Zelenszkij hatalma megtörni látszik a korrupciós ügyek miatt

A névtelenséget kérő egykori tisztviselő szerint a mostani vizsgálat olyan mélyre ás, hogy gyakorlatilag az egész hatalmi struktúra sötét ügyeit kezdi feltárni, ami az ukrán közvéleményt is egyre inkább felkavarja. Úgy fogalmazott: az emberek egyre kevésbé érzik úgy, hogy érdemes áldozatot hozniuk, amikor sorra derülnek ki a visszaélések és politikai machinációk. Mint mondta, a korrupció nem csupán a környezetet, hanem magát Zelenszkijt is eléri, ő sem áll a problémán kívül – számolt be róla a Fox News forrásaira hivatkozva az Origo.

Súlyos korrupciós vádak rázzák meg Zelenszkij elnök belső körét. Fotó: AFP

A vizsgálat szerint egy jól szervezett, több szereplőből álló kör évek óta szivattyúzhatta ki azokat az állami forrásokat, amelyeket hivatalosan az erőművek megerősítésére és a háborús károk kezelésére különítettek el.