Orbán Viktor már megérkezett Kecskemétre

A győri és nyíregyházi rendezvény után ma Kecskeméten folytatódik a digitális polgári körök országjárása – Orbán Viktor miniszterelnök a helyszínről osztott meg képeket.
A 11 órakor kezdődő háborúellenes nagygyűlésen felszólal Orbán Viktor miniszterelnök és Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is. A DPK nagykövetei, Szabó Zsófi és Rákay Philip mellett művészek, közéleti szereplők és helyi lokálpatrióták is részt vesznek az eseményen.
A kormányfő a szeptemberi DPK-gyűlés, valamint az októberi Békemenet sikere után hirdette meg az országjárást, hogy ezzel személyesen is összekapcsolják a hazájukért tenni akaró polgárokat.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!