Orbán Viktor: Erőssé kell tennünk Magyarországot, hogy ki tudjunk maradni a háborúból – Kövesse nálunk élőben!

A családokat az asszonyok tartják össze, a férfiak jönnek-mennek, az asszonyok maradnak – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a DPK háborúellenes gyűlésének a kecskeméti állomásán. A miniszterelnök Csiszár Jenőnek elmondta, hogy minden december 6-án felhívja az édesanyja, hogy várja őt egy Mikulás-csomag. Szerinte a férfiak Magyarországon jobban hiányoznak a családokból, és ez a gyereknevelésben látszik.



Királyság vs. tahóság

A kormányfő felidézte, a 90-es években, amikor minden kicsit felszínes volt, jött egy műsor, ami lement mélyre. – Jártam konditeremben is, és ott mindig ment a rádió. Jenő, a te hangodra nyomtam a súlyokat – emlékezett vissza Orbán Viktor.

Csiszár Jenő két témát hozva azt mondta, lehet a hét tahójára, a hét királyára ehet voksolni. – A hét királyságában lehet szavazni a 11 százalékos minimálbér-emelésre, valamint a női kézilabda válogatott sikerére szavazni. A tahóság kategóriájában előkerült a Tisza saját jelöltjeinek letiltása, valamint a rezsicsökkentés kinyírása.

Erre a kormányfő azt mondta, a tahóságban van valami emberi. – Tahóság, ha nem vagy tekintettel a másikra. A brüsszeli döntés mögött a mi szempontjaink nem szerepelnek, az biztos. Nem foglalkozik azzal, mi lesz velünk? A családokkal? Trump ezt nem követte el, ő megértett minket, és adott egy kivételt. Brüsszel ezt nem tette, a vétót pedig átminősítette, ami tahóság – mondta Orbán Viktor.

Fotó: Polyák Attila

A miniszterelnök szerint tahóság, hogy az EU azt találta ki, hogy a szankciókat átminősítik kereskedelempolitikai döntéssé, amihez nem kell egyhangú döntés. Ezzel pedig kikerülték hazánkat.

Úgy véli, hogy az is a tahóságnak egy fajtája, ha valaki folyamatosan megdézsmálja a brüsszeli kasszát és közben a magyarok oktatja korrupció ügyében. Ez történik Brüsszelben – tette hozzá. Csiszár szerint viszont ez királyság, mert a brüsszeli érintetteket ezért letartóztatták.

Orbán Viktor elmondta, hogy az unió mindenfajta súlyos szankciókat akar hazánk nyakába varrni. Brüsszel visszaél a hatalmával, hogy olyan ügyekben kérnek minket számon, amikben sokkal rosszabbul teljesítenek, mint mi. – Ez egy pimasz visszaélés – jegyezte meg.