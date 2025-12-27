A Hamász finanszírozásának gyanújával letartóztattak több palesztint Olaszországban

Rendkívüli

Botrányos beismerés: így játszaná ki Magyarország vétóját Ukrajna és az EU

A Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet finanszírozásának gyanújával letartóztattak kilenc palesztint Olaszországban, köztük egy szervezet elnökét - jelentette be szombaton az olasz rendőrség és terrorizmus elleni ügyészek.

Magyar Nemzet
2025. 12. 27. 19:14
Izrael-ellenes tüntetés Rómában, a palesztin néppel való szolidaritás nemzetközi napján. Képünk illusztráció Fotó: ANDREA RONCHINI Forrás: NurPhoto
A letartóztatottak között van a 62 éves Mohammad Hannoun, az Olaszországi Palesztin Szövetség (Api) vezetője, valamint a genovai székhelyű szervezet jogi képviselője, Khalid Abu Deiah is. A terrorizmusellenes nyomozóigazgatóság (Digos), a rendőrség és a pénzügyőrség közös akciója során szombat reggel Genovában, illetve Firenzében tartóztatták le a gyanúsítottakat, házkutatást tartottak náluk és dokumentumokat foglaltak le tőlük. 

Firenzei otthonában fogták el Abdelrahim Jabert, aki közösségi oldalain a Hamász katonai szárnyának, az al-Kasszám Brigádoknak az egyenruhájában és jelvényeivel, valamint fegyverekkel mutatkozott. Silvia Carpanini genovai államügyész nyilvánosságra hozta a több mint háromszáz oldalas nyomozati anyagot, amely szerint az olaszországi palesztin szervezet és a hozzá kapcsolódó jótékonysági szervezetek, amelyek a palesztin nép iránti szolidaritás jegyében pénzt gyűjtöttek, valójában a Hamászt finanszírozták. 

Az államügyész közlése szerint az adományok 71 százaléka nem a palesztin lakosság megsegítését szolgálta, hanem közvetlenül vagy közvetetten a Hamász kasszáiba került. Az olasz hatóságok 7 280 000 euró útját tudták végig követni, amely a terrorista szervezethez jutott tovább. 

Az Api és társszervezetei működésével kapcsolatban már több vizsgálat indult az utóbbi húsz évben, és ezek során kiderült, hogy egyebek között az öngyilkos merénylők családjainak utaltak át pénzt. Az Api kapcsolatban állt a Hollandiában, Franciaországban, Ausztriában, illetve Nagy-Britanniában működő hasonló palesztin szervezetekkel. Az olasz hatóságok nyomozása azután gyorsult fel, hogy a Hamász 2023. október 7-én példátlan súlyosságú terrortámadást követett el Izrael ellen. 

Az utóbbi több mint két évben az Api minden hétre tüntetést szervezett az olaszországi nagyvárosok utcáin a palesztinok mellett. 

A most elrendelt letartóztatást az indokolta, hogy a telefonos lehallgatások szerint Hannoun távozni akart Olaszországból, és Törökországba akarta áthelyezni tevékenységét. Matteo Piantedosi belügyminisztert gratulált a rendőrségnek és hangoztatta, hogy a hatósági fellépés „lerántotta a leplet a palesztinpárti aktivistákról, akik iszlamista terrorszervezeteket támogattak”. Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes, a Liga jobboldali kormánypárt vezetője közösségi oldalán azt tudakolta, hogy ki fog bocsánatot kérni azokért a megmozdulásokért, amelyek „megbénították Olaszországot, elfoglalták a vasútállomásokat és a vasúti pályákat, valamint a rossz oldalon vonultak utcára azok védelmében, akik a nyomozás szerint a terrorizmus finanszírozói”. 

Salvini megjegyezte: kiderült, hogy valójában Mohammad Hannoun, aki több száz interjúban gyilkosnak és népirtónak nevezte őt az egész római kormánnyal együtt, volt az, aki a népirtást finanszírozta. 

Hangsúlyozta, ha ma „Gázában és Tel-Avivban nem süvítenek rakéták, és kevesebb vér folyik, az nem a nemzetközi segélyflottillának köszönhető, nem Francesca Albanesének, az ENSZ palesztinügyi jelentéstevőjének, nem az aktivista Greta Thunbergnek vagy Elly Schleinnek, az olasz baloldali Demokrata Párt főtitkárának, hanem Donald Trump amerikai elnöknek, szemben az európai fenoménekkel, akik Olaszországban és Európában a rossz oldalon cirkuszoltak”. 

Stefano Maullu, az Olasz Testvérek (FdI) jobboldali kormánypárt képviselője szerint a baloldalnak bocsánatot kellene kérni az olaszoktól, miután a terrorizmust támogató palesztinokkal vett részt a tüntetéseken. Licia Ronzulli, a jobbközép Hajrá Olaszország (FI) szenátora is megjegyezte, hogy mint kiderült, nem pacifistákról volt szó, hanem bűnözőkről.

Borítókép: Izrael-ellenes tüntetés Rómában, a palesztin néppel való szolidaritás nemzetközi napján. Képünk illusztráció (Fotó: AFP)

Olvasói levél
idezojelekmagyar péter

Soros-bérencek és agyhalottak

Olvasói levél avatarja

Ursula von der Leyen, Bod Péter Ákos, Mark Rutte és Magyar Péter – négy különböző személy, viszont ebben közösek.

