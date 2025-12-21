Izraeli hírszerzés: elkerülhető lett volna a Hamász támadása

Október 6-án az izraeli hírszerzés olyan jeleket észlelt, amelyek a Hamász közelgő támadására utaltak. Mindössze egy nappal később a terrorcsoport pusztító akciót hajtott végre Izrael déli területein. A jeleket az IDF déli parancsnoksága rutin gyakorlatként kezelte, figyelmen kívül hagyva a figyelmeztetést – írja az Origo.

A jeleket az izraeli hadsereg déli parancsnoksága rutin gyakorlatként kezelte

Fotó: AFP