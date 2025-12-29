IzraelGázai-övezetNetanjahuTrump

Trump fontos tárgyalásra készül Floridában, a tűzszünet múlhat rajta

Benjamin Netanjahu az Egyesült Államokba utazott, ahol Donald Trumppal ül tárgyalóasztalhoz. A megbeszélés középpontjában a gázai tűzszünet megóvása és a békefolyamat második szakaszának elindítása áll majd. A találkozóra egy olyan időszakban kerül sor, amikor egyre több jel utal arra, hogy Izrael újabb katonai műveletet indíthat.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 13:28
Trump és Netanjahu újra találkoznak Fotó: EVAN VUCCI Forrás: POOL
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hétfő este találkozik Donald Trumppal az amerikai elnök mar-a-lagói rezidenciáján. Az izraeli miniszterelnök vasárnap indult el Izraelből, idén ez már az ötödik látogatása lesz az Egyesült Államokban – írja a The Guardian.

Trump fontos tárgyalásra készül Floridában, az izraeli miniszterelnököt fogadja
Trump fontos tárgyalásra készül Floridában, az izraeli miniszterelnököt fogadja. Fotó: Pool/Kenny Holston

A napirenden kiemelt helyen szerepel a gázai tűzszünet, amely októberben vetett véget a pusztító, két évig tartó háborúnak. Bár az első szakaszra vonatkozó megállapodás feltételeit nagyrészt végrehajtották – Izrael csapatai új pozíciókba vonultak vissza, a Hamász pedig szabadon engedte az összes élő túszt és a halálos áldozatok földi maradványait is átadták (egy kivételével) –, az amerikai elnök 20 pontból álló tervének második szakasza komoly kihívásokkal szembesült. Eközben a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy Izrael új offenzívát indíthat a libanoni Hezbollah ellen, megszegve az egy évvel ezelőtt létrejött tűzszünetet, vagy Irán ellen, amelyet azzal vádol, hogy az elmúlt hónapokban felgyorsította ballisztikus rakétáinak gyártását.

Mindkét fél tűzszünetsértésekkel vádolja a másikat

Gershon Baskin – aki korábban részt vett a Hamásszal folytatott háttértárgyalásokban – azt mondta, Netanjahu amerikai útjának időzítése rendkívül jelentős Gáza szempontjából. A Hamász nem kötelezte el magát egyértelműen a lefegyverzés mellett, és jelentős sikereket ért el hatalmának megszilárdításában Gáza azon részein, ahol a lakosság szinte egésze él. Izrael vonakodik kivonulni Gáza 53 százalékáról, amelyet jelenleg ellenőriz, illetve attól is vonakodik, hogy szabad utat engedjen a segélyszállítmányoknak a területre.

A második szakasznak el kell kezdődnie… és úgy gondolom, az amerikaiak felismerik, hogy ez már késésben van, mert a Hamásznak túl sok ideje volt újraszervezni jelenlétét, és ez biztosan nem olyan helyzet, amelyet az amerikaiak fenn akarnának tartani

– mondta Baskin. Trump béketervének következő szakasza szerint egy ideiglenes hatóság irányítaná a palesztin területet a Hamász helyett, és ezzel egy időben egy több ezer katonából álló nemzetközi stabilizációs erőt (ISF) telepítenének a térségbe. Amerikai tisztviselők szerint az új hatóság összetételét januárban jelenthetik be. Elemzők szerint Netanjahu számára elsődleges cél lesz meggyőzni Trumpot arról, hogy engedje Izraelnek megakadályozni Iránt abban, hogy helyreállítsa nukleáris programját, vagy hogy továbbfejlessze ballisztikusrakéta-képességeit.

Borítókép: Trump és Netanjahu újra találkoznak (Fotó: AFP)

