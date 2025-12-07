Orbán Viktor elmondta, miért utazik Törökországba + videó

Orbán Viktor több témáról tárgyal a török elnökkel

„Négy nagy téma van a törökökkel. Az első a gazdaság és kereskedelem, a második a migráció, a harmadik a háború és a negyedik az energia. A kereskedelemnél, amikor bevezettük ezt a rendszert, mert ugye ez korábban nem volt, mondjuk úgy, hogy a mi kurzusunk alatt hoztuk létre a törökökkel, akkor az első találkozón megállapodtunk Erdogan elnök úrral, hogy az akkor 2-2,5 milliárd eurós forgalmat meg fogjuk duplázni, és kitűztük az 5 milliárdos kereskedelmi forgalmat” – mondta a miniszterelnök, hangsúlyozva:

Most négy és fél, öt között vagyunk. Jól haladunk, de a törökök persze, ismerjük őket, mondták, hogy jó, most már legyen hat, de a lényeg, hogy most még az ötöt kell elérni. Ez tehát működik. Tehát kereskedelmi volumen is megnőtt, és törökök jelentek meg a magyar gazdaságban, és a magyar jelenlét is megnőtt a török gazdaságban.

A migráció kérdése is téma lesz

Orbán Viktor kifejtette: „Ezt régen tudtuk, már néhány évvel ezelőtt, csak közben kiment már a fejünkből, mert hozzászoktunk ahhoz, hogy sikerült Magyarországot megvédeni a migrációs nyomás ellen, de csak a törökök segítségével, és erre már nem emlékszünk. Tehát azt mindenkinek érdemes tudnia, hogy ha Törökország nem lenne szövetséges Magyarországgal, és az európaiak nem állapodnának meg a törökökkel, akkor a migrációs nyomás Magyarországon ismét óriási lenne. Csak ebben az évben 100 ezer migránst tartóztattak fel a törökök, és van Törökországban 3 milliónyi migráns, akit nem engedtek tovább és ott van Törökországban. ”