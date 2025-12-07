Orbán Viktor elmondta, miért utazik Törökországba + videó

„Az Európai Uniónak és a NATO-nak tagjai vagyunk, ezért ott a folyamatos kapcsolattartásnak a rendszere az világos, NATO-csúcs, Európai Unió-csúcs, miniszterek tanácskozása. Van egy világos diplomáciai érintkezési rend, de Oroszország nem tagja a NATO-nak meg az uniónak, meg a törökök se, tehát velük ki kellett építeni egy másfajta működési rendet. És mind a két esetben ugyanazt csináljuk. Ez azt jelenti, hogy például a törökökkel minden évben egyszer tartunk egy, a diplomácia nyelvén legmagasabb szintű stratégiai tanácsülést, ami lényegében egy együttes kormányülésnek felel meg. Minden évben egyszer összejövünk, egyszer náluk, egyszer nálunk, és áttekintünk mindent a Belügyminisztériumtól a környezetvédelem vagy az oktatás kérdéséig. És akkor egy nap török–magyar kapcsolatok vannak, kiosztjuk a munkát, utána egy évig dolgozunk, megint találkozunk és úgy lépünk tovább. Nekem meg azért jó, mert ilyenkor mindig tudok a törökök elnökével külön, hosszan érdemben tárgyalni” – mondta Orbán Viktor Bohár Dánielnek, úton Törökország felé.
Törökország regionális hatalom, ez nemsokára százmilliós ország lesz. Aki jár Isztambulban, az látja, hogy a muszlim világ egyik nagy központja is lett, és nagyhatalom, nagy erő, nagy befolyás a világban is, de ránk, európaiakra nézve is. Ritka alkalom, hogy több órán keresztül hosszan és mélyen közösen át tudjuk tekinteni, egyébként barátokként az európai vagy eurázsiai helyzetet. Erre is ki fogom használni ezt a találkozót
– hangsúlyozta a miniszterelnök.
