Rendkívüli

Orbán Viktor: Magyarország számára nem járható út, hogy közös hitelből finanszírozzuk Ukrajnát

olaszországgeorgia meloniterrorizmusdöntés

Meloni: Az antiszemitizmust nem lehet megtűrni

Olaszországban éles politikai vita alakult ki Mohamed Shahin torinói imám szabadon engedése miatt, amelyet a kormány nemzetbiztonsági kockázatnak tart. A belügyminiszter szerint az ügyészségi döntés aláássa a terrorizmus elleni fellépést, miközben az ellenzék és civil szereplők ünneplik a határozatot. Georgia Meloni is élesen bírálta a döntést. Közben az ellenzéki pártok más, terrorizmussal vádolt palesztin foglyok szabadon bocsátását is követelik.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 12. 18. 10:04
Georgia Meloni olasz miniszterelnök
Georgia Meloni olasz miniszterelnök Fotó: DOMENICO CIPPITELLI Forrás: NurPhoto
Az olasz ellenzéki erők terrorizmussal vádolt pakisztáni személyek szabadon bocsátásáért harcolnak. Az olasz belügyminiszter szerint a torinói imám szabadon engedése aláássa a terrorizmusellenes rendőrség erőfeszítéseit.

Georgia Meloni élesen bírálta a döntést.
Georgia Meloni élesen bírálta a döntést (Fotó: AFP)

A jobbközép kormány felháborodott, az ellenzék viszont ünnepli Mohamed Shahin torinói imám szabadon engedését.

Újságírók, politikusok, aktivisták és ügyvédek összefogásával szabadították ki az egyiptomi férfit, aki tegnap visszatérhetett Torinóba, és a helyi mecsetben folytathatja prédikációit. Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter a döntéssel kapcsolatban úgy fogalmazott: az ügyészség döntése aláássa a rendőrség terrorizmusellenes munkáját, valamint a hatóságok erőfeszítéseit, amelyekkel megvédték az országot egy esetleges terrortámadástól. A belügyminiszter hangsúlyozta, hogy a jobbközép kormány fennállása óta 200 nemzetbiztonságra veszélyes személyt toloncoltak ki az országból. Azzal vádolja a torinói bíróságot, hogy ideológiai elvek alapján mentette fel az imámot.

A jobboldali sajtó úgy kommentálja az ügyet, hogy az ügyészek a tűzzel játszanak azzal, hogy visszaengedik az imámot hívei közé és az Izrael-ellenes megmozdulásokra.

Ezzel ugyanis szabad utat engednek a gyűlöletbeszédnek, és legitimizálják a megmozdulásokon történt erőszakot. Nemzetbiztonsági kérdésről van szó – hangsúlyozza az Il Tempo napilap. Súlyos zsidóellenes terrorcselekmény történt a napokban, Európában fokozott a terrorveszély, Olaszország sem kivétel ez alól. Itt is számos magányos terrorista rejtőzködhet, dzsihadisták, akik a közel-keleti konfliktus kirobbanását követően radikalizálódtak. Másod- és harmadgenerációs migránsok, akik iszlám propagandát folytatnak a világhálón. Az imám szabadon engedése azt üzeni nekik, hogy az iszlám uralom új korszaka kezdődött Olaszországban.

Georgia Meloni figyelmeztetett: Olaszországot meg kell védeni

Giorgia Meloni miniszterelnök parlamenti felszólalásában szólt a Sydney-ben történt terrortámadásról és a nyugati országokban megemelkedett zsidógyűlöletről.

Az olasz miniszterelnök elfogadhatatlannak nevezte, hogy egyes országok alulértékelik az antiszemitizmust. Úgy fogalmazott: a politikai vezetők feladata, hogy olyan biztonsági intézkedéseket léptessenek életbe, amelyek valódi védelmet jelentenek a zsidó közösségek tagjainak. Nekik is joguk van ahhoz, hogy békében és szabadságban éljenek az olasz városokban, és ne legyenek terrormerényletek célpontjai származásuk miatt. 

Elérkezett az ideje annak, hogy senki se tűrje meg a zsidógyűlölet semmilyen formáját.

A miniszterelnök hozzátette, hogy nemcsak a politikusok, hanem az igazságszolgáltatási szervek is felelősek az ország közbiztonságának megteremtéséért. Olaszországot meg kell védeni a Mohamed Shahinhoz hasonló imámoktól, akik erőszakos prédikációkat tartanak és igazolják az október 7-ei vérontást. 

Ugyanakkor az ellenzéki pártok összefogtak, hogy minden eszközzel segítsék a palesztin ügyet.

Kedden az olasz parlamentben az Ötcsillag Mozgalom sajtókonferenciát tartott, amelyen két, nemzetközi terrorizmussal vádolt és Olaszországban fogva tartott palesztin személy szabadon bocsátását követelik. Az egyik Anan Yaeesh palesztin állampolgár, akit 2024 januárja óta a melfii szigorúan őrzött börtönben tartanak fogva, a másik Ahmad Salem, aki hét hónapja van börtönben, amiért Izrael elleni fellépésre szólított fel. Az ellenzéki párt politikusai a két palesztin aktivista szabadon engedését követelik, mivel úgy vélik, hogy az Izrael által elkövetett népirtás elítélése nem minősülhet bűncselekménynek.

Borítókép: Georgia Meloni olasz miniszterelnök (Fotó: AFP)

