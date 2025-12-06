Szánthó MiklósEurópaAlapjogokért KözpontkecskemétOrbán ViktorHáborúellenes GyűlésEgyesült Államokgazdaságpolitika

Orbán Viktor beszédének három alappillére világos üzenet a 2026-os választás tétjéről

Orbán Viktor miniszterelnök kecskeméti beszédét elemezte, három alappillérben foglalta össze a kormányfő fő üzeneteit Szánthó Miklós. A miniszterelnök három nagy témakört érintett: a háborús helyzetet, a gazdaságpolitikát és az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiáját – mutatott rá a közösségi oldalán közzétett elemzésében az Alapjogokért Központ főigazgatója, aki kiemelte: ezek együtt világos irányt mutatnak a 2026-os választás tétjéről.

Magyar Nemzet
2025. 12. 06.
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
Orbán Viktor miniszterelnök kecskeméti háborúellenes gyűlésen elhangzott beszédének fő üzeneteit foglalta össze Szánthó Miklós a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében. 

Kecskemét, 2025. december 6. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) a színpadon a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Kecskeméten 2025. december 6-án. Mellette Csiszár Jenő műsorvezető. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök (j) a színpadon a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Kecskeméten 2025. december 6-án Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán 

Az Alapjogokért Központ főigazgatója elemzésében rámutatott, hogy a miniszterelnök három nagy témakört érintett: a háborús helyzetet, a gazdaságpolitikát és az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiáját. A főigazgató szerint ezek együtt világos irányt mutatnak a 2026-os választás tétjéről.

 

1. Európa tudatosan háborús pályára állt

Szánthó Miklós kiemelte, hogy Orbán Viktor beszédének első pillére a biztonsági környezetre fókuszált. 

„Európa tudatosan háborús pályára állt, hadigazdaságot épít, és a folyamat már az eszkaláció előszobájában tart” – írta.

A miniszterelnök szerint a konfliktus közelebb van, mint hinnénk, és Magyarország csak felelősen gondolkodó vezetés mellett tud kimaradni belőle. A 2026-os választás kapcsán úgy fogalmazott:

A 2026-os választást ezért a háború előtti utolsó döntési pillanatnak tekinti: attól függ, ki tudunk-e maradni a háborúból, hogy olyan kormányunk lesz-e, amely megőrzi a békepolitikát, vagy olyan, amely sodródik a külső elvárásoknak megfelelően. 

Szánthó hangsúlyozta: a kormányfő beszédében hangsúlyosan jelent meg az a gondolat is, hogy buta, felkészületlen vezetés békeidőben is teher, de egy háborús helyzetben egyenesen végzetes lehet. 

 

2. Gazdaságpolitikai különbségek: két út, két logika

A második pillérben a gazdaságpolitika került előtérbe. Orbán Viktor világos választóvonalat húzott baloldali és jobboldali gazdasági szemlélet között:  

  • a baloldal az állam növelésében és az adóemelésben látja a megoldást, 
  • az utóbbi az embereknél hagyott forrásokban és a minimális állami beavatkozásban. 

Szánthó Miklós elemzése szerint a miniszterelnök a Tisza Párt programját is ebbe a történelmi sorba illesztette, és úgy látja, hogy:

„A végén elkerülhetetlenül adóemelés áll.”

Orbán Viktor figyelmeztetett: egy háború küszöbén álló Európában 

a megszorítások gyengítenék Magyarországot, és csökkentenék a kimaradás esélyét.

 

3. Az Egyesült Államok új stratégiája – teljesen átrendeződhet Európa

A harmadik témakörben Orbán Viktor az Egyesült Államok friss nemzetbiztonsági stratégiájára reagált. Az Alapjogokért Központ főigazgatójának összefoglalása szerint a magyar miniszterelnök azt tartja a legfontosabb megállapításnak, hogy:

az Egyesült Államok már maga is úgy látja: ha az európai trendek változatlanok, a kontinens húsz éven belül felismerhetetlenné válik, és megbízható szövetségesként sem biztos, hogy számíthatnak majd rá.

Ez visszaigazolja a magyar külpolitika alapállítását, miszerint függetlennek kell maradni, nem lehet minden körülményt kizárva, a külső szereplők stabilitására támaszkodni.

 Magyarország számára ezért a szuverenitás megőrzése a béke egyik kulcsfeltétele

– írta Szánthó Miklós. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a kecskeméti háborúellenes gyűlésen (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


