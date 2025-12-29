Kigyulladt lakóházban robbant fel két gázpalack

Egy lakóház és a hozzá tartozó melléképület is kigyulladt a XVII. kerületben – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A Kertművelő utcában történt tűzesetben a lángok mintegy hatvan négyzetméteren pusztítottak – közölték.

A tűzoltók négy vízsugárral fékeztek meg a tüzet,

két gázpalackot kihoztak az ingatanból, két másik pedig még a kiérkezésük előtt felrobbant

– tették hozzá.