Kigyulladt lakóházban robbant fel két gázpalack

Egy lakóház és a hozzá tartozó melléképület is kigyulladt a XVII. kerületben – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
A Kertművelő utcában történt tűzesetben a lángok mintegy hatvan négyzetméteren pusztítottak – közölték.
A tűzoltók négy vízsugárral fékeztek meg a tüzet,
két gázpalackot kihoztak az ingatanból, két másik pedig még a kiérkezésük előtt felrobbant
– tették hozzá.
