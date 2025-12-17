Az Európai Parlament keresztbe tett Magyarországnak – újabb támadás Brüsszelből

Az Európai Parlament szerdán jóváhagyta az orosz gázimport tiltását célzó terveket. Ezzel elhárítva az utolsó előtti jogi akadályt, mielőtt a tilalom törvénnyé válhatna. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Brüsszelben a hónap elején állapodtak meg az orosz földgáz importjának fokozatos megszüntetésére vonatkozó szabályozásról, az úgynevezett REPowerEU-ról. Szerdán az uniós képviselők 500 igen, 120 nem szavazattal és 32 tartózkodás mellett fogadták el a javaslatot – írja a Reuters.

Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP