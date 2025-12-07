TörökországOrbán ViktorMagyarország

Orbán Viktor elmondta, miért utazik Törökországba + videó

A miniszterelnök Washington és Moszkva után Törökországba utazik. Gazdasági és politikai tárgyalások várhatóak. Orbán Viktor exkluzív interjút adott a Patriótának.

Magyar Nemzet
2025. 12. 07. 20:20
Orbán Viktor és Recep Tayyip Erdogan Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
„Az Európai Uniónak és a NATO-nak tagjai vagyunk, ezért ott a folyamatos kapcsolattartásnak a rendszere az világos, NATO-csúcs, Európai Unió-csúcs, miniszterek tanácskozása. Van egy világos diplomáciai érintkezési rend, de Oroszország nem tagja a NATO-nak meg az uniónak, meg a törökök se, tehát velük ki kellett építeni egy másfajta működési rendet. És mind a két esetben ugyanazt csináljuk. Ez azt jelenti, hogy például a törökökkel minden évben egyszer tartunk egy, a diplomácia nyelvén legmagasabb szintű stratégiai tanácsülést, ami lényegében egy együttes kormányülésnek felel meg. Minden évben egyszer összejövünk, egyszer náluk, egyszer nálunk, és áttekintünk mindent a Belügyminisztériumtól a környezetvédelem vagy az oktatás kérdéséig. És akkor egy nap török–magyar kapcsolatok vannak, kiosztjuk a munkát, utána egy évig dolgozunk, megint találkozunk és úgy lépünk tovább. Nekem meg azért jó, mert ilyenkor mindig tudok a törökök elnökével külön, hosszan érdemben tárgyalni” – mondta Orbán Viktor Bohár Dánielnek, úton Törökország felé

Orbán Viktor és Recep Tayyip Erdogan (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció)

Törökország regionális hatalom, ez nemsokára százmilliós ország lesz. Aki jár Isztambulban, az látja, hogy a muszlim világ egyik nagy központja is lett, és nagyhatalom, nagy erő, nagy befolyás a világban is, de ránk, európaiakra nézve is. Ritka alkalom, hogy több órán keresztül hosszan és mélyen közösen át tudjuk tekinteni, egyébként barátokként az európai vagy eurázsiai helyzetet. Erre is ki fogom használni ezt a találkozót

– hangsúlyozta a miniszterelnök.

 

Orbán Viktor több témáról tárgyal a török elnökkel

„Négy nagy téma van a törökökkel. Az első a gazdaság és kereskedelem, a második a migráció, a harmadik a háború és a negyedik az energia. A kereskedelemnél, amikor bevezettük ezt a rendszert, mert ugye ez korábban nem volt, mondjuk úgy, hogy a mi kurzusunk alatt hoztuk létre a törökökkel, akkor az első találkozón megállapodtunk Erdogan elnök úrral, hogy az akkor 2-2,5 milliárd eurós forgalmat meg fogjuk duplázni, és kitűztük az 5 milliárdos kereskedelmi forgalmat” – mondta a miniszterelnök, hangsúlyozva: 

Most négy és fél, öt között vagyunk. Jól haladunk, de a törökök persze, ismerjük őket, mondták, hogy jó, most már legyen hat, de a lényeg, hogy most még az ötöt kell elérni. Ez tehát működik. Tehát kereskedelmi volumen is megnőtt, és törökök jelentek meg a magyar gazdaságban, és a magyar jelenlét is megnőtt a török gazdaságban. 

A migráció kérdése is téma lesz

Orbán Viktor kifejtette: „Ezt régen tudtuk, már néhány évvel ezelőtt, csak közben kiment már a fejünkből, mert hozzászoktunk ahhoz, hogy sikerült Magyarországot megvédeni a migrációs nyomás ellen, de csak a törökök segítségével, és erre már nem emlékszünk. Tehát azt mindenkinek érdemes tudnia, hogy ha Törökország nem lenne szövetséges Magyarországgal, és az európaiak nem állapodnának meg a törökökkel, akkor a migrációs nyomás Magyarországon ismét óriási lenne. Csak ebben az évben 100 ezer migránst tartóztattak fel a törökök, és van Törökországban 3 milliónyi migráns, akit nem engedtek tovább és ott van Törökországban. ”

A miniszterelnök hozzátette:

Ha ezeket ránk engednék a törökök, Európára, következésképpen Magyarországra is, akkor vakarózhatnánk, nagyon nagy bajban lennénk, olyan bajban, mint voltunk a migrációs válság elején, tehát Magyarország migrációs mentes országként akkor tud megmaradni, ha van jó török együttműködés. Lehet, hogy akkor is meg tudnánk, ha nem lenne, de biztos, hogy sokkal könnyebben és olcsóbban tudunk megmaradni migrációmentes, bevándorlómentes Magyarországnak, ha van török–magyar barátság és együttműködés. 

 

Fontos a Török Áramlat megóvása

„Az energia nem volt ilyen fontos három éve vagy négy éve, de a háború miatt rendkívül fontos, mert nem jön máshonnan gáz Magyarországra, csak a Török Áramlaton keresztül. Ezt az elmúlt évtizedekben kibővítettük, megnagyobbítottuk, különböző részelemeket építettünk meg. Összekapcsoltuk és hirtelen kiderült, hogy van egy hatalmas nagy, Török Áramlatnak nevezett csőrendszer, amin keresztül Oroszországból fel tudjuk hozni az olcsóbb orosz gázt Magyarországra” – mondta Orbán Viktor, hozzátéve:
 

Ez addig van így, amíg a törökök garantálják ennek a csőrendszernek a működését. Akaratuk van, de ennél több kell, nekik pénzt kell ebbe tenniük, hogy biztonságos legyen a csővezeték, nehogy úgy járjunk, mint az Északi Áramlattal, ahol egyszer csak valaki felrobbantotta. A törökök vigyáznak arra, hogy ugyanez, ami az Északi Áramlattal történt, ami egy állami terrorizmus volt valójában, az ne következzen be, és az ellenfeleink, Magyarország ellenfelei ne tudjanak kárt tenni abban a vezetékrendszerben, amin keresztül a magyar háztartások és vállalkozások olcsóbb, orosz gázon lyukból rezsihez tudnak jutni. 

 

„A törökök olyanok, mint mi. Pontosan tudják, hogy a háborún ők csak veszíthetnek”

A törökök minden békéltetési kísérletben benne voltak. Az elmúlt négy évben csak nekik sikerült eddig, igaz részmegállapodást, de azért fontos megállapodást tető alá hozni, hogy az ukrán gabonát kihozni Ukrajnából, eljuttatni Afrikába, és így tovább. Tehát a törökök olyanok, mint mi. Pontosan tudják, hogy a háborún ők csak veszíthetnek, tehát Magyarország és Törökország a színfalak mögött béketeremtés ügyében gyakran működik együtt. Valószínűleg most is fogunk erről érdemben tárgyalni

– hangsúlyozta a miniszterelnök. 

Borítókép: Orbán Viktor és Recep Tayyip Erdogan (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

