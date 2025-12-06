Orbán Viktor már megérkezett Kecskemétre

A győri és nyíregyházi rendezvény után ma Kecskeméten folytatódik a digitális polgári körök országjárása – Orbán Viktor miniszterelnök a helyszínről osztott meg képeket.

A 11 órakor kezdődő háborúellenes nagygyűlésen felszólal Orbán Viktor miniszterelnök és Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is. A DPK nagykövetei, Szabó Zsófi és Rákay Philip mellett művészek, közéleti szereplők és helyi lokálpatrióták is részt vesznek az eseményen.