A Hamász finanszírozásának gyanújával letartóztattak több palesztint Olaszországban

A letartóztatottak között van a 62 éves Mohammad Hannoun, az Olaszországi Palesztin Szövetség (Api) vezetője, valamint a genovai székhelyű szervezet jogi képviselője, Khalid Abu Deiah is. A terrorizmusellenes nyomozóigazgatóság (Digos), a rendőrség és a pénzügyőrség közös akciója során szombat reggel Genovában, illetve Firenzében tartóztatták le a gyanúsítottakat, házkutatást tartottak náluk és dokumentumokat foglaltak le tőlük.

Izrael-ellenes tüntetés Rómában, Olaszországban, 2025. november 29-én, a palesztin néppel való szolidaritás nemzetközi napján.

Firenzei otthonában fogták el Abdelrahim Jabert, aki közösségi oldalain a Hamász katonai szárnyának, az al-Kasszám Brigádoknak az egyenruhájában és jelvényeivel, valamint fegyverekkel mutatkozott. Silvia Carpanini genovai államügyész nyilvánosságra hozta a több mint háromszáz oldalas nyomozati anyagot, amely szerint az olaszországi palesztin szervezet és a hozzá kapcsolódó jótékonysági szervezetek, amelyek a palesztin nép iránti szolidaritás jegyében pénzt gyűjtöttek, valójában a Hamászt finanszírozták.