Kigyulladt lakóházban robbant fel két gázpalack

Felrobbant két gázpalack a főváros XVII. kerületében kigyulladt lakóházban hétfőn – közölte a katasztrófavédelem a honlapján.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 29. 13:52
Egy lakóház és a hozzá tartozó melléképület is kigyulladt a XVII. kerületben – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A Kertművelő utcában történt tűzesetben a lángok mintegy hatvan négyzetméteren pusztítottak – közölték. 

A tűzoltók négy vízsugárral fékeztek meg a tüzet, 

két gázpalackot kihoztak az ingatanból, két másik pedig még a kiérkezésük előtt felrobbant

 – tették hozzá.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


