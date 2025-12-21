Izraeli hírszerzés: elkerülhető lett volna a Hamász támadása

Október 6-án az izraeli hírszerzés olyan jeleket észlelt, amelyek a Hamász közelgő támadására utaltak. Mindössze egy nappal később a terrorcsoport pusztító akciót hajtott végre Izrael déli területein. A jeleket az IDF déli parancsnoksága rutin gyakorlatként kezelte, figyelmen kívül hagyva a figyelmeztetést – írja az Origo.
A drónok felvételei a Gázai övezetben mozgó Hamász-egységeket követték. Bár a felvételek nem jeleztek egyértelmű vészhelyzetet, utaltak arra, hogy valami készül a következő reggelre.
Az IDF a jelentést figyelmen kívül hagyta, és nem került be a hivatalos nyilvántartásba. A vezérkari főnök, Eyal Zamir altábornagy szakértői vizsgálatot indított a 2018 óta érkező hírszerzési jelentések kezelésének hiányosságairól.
Korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy a hadsereg évek óta folyamatosan rendelkezett információval a Hamász nagyszabású terveiről, de azokat irreálisnak ítélték.
A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása komoly kritikákat váltott ki az IDF belső kommunikációjáról és döntéshozatali gyakorlatáról.
Borítókép: IDF katonák járőröznek (Fotó: AFP)
