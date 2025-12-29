Ég a szemét egy ceglédi hulladéklerakóban

Mintegy kétszáz négyzetméteren ég a szemét egy hulladéklerakó telepen, Cegléden – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Központ hétfő reggel a honlapján.
A tájékoztatás szerint két vízsugárral már megakadályozták a lángok továbbterjedését. A városi hivatásos tűzoltók mellett a nagykátai tűzoltók vízszállítója érkezett a helyszínre, információk szerint egy erőgép is segíti majd az egységek munkáját – írták.
