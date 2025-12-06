Rendkívüli

Orbán Viktor: Erőssé kell tennünk Magyarországot, hogy ki tudjunk maradni a háborúból – Kövesse nálunk élőben!

Orbán ViktordpkkormányfőCsiszár Jenő

A kecskeméti DPK-gyűlésen Csiszár Jenő beszélget Orbán Viktor miniszterelnökkel, aki ennek kapcsán megjegyezte: szombaton 27 év után visszatér az Apukám világa.

Magyar Nemzet
2025. 12. 06. 11:48
Fotó: Polyák Attila
A családokat az asszonyok tartják össze, a férfiak jönnek-mennek, az asszonyok maradnak – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a DPK háborúellenes gyűlésének a kecskeméti állomásán. A miniszterelnök Csiszár Jenőnek elmondta, hogy minden december 6-án felhívja az édesanyja, hogy várja őt egy Mikulás-csomag. Szerinte a férfiak Magyarországon jobban hiányoznak a családokból, és ez a gyereknevelésben látszik.
 

Királyság vs. tahóság

A kormányfő felidézte, a 90-es években, amikor minden kicsit felszínes volt, jött egy műsor, ami lement mélyre. – Jártam konditeremben is, és ott mindig ment a rádió. Jenő, a te hangodra nyomtam a súlyokat – emlékezett vissza Orbán Viktor.

Csiszár Jenő két témát hozva azt mondta, lehet a hét tahójára, a hét királyára ehet voksolni. – A hét királyságában lehet szavazni a 11 százalékos minimálbér-emelésre, valamint a női kézilabda válogatott sikerére szavazni. A tahóság kategóriájában előkerült a Tisza saját jelöltjeinek letiltása, valamint a rezsicsökkentés kinyírása.

Erre a kormányfő azt mondta, a tahóságban van valami emberi. – Tahóság, ha nem vagy tekintettel a másikra. A brüsszeli döntés mögött a mi szempontjaink nem szerepelnek, az biztos. Nem foglalkozik azzal, mi lesz velünk? A családokkal? Trump ezt nem követte el, ő megértett minket, és adott egy kivételt. Brüsszel ezt nem tette, a vétót pedig átminősítette, ami tahóság – mondta Orbán Viktor.

Kecskemét DPK gyűlés Fidesz kampány Orbán Viktor
Fotó: Polyák Attila

A miniszterelnök szerint tahóság, hogy az EU azt találta ki, hogy a szankciókat átminősítik kereskedelempolitikai döntéssé, amihez nem kell egyhangú döntés. Ezzel pedig kikerülték hazánkat.

Úgy véli, hogy az is a tahóságnak egy fajtája, ha valaki folyamatosan megdézsmálja a brüsszeli kasszát és közben a magyarok oktatja korrupció ügyében. Ez történik Brüsszelben – tette hozzá. Csiszár szerint viszont ez királyság, mert a brüsszeli érintetteket ezért letartóztatták.

Orbán Viktor elmondta, hogy az unió mindenfajta súlyos szankciókat akar hazánk nyakába varrni. Brüsszel visszaél a hatalmával, hogy olyan ügyekben kérnek minket számon, amikben sokkal rosszabbul teljesítenek, mint mi. – Ez egy pimasz visszaélés – jegyezte meg.

A kormányfő leszögezte, hogy ez ellen harcolni kell, majd köszönetet mondott a támogatásért a kecskemétieknek. Ez egy nagyon erős keresztény-jobboldali bástya – tette hozzá.

 

Közel van térben és időben is a háború

– A háború, akárhol van, fájdalmas dolog. Emberek meghalnak, és minden halott emberi tragédia. Két szláv nép háborúja, és a szlávok kemények és kegyetlenek. A háború rossz, és köszönettel és hálával tartozunk a Jóistennek, hogy Trump utálja a háborút. Ezt kell megragadnunk – mondta.

Úgy folytatta: a másik kérdés, hogy ez mennyire van hozzánk közel, komolyan lehet-e venni a vészjelzéseket, miszerint belesodorhatnak minket. – A háború nincs messze, politikailag is közel van. Az európai vezetők eldöntötték, hogy Európa háborúba megy. Erről döntés van, hivatalos álláspont, hogy 2030-ra készen kell állni erre. Hadigazdaságot építenek, készülnek – emelte ki.

