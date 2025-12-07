Orbán Viktor irányt mutatott 2026-ra

A miniszterelnök szerint Európa tudatosan háborús pályára állt, hadigazdaságot épít, és a folyamat már az eszkaláció előszobájában tart. A háború e tekintetben sokkal közelebb van hozzánk, mint gondolnánk. Ebben a helyzetben Magyarország csak akkor tud kimaradni a konfliktusból, ha felelősen gondolkodó vezetése van. A 2026-os választást ezért a háború előtti utolsó döntési pillanatnak tekinti: attól függ, ki tudunk-e maradni a háborúból, hogy olyan kormányunk lesz-e, amely megőrzi a békepolitikát, vagy olyan, amely sodródik a külső elvárásoknak megfelelően – értékelte Orbán Viktor kecskeméti beszédét Facebook-bejegyzésében Szánthó Miklós.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

Az Alapjogokért Központ főigazgatója elemzésében rámutatott, hogy a miniszterelnök három nagy témakört érintett: a háborús helyzetet, a gazdaságpolitikát és az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiáját. A főigazgató szerint ezek együtt világos irányt mutatnak a 2026-os választás tétjéről.

A 2026-os választás tétje Orbán Viktor szerint

A miniszterelnök szerint a konfliktus közelebb van, mint hinnénk, és Magyarország csak felelősen gondolkodó vezetés mellett tud kimaradni belőle. A 2026-os választás kapcsán úgy fogalmazott:

A 2026-os választást ezért a háború előtti utolsó döntési pillanatnak tekinti: attól függ, ki tudunk-e maradni a háborúból, hogy olyan kormányunk lesz-e, amely megőrzi a békepolitikát, vagy olyan, amely sodródik a külső elvárásoknak megfelelően.

Szánthó hangsúlyozta: a kormányfő beszédében hangsúlyosan jelent meg az a gondolat is, hogy buta, felkészületlen vezetés békeidőben is teher, de egy háborús helyzetben egyenesen végzetes lehet. Orbán Viktor világos választóvonalat húzott a baloldali és jobboldali gazdasági szemlélet között:

a baloldal az állam növelésében és az adóemelésben látja a megoldást,

az utóbbi az embereknél hagyott forrásokban és a minimális állami beavatkozásban.

Szánthó Miklós elemzése szerint a miniszterelnök a Tisza Párt programját is ebbe a történelmi sorba illesztette, és úgy látja, hogy:

„A végén elkerülhetetlenül adóemelés áll.”

harmadik témakörben Orbán Viktor az Egyesült Államok friss nemzetbiztonsági stratégiájára reagált. Az Alapjogokért Központ főigazgatójának összefoglalása szerint a magyar miniszterelnök azt tartja a legfontosabb megállapításnak, hogy:

az Egyesült Államok már maga is úgy látja: ha az európai trendek változatlanok, a kontinens húsz éven belül felismerhetetlenné válik, és megbízható szövetségesként sem biztos, hogy számíthatnak majd rá.

Ez visszaigazolja a magyar külpolitika alapállítását, miszerint függetlennek kell maradni, nem lehet minden körülményt kizárva, a külső szereplők stabilitására támaszkodni.