Meloni: Az antiszemitizmust nem lehet megtűrni

A jobbközép kormány felháborodott, az ellenzék viszont ünnepli Mohamed Shahin torinói imám szabadon engedését.

Újságírók, politikusok, aktivisták és ügyvédek összefogásával szabadították ki az egyiptomi férfit, aki tegnap visszatérhetett Torinóba, és a helyi mecsetben folytathatja prédikációit. Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter a döntéssel kapcsolatban úgy fogalmazott: az ügyészség döntése aláássa a rendőrség terrorizmusellenes munkáját, valamint a hatóságok erőfeszítéseit, amelyekkel megvédték az országot egy esetleges terrortámadástól. A belügyminiszter hangsúlyozta, hogy a jobbközép kormány fennállása óta 200 nemzetbiztonságra veszélyes személyt toloncoltak ki az országból. Azzal vádolja a torinói bíróságot, hogy ideológiai elvek alapján mentette fel az imámot.

A jobboldali sajtó úgy kommentálja az ügyet, hogy az ügyészek a tűzzel játszanak azzal, hogy visszaengedik az imámot hívei közé és az Izrael-ellenes megmozdulásokra.

Ezzel ugyanis szabad utat engednek a gyűlöletbeszédnek, és legitimizálják a megmozdulásokon történt erőszakot. Nemzetbiztonsági kérdésről van szó – hangsúlyozza az Il Tempo napilap. Súlyos zsidóellenes terrorcselekmény történt a napokban, Európában fokozott a terrorveszély, Olaszország sem kivétel ez alól. Itt is számos magányos terrorista rejtőzködhet, dzsihadisták, akik a közel-keleti konfliktus kirobbanását követően radikalizálódtak. Másod- és harmadgenerációs migránsok, akik iszlám propagandát folytatnak a világhálón. Az imám szabadon engedése azt üzeni nekik, hogy az iszlám uralom új korszaka kezdődött Olaszországban.

Georgia Meloni figyelmeztetett: Olaszországot meg kell védeni

Giorgia Meloni miniszterelnök parlamenti felszólalásában szólt a Sydney-ben történt terrortámadásról és a nyugati országokban megemelkedett zsidógyűlöletről.

Az olasz miniszterelnök elfogadhatatlannak nevezte, hogy egyes országok alulértékelik az antiszemitizmust. Úgy fogalmazott: a politikai vezetők feladata, hogy olyan biztonsági intézkedéseket léptessenek életbe, amelyek valódi védelmet jelentenek a zsidó közösségek tagjainak. Nekik is joguk van ahhoz, hogy békében és szabadságban éljenek az olasz városokban, és ne legyenek terrormerényletek célpontjai származásuk miatt.