Jelezte, a háborús expanziónak 4 szakasza van: a diplomáciai kapcsolatok megszakadnak, a gazdasági átállás, a sorkatonaság visszaállítása, az összecsapás előkészítése. – Az utolsóban vagyunk. Hogy elérjük a kimaradást, ehhez imádkozni kell, mert meghaladja az erőinket. Ez a kérdés: ki tudunk-e maradni a háborúból, miként az nem sikerült Tiszának és Horthynak. Ehhez erőre van szükség, erőssé kell tennünk Magyarországot, hogy képesek legyünk nem csak nemet mondani, de ki is maradni.

 

Utolsó esély 2026-ban

Orbán Viktor elmondta, hogy a háború ördögei mindig arról győzik meg az embereket, hogy jobban járnak a háborúval. Ezt el kell magunktól hessegetni és a béke mellett kell kiállni – tette hozzá.

Szerinte a 2026-os lesz a háború előtti utolsó választás, és a kormánynak kell megküzdenie Magyarországért és kimenteni a felénk közeledő háborús veszélytől. Ha brüsszelpárti kormány lesz, akkor belevisznek minket a háborúba. Ha nemzeti kormányunk lesz, akkor van esélyünk, hogy kimaradjunk belőle – rögzítette.

Csiszár Jenő felidézte, hogy Jeffrey Sachs amerikai közgazdász szerint Magyarország olyan diplomáciai helyzetbe került, ami Európában ritkaság, és úgy véli, hogy Orbán Viktor a kettős pályás diplomácia nagymestere.

A miniszterelnök szerint hazánknak agyasnak kell lennie és előre kell mennie. Buta embereket sosem szabad az ország élére választani, mert többszörösen fizetjük meg az árát – tette hozzá.

Közölte, szakmai munkacsoportok már dolgoznak a választás utáni időkről, tervekről. – Egyezkedünk az amerikaiakkal és az oroszokkal is arról, milyen gazdasági együttműködés lehet 2026 után – mondta. Jelezte, most egy szankciós térben vagyunk, de ha a megállapodás megtörténik, a világ kitágul.

 

Kinek az érdeke a vérontás?

Beszélt arról is, hogy fontos kérdés, hogy vajon ki akarna háborút? – Ez abszurdnak tűnik, mert egyrészt a háborúk régen voltak, és más a szenvedéstörténet. Mi elvesztettünk 900 ezer embert az első, 600 ezer embert a másodikban, kitelepítettek 200 ezer németet, 56-ban pedig elment 200 ezer ember. Ha ezek az emberek meglennének, nem beszélnénk demográfiai problémáról. De nem mindenkinek van ilyen szenvedéstörténete. És akkor Budapesten szétbombázásáról is beszélhetünk, németek, oroszok, angolok lőttek, bombáztak – sorolta. Hozzátette, sok Nyugat-európai politikus nem gondolja, hogy a háború rossz lehet, pénz akarnak csinálni belőle.

A miniszterelnök szerint az európaiak azt gondolták, hogy megszerzik a befagyasztott orosz vagyont és odaadják Ukrajnának. Kiemelte, hogy az ukránok megállapodást kötöttek a franciákkal száz vadászrepülő megvásárlásáról. A háború gazdasági lordjai egyre erősebb befolyást gyakorolnak a döntéshozatalra – tette hozzá.

Orbán Viktor megjegyezte, hogy a háború előrehaladtával a politikusok kezéből kicsúsznak a döntések, azonban a diplomáciának muszáj megtartania az autoritását.

A nagy visszatérés

A kecskeméti DPK-gyűlésen Csiszár Jenő beszélget a kormányfővel, aki ennek kapcsán megjegyezte: szombaton 27 év után visszatér az Apukám világa. Orbán Viktor várja a nézők kérdéseit, a legjobbakat pedig Csiszár szombaton élőben fogja feltenni. 

DPK gyűlés Fidesz Kecskemét
Folytatódik a DPK országjárása (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Csiszár Jenő 1997-ig vezette az Apukám világa című, fiatalokkal foglalkozó betelefonálós rádióműsort a Juventus, majd a Petőfi rádióban. Az egykori rádiós jelenleg Milánóban él, ahol diplomáciai szolgálatot teljesít.

A rendezvény online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz, 

míg lapunk élő szöveges, videós cikkben tudósít.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap

