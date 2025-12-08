Hankó BalázsBrüsszelTörökországOrbán Viktor

Hankó Balázs: Törökország követi a magyar példát + videó

Bohár Dániel legújabb Facebook-videóibanban Hankó Balázst és Szalay-Bobrovniczky Kristófot kérdezte Isztambulban Orbán Viktor miniszterelnök törökországi látogatásáról. A magyar delegáció ma Törökországban tárgyal.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 10:57
Bohár Dániel legújabb videójában Hankó Balázst kérdezte Isztambulban Forrás: MTI
Mint ismert, a magyar delegáció ma Törökországban tárgyal. Bohár Dániel legújabb videójában Hankó Balázst kérdezte, aki arról beszélt, hogy a török miniszter asszony Belgiumból jött haza, mert látta, ami Brüsszelben van, és számára az kiábrándító volt, ezért hazatért Törökországba. 

Bohár Dániel Hankó Balázst kérdezte Isztambulban Orbán Viktor miniszterelnök törökországi látogatása kapcsán
Bohár Dániel Hankó Balázst kérdezte Isztambulban Orbán Viktor miniszterelnök törökországi látogatása kapcsán Fotó: AFP

Hozzátette, hogy a törökök idén lekopizták a magyar példát, hiszen 2025 a Családok éve lesz, és a logó tervezésében is együttműködtek, amit jó látni.

Hankó Balázs arról is beszélt, hogy ha visszatekint az elmúlt bő egy hónapra, akkor Washingtonban családügyi kérdésekkel, a genfi konszenzussal és más ügyekkel foglalkoztak, mindezek mellett pedig a magyar családpolitika előrehaladásáról szólt. Hangsúlyozta, hogy szombaton a Vatikánban életvédelmi akadémiával és családügyi együttműködéssel foglalkoztak, és hogy Törökország családügyi miniszter asszonyával is folytatják a „normalitás pro family” együttműködést. 

Kiemelte, hogy ennek részeként február 17-én nagy konferenciát szerveznek Magyarországon.

Bohár Dániel Isztambulban kérdezte Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi minisztert

Bohár Dániel legújabb felvételén Isztambulban készített interjút Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszterrel, amelyben a török hadsereg erejéről, a két ország katonai együttműködéséről és a jelenlegi nemzetközi helyzetről is szó esett. A videóban Bohár Dániel arról érdeklődött, milyen a partneri viszony a Magyar Honvédség és a török hadsereg között.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf erre azt mondta, hogy „most már évek óta dolgozunk ezen, ebben a ciklusban is, de korábban is”, és kiemelte, hogy Törökország a NATO második legnagyobb hadereje, 

„rendkívül jól szervezett”, és az utóbbi években – a szíriai helyzet megnyugvását megelőző időszakban – „igen komoly harccselekményeket is hajtott végre”, ezért „egy nagy tapasztalattal is rendelkező komoly haderő”. A beszélgetés során arra a kérdésre, mit lehet tanulni egy ilyen szintű hadseregtől, a miniszter úgy válaszolt, hogy „nagyon sok mindent”, majd részletezte, hogy az együttműködés egyik legfontosabb eleme „érdekes módon az eszközbeszállítás”, mivel a magyar hadsereg olyan török felszerelést is használ, „amelyek nagyon kedveltek a Magyar Honvédségben”, és itt konkrétan „a gidránokról” beszélt, amelyeket Törökországban gyártanak. 

Azt is elmondta, hogy az egyik legfontosabb ok, amiért ezeket korábban kiválasztották, „az pont a török hadsereg harci tapasztalata velük”, és hozzátette, hogy ezek az eszközök Magyarországon kerülnek integrálásra

és „válnak Gidránná”, mivel „ezek egy török beszállító autói, amit aztán felöltöztetnek radarral, és ebből lesz a híres Gidrán”. A miniszter azt mondta, hogy nagyon bízik benne, hogy szó lesz a békéről, mert szerinte „most ezekben a percekben, órákban dől el a világ sorsa”, és „valóban olyan időket élünk, hogy minden szónak jelentősége van”. Kiemelte, hogy

a békeszerető és a békét akaró népek és erők összefogása most nagyon nagy jelentőségű

és úgy fogalmazott, a téma megjelenik majd az ő tárgyalásain is egy „nagy plenáris formátumban”, mert „a magyar emberek is és a törökök is békét akarnak”.

Borítókép: Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter beszédet mond a Magyar Nemzeti Múzeumban szervezett adventi családi napon a Múzeumkertben 2025. december 7-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

