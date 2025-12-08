Lantos Csaba: A Török Áramlat kulcsfontosságú Magyarország gázellátásában + videó

Mint ismert, a magyar delegáció ma Törökországban tárgyal. Ennek alkalmából Bohár Dániel Lantos Csaba energiaügyi minisztert kérdezte a Török Áramlatról.

Bohár Dániel Lantos Csaba energiaügyi minisztert kérdezte a Török Áramlatról Fotó: MTI

Lantos Csaba energiaügyi miniszter a videóban elmondta, hogy a Török Áramlat egy olyan vezeték, amely Oroszországból indul, átmegy a Fekete-tenger fenekén, és újra a szárazföldre érkezik, majd innen továbbhalad Bulgária, Szerbia érintésével Magyarországra.

Kiemelte, hogy ez ma Magyarország fő ellátó vezetékét jelenti, és ezen keresztül kapjuk az évi 4,5 milliárd köbméter gázt, valamint további mennyiséget, amikor az árak megfelelőek.

Hozzátette, hogy ezen keresztül az ország ellátása biztosítható, ugyanakkor az Európai Unió „Repower EU” kezdeményezése szerint az orosz gáz importját 2027 októberétől teljesen ki kellene vezetni, amit Magyarország ellenez.