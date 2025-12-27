A Hamász finanszírozásának gyanújával letartóztattak több palesztint Olaszországban

A letartóztatottak között van a 62 éves Mohammad Hannoun, az Olaszországi Palesztin Szövetség (Api) vezetője, valamint a genovai székhelyű szervezet jogi képviselője, Khalid Abu Deiah is. A terrorizmusellenes nyomozóigazgatóság (Digos), a rendőrség és a pénzügyőrség közös akciója során szombat reggel Genovában, illetve Firenzében tartóztatták le a gyanúsítottakat, házkutatást tartottak náluk és dokumentumokat foglaltak le tőlük.
Firenzei otthonában fogták el Abdelrahim Jabert, aki közösségi oldalain a Hamász katonai szárnyának, az al-Kasszám Brigádoknak az egyenruhájában és jelvényeivel, valamint fegyverekkel mutatkozott. Silvia Carpanini genovai államügyész nyilvánosságra hozta a több mint háromszáz oldalas nyomozati anyagot, amely szerint az olaszországi palesztin szervezet és a hozzá kapcsolódó jótékonysági szervezetek, amelyek a palesztin nép iránti szolidaritás jegyében pénzt gyűjtöttek, valójában a Hamászt finanszírozták.
Az államügyész közlése szerint az adományok 71 százaléka nem a palesztin lakosság megsegítését szolgálta, hanem közvetlenül vagy közvetetten a Hamász kasszáiba került. Az olasz hatóságok 7 280 000 euró útját tudták végig követni, amely a terrorista szervezethez jutott tovább.
