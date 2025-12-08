Lantos CsabaszankciókTörök ÁramlatMagyarországBohár Dánielvezeték

Lantos Csaba: A Török Áramlat kulcsfontosságú Magyarország gázellátásában + videó

Bohár Dániel legújabb Facebook-videójában Lantos Csaba energiaügyi minisztert kérdezte, aki éppen Isztambulban tartózkodik a magyar delegációval. A miniszter a Török Áramlat és Magyarország gázellátásának jelentőségéről beszélt, részletezve, hogyan jut el az orosz gáz a Fekete-tenger alatt húzódó vezetékeken keresztül Magyarországra, valamint milyen kihívásokkal szembesül az ország az EU-s korlátozások és szankciós tervek kapcsán. Lantos Csaba kiemelte, hogy Magyarország számára létfontosságú a folyamatos gázellátás biztosítása, és beszélt a folyamatban lévő bírósági eljárásokról és tárgyalásokról is.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 13:17
Lantos Csaba: A Török Áramlat kulcsfontosságú Magyarország gázellátásában Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mint ismert, a magyar delegáció ma Törökországban tárgyal. Ennek alkalmából Bohár Dániel Lantos Csaba energiaügyi minisztert kérdezte a Török Áramlatról.

Bohár Dániel Lantos Csaba energiaügyi minisztert kérdezte a Török Áramlatról
Bohár Dániel Lantos Csaba energiaügyi minisztert kérdezte a Török Áramlatról Fotó: MTI

Lantos Csaba energiaügyi miniszter a videóban elmondta, hogy a Török Áramlat egy olyan vezeték, amely Oroszországból indul, átmegy a Fekete-tenger fenekén, és újra a szárazföldre érkezik, majd innen továbbhalad Bulgária, Szerbia érintésével Magyarországra. 

Kiemelte, hogy ez ma Magyarország fő ellátó vezetékét jelenti, és ezen keresztül kapjuk az évi 4,5 milliárd köbméter gázt, valamint további mennyiséget, amikor az árak megfelelőek. 

Hozzátette, hogy ezen keresztül az ország ellátása biztosítható, ugyanakkor az Európai Unió „Repower EU” kezdeményezése szerint az orosz gáz importját 2027 októberétől teljesen ki kellene vezetni, amit Magyarország ellenez.

Lantos Csaba szerint fontos, hogy az ország ellátása a tiltás életbelépése után se kerüljön veszélybe. 

Jelezte, hogy Magyarország a tiltakozását bírósági úton érvényesíti, valamint eljárást indít az Európai Unió ellen, mivel véleménye szerint a döntés törvénytelen, és valójában szankciót fogadtak el kereskedelempolitikai álcával. Hangsúlyozta, hogy ha valódi szankcióról lenne szó, minden tagállam, így Magyarország is vétózhatna, és példaként említette, hogy Szlovákia is bizonyosan vétózna. Összefoglalva, Lantos Csaba elmondta, hogy az ország ellátásának biztosítása érdekében tárgyalásokat folytatnak, amelyek révén kialakítható az a kapacitás és felület, amely garantálja Magyarország ellátását a jövőben is.

Borítókép: Lantos Csaba energiaügyi miniszter beszédet mond az ELI ALPS szegedi lézeres kutatóközpont naperőműparkjának átadásán Szegeden (Fotó: MTI/Oláh Tamás)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Majd őket kell kitüntetni

Bayer Zsolt avatarja

Szívmelengető nézni, ahogy ezek a srácok megmentik társukat a gyáva, gazember emberrablóktól.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu