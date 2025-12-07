Orbán Viktor: A háborús lordok egyre erősebb befolyást gyakorolnak a döntéshozatalra + videó

„Ne legyenek illúzióink! A háború mögött komoly anyagi érdekek állnak” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett videóhoz.

Orbán Viktor miniszterelnök Kecskeméten, a háborúellenes gyűlésen Fotó: Polyák Attila

A videóban egy részlet hallható a Kecskeméten tartott háborúellenes nagygyűlésén elhangzottakból.

Csiszár Jenőnek válaszolva Orbán Viktor miniszterelnök arra figyelmeztetett: míg Magyarország számára evidens, hogy a háború csak veszteséget, pusztítást és kockázatot jelent, addig

Nyugat-Európában egyre inkább üzleti lehetőségként tekintenek a konfliktusra.

A kormányfő szerint a háború körül mára hatalmas gazdasági érdekcsoportok épültek ki, amelyek döntő befolyást gyakorolnak az uniós döntéshozatalra.

Nekünk evidens, hogy a háború csak rossz lehet, de erről nyugaton nem így gondolkodnak. Ők például azt gondolják: lehet belőle pénzt csinálni

– fogalmazott.

A kormányfő felidézte, hogy a nyugati politikai elit mind gyakrabban beszél arról, mi legyen az asztalon lévő, mintegy 200–230 milliárd eurónyi, befagyasztott orosz állami vagyonnal.

A miniszterelnök szerint ez a téma korábban „szégyenlősen került szóba”, ma azonban már teljes nyíltsággal tárgyalják annak lehetőségét, hogy a pénzt Ukrajna rendelkezésére bocsássák. Orbán Viktor azonban arra figyelmeztetett:

a támogatások jelentős része valójában nem Ukrajna újjáépítésére vagy humanitárius célokra menne, hanem fegyverbeszerzésekre.

„A pénzt odaadják Ukrajnának, de mire is fogják költeni az ukránok? Hát egy részét arra, hogy megállapodást kössenek a franciákkal száz vadászrepülő megvásárlásáról. A németekkel meg ezerről” – mondta.

A miniszterelnök szerint a háború körül óriási fegyverüzletek zajlanak, amelyek végső haszonélvezői nyugat-európai iparágak és vállalatok.

Orbán Viktor úgy véli, a konfliktus elhúzódása mögött ezek a hatalmas érdekcsoportok állnak:

Tehát itt rengeteg hatalmas fegyverüzlet megy, aminek a gazdái végül is a nyugat-európai országok, és ez a pénz egy bizonyos cirkulálás után megérkezik hozzájuk

– mondta.

A kormányfő arra is figyelmeztetett, hogy a háború elhúzódása és az egyre nagyobb pénzmozgások miatt megerősödtek azok a szereplők, akiknek gazdasági érdekük fűződik a fegyverkezés fenntartásához.