korrupcióukrajnai korrupcióZelenszkijkészpénzukrán elnökVolodimir Zelenszkij

Zelenszkij hatalma megtörni látszik a korrupciós ügyek miatt

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő körül újabb súlyos botrány robbant ki: az elhúzódó korrupciós és pénzmosási vizsgálat már a legszűkebb körét is elérte. A nyomozók szerint a háború kellős közepén mintegy százmillió dollárt tüntethettek el az energetikai szektorból azok a bizalmasai, akik most reflektorfénybe kerültek. A botrány kiindulópontját egy korábbi kormányzati tisztviselő szolgáltatta, aki azt állítja: az elnök egyik régi partnerének fényűző, aranyozott vécécsészével felszerelt lakásában dőzsöltek – ahol Zelenszkij maga is gyakran vendégeskedett.

Magyar Nemzet
2025. 11. 17. 7:10
Súlyos korrupciós vádak rázzák meg Zelenszkij elnök belső körét Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A névtelenséget kérő egykori tisztviselő szerint a mostani vizsgálat olyan mélyre ás, hogy gyakorlatilag az egész hatalmi struktúra sötét ügyeit kezdi feltárni, ami az ukrán közvéleményt is egyre inkább felkavarja. Úgy fogalmazott: az emberek egyre kevésbé érzik úgy, hogy érdemes áldozatot hozniuk, amikor sorra derülnek ki a visszaélések és politikai machinációk. Mint mondta, a korrupció nem csupán a környezetet, hanem magát Zelenszkijt is eléri, ő sem áll a problémán kívül – számolt be róla a Fox News forrásaira hivatkozva az Origo.

Súlyos korrupciós vádak rázzák meg Zelenszkij elnök belső körét
Súlyos korrupciós vádak rázzák meg Zelenszkij elnök belső körét. Fotó: AFP

A vizsgálat szerint egy jól szervezett, több szereplőből álló kör évek óta szivattyúzhatta ki azokat az állami forrásokat, amelyeket hivatalosan az erőművek megerősítésére és a háborús károk kezelésére különítettek el. 

A gyanú alapján a pénzek nem a védelemre, hanem külföldi számlákra vándoroltak, ahonnan – a volt tisztviselő állítása szerint – Zelenszkij belső köre is részesülhetett.

A forrás úgy fogalmazott: 

Minden jel arra utal, hogy ez a pénzmosó mechanizmus már 2022 óta működik, és több próbálkozás is volt a leállítására – sikertelenül.

A több mint 15 hónapon át folytatott, Midas-műveletként ismertté vált nyomozás középpontjába így került Timur Mindics üzletember, Zelenszkij egykori üzlettársa. A két férfi a Kvartal 95 szórakoztatóipari vállalkozást is közösen birtokolta. A vizsgálat egyik legbeszédesebb mozzanata, hogy – amint arról a Financial Times is írt – Mindics luxuslakásában zsákokban tárolt készpénzre és egy arannyal bevont vécére bukkantak a hatóságok, ami sokak szemében a korrupció jelképes bizonyítékává vált.

A volt tisztviselő szerint nemcsak a fényűző berendezés, hanem maga Zelenszkij jelenléte is sokatmondó: állítása alapján az elnök 2021-ben éppen ebben a luxuslakásban tartotta a születésnapi ünnepségét.

A nyomozás másik kulcsfigurája Olekszij Csernyisov, korábbi miniszterelnök-helyettes, aki 2019-től több fontos pozíciót is kapott a Zelenszkij-féle hatalmi struktúrában. 

Őt hivatali visszaéléssel gyanúsítják, és a forrás úgy fogalmaz: három–négy grandiózus villa építésébe kezdett Kijev legdrágább övezetében, miközben az ország háború sújtotta területein az alapvető infrastruktúra is hiányzik.

A botrány kirobbanása után az ukrán elnök gyorsan közleményt adott ki. Esti videóüzenetében arról beszélt, hogy senki sem számíthat menekülőútra:

Mindenki, aki korrupt tervet szőtt, egyértelmű jogi válaszra számíthat. Büntetőjogi ítéleteknek kell születniük.

Hozzátette, hogy az Energoatom tisztaságának megőrzése számára megkerülhetetlen prioritás. A volt tisztviselő azonban jóval szkeptikusabb Zelenszkij szavait illetően. 

 

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

add-square Korrupciós botrány Ukrajnában

Korrupciós botrány Ukrajnában: belülről rohad az állami gépezet

Korrupciós botrány Ukrajnában 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Vida Ákos
idezojeleknémetországi

Tovább tart a német agónia

Vida Ákos avatarja

A mai német politika szélsőséges és értelmetlen klímaideológiával ellehetetleníti az egész német ipart és elszegényíti a lakosságot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu