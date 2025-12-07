Törökországba utazik Orbán Viktor

„Vasárnap sincs pihenés. Irány Isztambul” – írta a közösségi oldalán közzétett fotóhoz a miniszterelnök.

A miniszterelnök, ahogyan arról korábban már beszámoltunk, szombaton egy nagyszabású háborúellenes gyűlésen vett részt Kecskeméten, ahol arról beszélt: Európa tudatosan háborús pályára állt, hadigazdaságot épít, és a folyamat már az eszkaláció előszobájában tart. A háború e tekintetben sokkal közelebb van hozzánk, mint gondolnánk. Ebben a helyzetben Magyarország csak akkor tud kimaradni a konfliktusból, ha felelősen gondolkodó vezetése van. A 2026-os választást ezért Orbán Viktor a háború előtti utolsó döntési pillanatnak tekinti: attól függ, ki tudunk-e maradni a háborúból, hogy olyan kormányunk lesz-e, amely megőrzi a békepolitikát, vagy olyan, amely sodródik a külső elvárásoknak megfelelően.