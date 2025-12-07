A Tisza saját etikai kódexét köpte szembe Ruszin-Szendi Romulusz

Megsértette a Tisza Párt nagy hanggal bejelentett etikai kódexét Ruszin-Szendi Romulusz, aki a minap egy tiszás rendezvényen arról beszélt,

már szervezik a külföldi szavazópolgárok hazautaztatását a választásra.

Magyar Péter egyik legfőbb bizalmasa ugyanis egy tatabányai fórumon arról beszélt, hogy már több vállalkozóval egyeztettek a külföldön élő magyarok utaztatásáról, azért, hogy biztosan itt legyenek a választás napjára.

Még buszok bérléséről és a repülőjegyek kifizetéséről is említést tett.

A fegyvert előszeretettel viselő Ruszin-Szendi, amellett, hogy megsértette a választási eljárásról szóló törvényt, szavai pedig bűncselekmény alapos gyanúját is felvetik, pártjának 12 pontból álló etikai kódexét is lábbal tiporta.

A negyedik pont ugyanis kimondja,

„kijelentjük, hogy nem fizetünk a választásokon való részvételért, nem szervezünk jogellenes buszoztatást, és nem vásárolunk szavazatokat”.

A tizenkét pontból álló etikai kódexet ráadásul Magyar Péter az ellenzéki pártoknak is elküldte, azt javasolva, hogy a megmérettetésen induló minden párt vezetője írja alá a nyilatkozatot. Mi több, a Tisza nevében

arra kérte a választópolgárokat, hogy ne támogassanak olyan pártot, amely nem tette ezt meg.

A nagy bejelentéskor a Tisza elnöke azt is mondta, hogy