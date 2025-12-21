idfHamászizraelvizsgálat

Izraeli hírszerzés: elkerülhető lett volna a Hamász támadása

Október 6-án az izraeli hírszerzés jeleket észlelt a Hamász közelgő támadásáról. Az Izraeli Védelmi Erők déli parancsnoksága rutin gyakorlatként értékelte azokat.

Magyar Nemzet
2025. 12. 21. 8:07
IDF katonák járőröznek Forrás: AFP
Október 6-án az izraeli hírszerzés olyan jeleket észlelt, amelyek a Hamász közelgő támadására utaltak. Mindössze egy nappal később a terrorcsoport pusztító akciót hajtott végre Izrael déli területein. A jeleket az IDF déli parancsnoksága rutin gyakorlatként kezelte, figyelmen kívül hagyva a figyelmeztetést – írja az Origo. 

A jeleket az izraeli hadsereg déli parancsnoksága rutin gyakorlatként kezelte 
Fotó:  AFP

A drónok felvételei a Gázai övezetben mozgó Hamász-egységeket követték. Bár a felvételek nem jeleztek egyértelmű vészhelyzetet, utaltak arra, hogy valami készül a következő reggelre.

Az IDF a jelentést figyelmen kívül hagyta, és nem került be a hivatalos nyilvántartásba. A vezérkari főnök, Eyal Zamir altábornagy szakértői vizsgálatot indított a 2018 óta érkező hírszerzési jelentések kezelésének hiányosságairól.

Korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy a hadsereg  évek óta folyamatosan rendelkezett információval a Hamász nagyszabású terveiről, de azokat irreálisnak ítélték. 

A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása komoly kritikákat váltott ki az IDF belső kommunikációjáról és döntéshozatali gyakorlatáról. 

Borítókép: IDF katonák járőröznek (Fotó: AFP)

