Trump fontos tárgyalásra készül Floridában, a tűzszünet múlhat rajta

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hétfő este találkozik Donald Trumppal az amerikai elnök mar-a-lagói rezidenciáján. Az izraeli miniszterelnök vasárnap indult el Izraelből, idén ez már az ötödik látogatása lesz az Egyesült Államokban – írja a The Guardian.

Trump fontos tárgyalásra készül Floridában, az izraeli miniszterelnököt fogadja. Fotó: Pool/Kenny Holston

A napirenden kiemelt helyen szerepel a gázai tűzszünet, amely októberben vetett véget a pusztító, két évig tartó háborúnak. Bár az első szakaszra vonatkozó megállapodás feltételeit nagyrészt végrehajtották – Izrael csapatai új pozíciókba vonultak vissza, a Hamász pedig szabadon engedte az összes élő túszt és a halálos áldozatok földi maradványait is átadták (egy kivételével) –, az amerikai elnök 20 pontból álló tervének második szakasza komoly kihívásokkal szembesült. Eközben a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy Izrael új offenzívát indíthat a libanoni Hezbollah ellen, megszegve az egy évvel ezelőtt létrejött tűzszünetet, vagy Irán ellen, amelyet azzal vádol, hogy az elmúlt hónapokban felgyorsította ballisztikus rakétáinak gyártását.