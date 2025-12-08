Hankó Balázs: Törökország követi a magyar példát + videó

Bohár Dániel Isztambulban kérdezte Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi minisztert

Bohár Dániel legújabb felvételén Isztambulban készített interjút Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszterrel, amelyben a török hadsereg erejéről, a két ország katonai együttműködéséről és a jelenlegi nemzetközi helyzetről is szó esett. A videóban Bohár Dániel arról érdeklődött, milyen a partneri viszony a Magyar Honvédség és a török hadsereg között.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf erre azt mondta, hogy „most már évek óta dolgozunk ezen, ebben a ciklusban is, de korábban is”, és kiemelte, hogy Törökország a NATO második legnagyobb hadereje,

„rendkívül jól szervezett”, és az utóbbi években – a szíriai helyzet megnyugvását megelőző időszakban – „igen komoly harccselekményeket is hajtott végre”, ezért „egy nagy tapasztalattal is rendelkező komoly haderő”. A beszélgetés során arra a kérdésre, mit lehet tanulni egy ilyen szintű hadseregtől, a miniszter úgy válaszolt, hogy „nagyon sok mindent”, majd részletezte, hogy az együttműködés egyik legfontosabb eleme „érdekes módon az eszközbeszállítás”, mivel a magyar hadsereg olyan török felszerelést is használ, „amelyek nagyon kedveltek a Magyar Honvédségben”, és itt konkrétan „a gidránokról” beszélt, amelyeket Törökországban gyártanak.

Azt is elmondta, hogy az egyik legfontosabb ok, amiért ezeket korábban kiválasztották, „az pont a török hadsereg harci tapasztalata velük”, és hozzátette, hogy ezek az eszközök Magyarországon kerülnek integrálásra

és „válnak Gidránná”, mivel „ezek egy török beszállító autói, amit aztán felöltöztetnek radarral, és ebből lesz a híres Gidrán”. A miniszter azt mondta, hogy nagyon bízik benne, hogy szó lesz a békéről, mert szerinte „most ezekben a percekben, órákban dől el a világ sorsa”, és „valóban olyan időket élünk, hogy minden szónak jelentősége van”. Kiemelte, hogy

a békeszerető és a békét akaró népek és erők összefogása most nagyon nagy jelentőségű

és úgy fogalmazott, a téma megjelenik majd az ő tárgyalásain is egy „nagy plenáris formátumban”, mert „a magyar emberek is és a törökök is békét akarnak”.