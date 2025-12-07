Orbán ViktorUkrajnafegyverüzletháborúpénznyugat

Orbán Viktor: A háborús lordok egyre erősebb befolyást gyakorolnak a döntéshozatalra + videó

A miniszterelnök kecskeméti beszédének egyik fő témája a háború volt. „Ne legyenek illúzióink! A háború mögött komoly anyagi érdekek állnak” – írta Orbán Viktor, aki a közösségi oldalán tett közzé egy részletet a rendezvényen elhangzottakból.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 12. 07. 12:08
Orbán Viktor miniszterelnök a kecskeméti háborúellenes gyűlésen
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Ne legyenek illúzióink! A háború mögött komoly anyagi érdekek állnak” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett videóhoz. 

Kecskemét DPK gyűlés Fidesz kampány Orbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök Kecskeméten, a háborúellenes gyűlésen Fotó: Polyák Attila

A videóban egy részlet hallható a Kecskeméten tartott háborúellenes nagygyűlésén elhangzottakból. 

Csiszár Jenőnek válaszolva Orbán Viktor miniszterelnök arra figyelmeztetett: míg Magyarország számára evidens, hogy a háború csak veszteséget, pusztítást és kockázatot jelent, addig 

Nyugat-Európában egyre inkább üzleti lehetőségként tekintenek a konfliktusra. 

A kormányfő szerint a háború körül mára hatalmas gazdasági érdekcsoportok épültek ki, amelyek döntő befolyást gyakorolnak az uniós döntéshozatalra.

Nekünk evidens, hogy a háború csak rossz lehet, de erről nyugaton nem így gondolkodnak. Ők például azt gondolják: lehet belőle pénzt csinálni

– fogalmazott. 

A kormányfő felidézte, hogy a nyugati politikai elit mind gyakrabban beszél arról, mi legyen az asztalon lévő, mintegy 200–230 milliárd eurónyi, befagyasztott orosz állami vagyonnal.

A miniszterelnök szerint ez a téma korábban „szégyenlősen került szóba”, ma azonban már teljes nyíltsággal tárgyalják annak lehetőségét, hogy a pénzt Ukrajna rendelkezésére bocsássák. Orbán Viktor azonban arra figyelmeztetett:

a támogatások jelentős része valójában nem Ukrajna újjáépítésére vagy humanitárius célokra menne, hanem fegyverbeszerzésekre.

„A pénzt odaadják Ukrajnának, de mire is fogják költeni az ukránok? Hát egy részét arra, hogy megállapodást kössenek a franciákkal száz vadászrepülő megvásárlásáról. A németekkel meg ezerről” – mondta. 

A miniszterelnök szerint a háború körül óriási fegyverüzletek zajlanak, amelyek végső haszonélvezői nyugat-európai iparágak és vállalatok.

Orbán Viktor úgy véli, a konfliktus elhúzódása mögött ezek a hatalmas érdekcsoportok állnak: 

Tehát itt rengeteg hatalmas fegyverüzlet megy, aminek a gazdái végül is a nyugat-európai országok, és ez a pénz egy bizonyos cirkulálás után megérkezik hozzájuk

– mondta. 

A kormányfő arra is figyelmeztetett, hogy a háború elhúzódása és az egyre nagyobb pénzmozgások miatt megerősödtek azok a szereplők, akiknek gazdasági érdekük fűződik a fegyverkezés fenntartásához. 

„Egyre mélyebben vagyunk a háborúban, a háború gazdasági lordjai, a háborús lordok egyre erősebb befolyást gyakorolnak a döntéshozatalra” – fogalmazott Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a kecskeméti háborúellenes gyűlésen (Fotó Orbán Viktor Facebook-oldala)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Háborúellenes gyűlés

Orbán Viktor irányt mutatott 2026-ra

Háborúellenes gyűlés 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Aranyosi Péter csúnyán lejáratta magát Juszt László műsorában

Felhévizy Félix avatarja

Vastag bőr van az arcán, az biztos.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu