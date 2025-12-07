Ruszin-Szendi RomulusztörvénybűncselekménykódexetikaiMagyar Péter

A Tisza saját etikai kódexét köpte szembe Ruszin-Szendi Romulusz

Megsértette a Tisza Párt 12 pontból álló etikai kódexének 4. pontját Ruszin-Szendi Romulusz, amikor Tatabányán arról beszélt, hogy már szervezik a külföldi szavazópolgárok hazautaztatását a választásra. Ez ugyanis ellenkezik a Tisza Párt alkotta dokumentumban foglaltakkal.

Magyar Nemzet
2025. 12. 07. 14:30
Ruszin-szendi Romulusz még saját pártjának előírásait sem tartja be. Fotó: Mirkó István Forrás: MI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megsértette a Tisza Párt nagy hanggal bejelentett etikai kódexét Ruszin-Szendi Romulusz, aki a minap egy tiszás rendezvényen arról beszélt, 

már szervezik a külföldi szavazópolgárok hazautaztatását a választásra. 

Magyar Péter egyik legfőbb bizalmasa ugyanis egy tatabányai fórumon arról beszélt, hogy már több vállalkozóval egyeztettek a külföldön élő magyarok utaztatásáról, azért, hogy biztosan itt legyenek a választás napjára. 

Még buszok bérléséről és a repülőjegyek kifizetéséről is említést tett. 

A fegyvert előszeretettel viselő Ruszin-Szendi, amellett, hogy megsértette a választási eljárásról szóló törvényt, szavai pedig bűncselekmény alapos gyanúját is felvetik, pártjának 12 pontból álló etikai kódexét is lábbal tiporta. 

A negyedik pont ugyanis kimondja,

 „kijelentjük, hogy nem fizetünk a választásokon való részvételért, nem szervezünk jogellenes buszoztatást, és nem vásárolunk szavazatokat”.

A tizenkét pontból álló etikai kódexet ráadásul Magyar Péter az ellenzéki pártoknak is elküldte, azt javasolva, hogy a megmérettetésen induló minden párt vezetője írja alá a nyilatkozatot. Mi több, a Tisza nevében

arra kérte a választópolgárokat, hogy ne támogassanak olyan pártot, amely nem tette ezt meg. 

A nagy bejelentéskor a Tisza elnöke azt is mondta, hogy 

amely párt politikusai nem csatlakoznak a tisztességes választás minimumfeltételeit garantáló etikai kódexhez, azokról mindenki számára egyértelművé válik, hogy át akarják verni a szavazókat és csalással akarnak kormányra kerülni vagy hatalomban maradni.

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz már szervezi a buszoztatást (Fotó: MW/Mirkó István)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Aranyosi Péter csúnyán lejáratta magát Juszt László műsorában

Felhévizy Félix avatarja

Vastag bőr van az arcán, az biztos.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu