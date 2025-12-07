Orbán ViktorminiszterelnökMagyar Péter

Orbán Viktor irányt mutatott 2026-ra

A miniszterelnök által érintett témakörök együtt világos irányt mutatnak a 2026-os választás tétjéről – értékelte Szánthó Miklós Orbán Viktor teltházas kecskeméti beszédét . Magyar Péter egyébként Kecskemétre is követte a miniszterelnököt, de csak párszázan voltak kíváncsiak a rendezvényére. Deák Dániel a látottak alapján nem tartja meglepőnek, hogy a legfrissebb felmérések szerint tovább nőtt Orbán Viktor és a Fidesz támogatottsága, már 15 százalékkal többen tartják őt alkalmasabbnak Magyarország vezetésére, mint Magyar Pétert.

Magyar Nemzet
2025. 12. 07. 5:55
Borítókép: Orbán Viktor a DPK országjárásán (Fotó: Ladóczki Balázs)
A miniszterelnök szerint Európa tudatosan háborús pályára állt, hadigazdaságot épít, és a folyamat már az eszkaláció előszobájában tart. A háború e tekintetben sokkal közelebb van hozzánk, mint gondolnánk. Ebben a helyzetben Magyarország csak akkor tud kimaradni a konfliktusból, ha felelősen gondolkodó vezetése van. A 2026-os választást ezért a háború előtti utolsó döntési pillanatnak tekinti: attól függ, ki tudunk-e maradni a háborúból, hogy olyan kormányunk lesz-e, amely megőrzi a békepolitikát, vagy olyan, amely sodródik a külső elvárásoknak megfelelően – értékelte Orbán Viktor kecskeméti beszédét Facebook-bejegyzésében Szánthó Miklós.

Kecskemét, 2025. december 6. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) a színpadon a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Kecskeméten 2025. december 6-án. Mellette Csiszár Jenő műsorvezető. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

Az Alapjogokért Központ főigazgatója elemzésében rámutatott, hogy a miniszterelnök három nagy témakört érintett: a háborús helyzetet, a gazdaságpolitikát és az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiáját. A főigazgató szerint ezek együtt világos irányt mutatnak a 2026-os választás tétjéről.

 

A 2026-os választás tétje Orbán Viktor szerint

A miniszterelnök szerint a konfliktus közelebb van, mint hinnénk, és Magyarország csak felelősen gondolkodó vezetés mellett tud kimaradni belőle. A 2026-os választás kapcsán úgy fogalmazott:

A 2026-os választást ezért a háború előtti utolsó döntési pillanatnak tekinti: attól függ, ki tudunk-e maradni a háborúból, hogy olyan kormányunk lesz-e, amely megőrzi a békepolitikát, vagy olyan, amely sodródik a külső elvárásoknak megfelelően. 

Szánthó hangsúlyozta: a kormányfő beszédében hangsúlyosan jelent meg az a gondolat is, hogy buta, felkészületlen vezetés békeidőben is teher, de egy háborús helyzetben egyenesen végzetes lehet.  Orbán Viktor világos választóvonalat húzott a baloldali és jobboldali gazdasági szemlélet között:  

  • a baloldal az állam növelésében és az adóemelésben látja a megoldást, 
  • az utóbbi az embereknél hagyott forrásokban és a minimális állami beavatkozásban. 

Szánthó Miklós elemzése szerint a miniszterelnök a Tisza Párt programját is ebbe a történelmi sorba illesztette, és úgy látja, hogy:

„A végén elkerülhetetlenül adóemelés áll.”

harmadik témakörben Orbán Viktor az Egyesült Államok friss nemzetbiztonsági stratégiájára reagált. Az Alapjogokért Központ főigazgatójának összefoglalása szerint a magyar miniszterelnök azt tartja a legfontosabb megállapításnak, hogy:

az Egyesült Államok már maga is úgy látja: ha az európai trendek változatlanok, a kontinens húsz éven belül felismerhetetlenné válik, és megbízható szövetségesként sem biztos, hogy számíthatnak majd rá.

Ez visszaigazolja a magyar külpolitika alapállítását, miszerint függetlennek kell maradni, nem lehet minden körülményt kizárva, a külső szereplők stabilitására támaszkodni. 

 

Minden héten új témák 

Deák Dániel úgy látta, annak ellenére, hogy hasonló koreográfia szerint zajlanak hétről hétre a digitális polgári körök soron következő háborúellenes gyűlései, egyáltalán nem válik unalmassá a rendezvény, amit az is támogat, hogy rendre új kérdező van Orbán Viktor mellett, továbbá hogy minden héten előkerülnek olyan témák is, amelyek újnak számítanak.

Kecskemét, 2025. december 6. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Kecskeméten 2025. december 6-án. Mellette Csiszár Jenő műsorvezető. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök és Csiszár Jenő a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Kecskeméten (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)

A politikai elemző emlékeztet, ezúttal például Dobrev Klára kérdését is felolvasták, amire a miniszterelnök csattanós és ütős választ adott, de 

átlagos ellenzéki kommentelők kérdései is sorra kerültek, amelyekre Orbán Viktor komplex és átfogó választ adott.

Hozzátette, összességében ismét egy higgadt, nyugodt és lendületes miniszterelnök jelent meg a színpadon, aki tudja, hogy mit akar, és nem azt nézi, hogy hol van a labda, hanem hogy hova fog érkezni, azaz érezhetően tudja, mi lesz a következő lépés.

Deák Dániel fontosnak tartja a miniszterelnök kommunikációjában, hogy az olyan távolinak tűnő dolgokat, mint a háború vagy egy washingtoni, illetve moszkvai tárgyalás, 

le tud hozni a hétköznapok szintjére, és világossá teszi, hogy ezeknek az eredménye, illetve kimenetele egyáltalán nem mindegy, ezek minden magyar embert érintenek a hétköznapok során.

Mindezek fényében nem meglepő, hogy a legfrissebb felmérések szerint tovább nőtt Orbán Viktor és a Fidesz támogatottsága, már 15 százalékkal többen tartják őt alkalmasabbnak Magyarország vezetésére, mint Magyar Pétert – tette hozzá a XXI. Század Intézet elemzője.

 

Magyar Péter nem zárt túl jó napot

Deák Dániel szintén a közösségi oldalán tette közzé a 14 óra 32 perckor készült drónfelvételt, hozzátéve, hogy ekkor „Magyar Péter már jócskán színpadon állt”.

Magyar Péter ismét követte Orbán Viktort, ezúttal Kecskemétre, azonban míg a miniszterelnök megtöltött egy sportcsarnokot, addig Magyar Péterre Nyíregyháza után ma is kínosan kevesen voltak kíváncsiak – csupán pár száz ember lézeng a rendezvényén

– írta Deák.  Hozzáfűzte, hogy véleménye szerint ez nem meglepő, mert a baloldali megszorítócsomag nyilvánosságra kerülése nem növelte a Tisza Párt elnökének népszerűségét.

Bohár Dániel szerint érdemes a létszámot összevetni, az alsó kép már akkor készült, amikor Magyar Péter állt a színpadon
Fotó: Bohár Dániel Facebook oldala

„Nem zár túl jó heteket Magyar Péter: miután kiszivárgott a Tisza-csomag, amelyben a brutális megszorító terveikről írnak, a rendezvényei is egyre gyengébbek, egyre kevesebben kíváncsiak rá, ráadásul már a baloldali közvélemény-kutatók szerint is csökken a támogatottsága, míg a Fidesz erősödik

– mutatott rá az elemző. 

„Magyar Péter hétről hétre bandukol Orbán Viktor után. A különbség pedig egyre nagyobb” – kommentálta a Facebook-oldalán megosztott fotót Bohár Dániel. Bohár úgy látja, hogy Magyar Péter stratégiája nem hozza a várt eredményeket, sőt szerinte sorra gyengül a párt támogatottsága. 

Tisza rendezvény kampány Kecskemét Magyar Péter
A kecskeméti kispiacon beszélő Magyar Péter arca mindent elárul Fotó: Polyák Attila

Ezt a másolás turnét nagyon elbukta a Tisza. Kecskeméten eddig a legnagyobb a bukta

– fogalmazott bejegyzésében.

Kiemelte, hogy véleménye szerint a választók nem díjazzák az adóemelési terveket: 

Hiába! Aki adót akar emelni, ott a támogatók csökkenni fognak!

– fogalmazott. 

