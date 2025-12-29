Energiaellátás: van olyan terület, amelyben világelsők vagyunk

A fosszilis energiahordozók használata, az energiahordozók importja és az ebből fakadó ellátásbiztonsági kockázat energiagazdálkodásunk számára jelentős feladatokat határoz meg. Az ellátás biztonságossá tételéhez egyrészt elengedhetetlen a megújuló energiahordozók arányának – lokális adottságoknak megfelelő – növelése, másrészt az egyirányú függőség csökkentése, az importforrások diverzifikálása – olvasható a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) elemzésében.

A paksi atomerőmű bővítése is erősíti az ország energiaellátását (látványterv). Forrás: Paks II

Energiaellátás: a termelés összetételét tekintve 39 százalékkal a nukleáris energiáé a vezető szerep

A KSH összegzése rámutat: hazánk energiaellátásának jelentős hányadát importból fedezi, így például a 2023. évi adatok alapján a bruttó belföldi felhasználás 62 százaléka származott behozatalból. Az ezredforduló óta Magyarország energiaimport-függősége jellemzően az uniós átlag fölötti, a 2019-es rekordértéknél 15 százalékponttal haladta meg a 2000. évit. Magyarország hagyományos energiahordozó-készleteinek (szén és szénhidrogének) kitermelése a gazdasági helyzet változásának hatására visszaesett. A 2021. évi jelentős gázáremelkedést megelőző évtizedekben a kitermelés újraindítása viszont nem volt összeegyeztethető a fenntarthatósági és klímacélokkal.

A belföldi energiatermelés összetételét tekintve 39 százalékkal a nukleáris energiáé a vezető szerep, aránya viszonylag állandó.

A megújuló és a hulladékból termelt energia részesedése 33 százalék, ez hőértékben kifejezve több mint négyszeresére bővült 2000 óta. Utóbbi főként a biomassza egyre növekvő hasznosításából ered, amely számos hőerőműben a szén helyébe lépett tüzelőanyagként. A biomassza hasznosítása azonban csak akkor járul hozzá a fenntarthatóság előmozdításához, ha a termelése is fenntartható módon történik, például kifejezetten energetikai célra nemesített növényfajták és telepített ültetvények hasznosításával, nem pedig természetes erdőterületek megújítás nélküli tarvágásával. A kőolaj és kőolajtermékek, a földgáz, valamint a szén termelése hőértékben számolva 33, 50, illetve 77 százalékkal csökkent 2000 óta. Magyarországon mára a széntermékek közül csak a lignit energetikai hasznosítása jelentős.