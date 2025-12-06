Rendkívüli

Aki békét akar, velünk tart! – Megkezdődött Kecskeméten a DPK háborúellenes nagygyűlése – Kövesse nálunk élőben!

Orbán Viktor már megérkezett Kecskemétre

Folytatódik a háborúellenes nagygyűlés-sorozat.

2025. 12. 06.
A győri és nyíregyházi rendezvény után ma Kecskeméten folytatódik a digitális polgári körök országjárása  – Orbán Viktor miniszterelnök a helyszínről osztott meg képeket.

A 11 órakor kezdődő háborúellenes nagygyűlésen felszólal Orbán Viktor miniszterelnök és Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is. A DPK nagykövetei, Szabó Zsófi és Rákay Philip mellett művészek, közéleti szereplők és helyi lokálpatrióták is részt vesznek az eseményen.

A kormányfő a szeptemberi DPK-gyűlés, valamint az októberi Békemenet sikere után hirdette meg az országjárást, hogy ezzel személyesen is összekapcsolják a hazájukért tenni akaró polgárokat.

Orbán Viktor felszólal Kecskeméten, folytatódik a DPK háborúellenes országjárása

