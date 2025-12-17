Az Európai Parlament keresztbe tett Magyarországnak – újabb támadás Brüsszelből

Az Európai Parlament szerdán jóváhagyta az orosz gázimport tiltását célzó terveket. Ezzel elhárítva az utolsó előtti jogi akadályt, mielőtt a tilalom törvénnyé válhatna. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Brüsszelben a hónap elején állapodtak meg az orosz földgáz importjának fokozatos megszüntetésére vonatkozó szabályozásról, az úgynevezett REPowerEU-ról. Szerdán az uniós képviselők 500 igen, 120 nem szavazattal és 32 tartózkodás mellett fogadták el a javaslatot – írja a Reuters.
Az orosz gáztilalom bevezetéséhez még az uniós miniszterek hivatalos jóváhagyása is szükséges, amelyre várhatóan a jövő év elején kerülhet sor.
A jogszabályt minősített többséggel kívánják elfogadni, ami lehetővé teszi, hogy felülírják Magyarország és Szlovákia vétóját.
A megállapodás értelmében az Európai Unió 2026 végéig leállítja az orosz cseppfolyósított földgáz importját, a vezetéken érkező gáz behozatalát pedig 2027. szeptember végéig szünteti meg. Októberben Oroszország az Európai Unió gázimportjának 12 százalékát adta, szemben a 2022-es ukrajnai invázió előtti 45 százalékkal. Magyarország, Franciaország és Belgium azon országok közé tartozik, amelyek még mindig kapnak orosz földgázt.
Az Európai Bizottság közölte azt is, hogy 2026 elején jogszabályjavaslatot tervez benyújtani az orosz olajimport fokozatos megszüntetésére is.
Magyarország megtámadja a brüsszeli energiarendeletet
A REPowerEU javaslat 2026 márciusától engedélyhez kötné, 2027 szeptember végétől pedig megtiltaná a kőolaj és gáz beszerzését Oroszországtól – emelte ki Gulyás Gergely a december 10-i Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint ez a döntés élesen magyarellenes, és tovább rontaná az EU versenyképességét. A miniszterelnökséget vezető miniszter már előre jelezte, hogy amennyiben elfogadják a javaslatot,
Magyarország meg fogja azt támadni az EU bíróságán.
