkal és a támogatások megszerzésével foglalkozott

– magyarázta Bendarzsevszkij Anton. Mint mondta, Jermak kiesésével Zelenszkij elveszítette azt a belső támaszt, amely korábban „szabad kezet” biztosított számára.

Bags of cash and a gold toilet: the corruption crisis engulfing Zelenskyy’s government https://t.co/WDMm1rtJsL — Financial Times (@FT) November 15, 2025

A szakértő szerint ez azt jelenti, hogy az ukrán elnöknek új szövetségeseket és lojális embereket kell találnia, miközben az elmúlt években a kulcspozíciókba nagyrészt saját emberei kerültek. Emiatt várható, hogy az ellenzék a következő időszakban ezeknek a szereplőknek a leváltását követeli majd, és Zelenszkij is érdekeltté válhat bizonyos személycserékben.