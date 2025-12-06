Orbán Viktor beszédének három alappillére világos üzenet a 2026-os választás tétjéről

1. Európa tudatosan háborús pályára állt

Szánthó Miklós kiemelte, hogy Orbán Viktor beszédének első pillére a biztonsági környezetre fókuszált.

„Európa tudatosan háborús pályára állt, hadigazdaságot épít, és a folyamat már az eszkaláció előszobájában tart” – írta.

A miniszterelnök szerint a konfliktus közelebb van, mint hinnénk, és Magyarország csak felelősen gondolkodó vezetés mellett tud kimaradni belőle. A 2026-os választás kapcsán úgy fogalmazott:

A 2026-os választást ezért a háború előtti utolsó döntési pillanatnak tekinti: attól függ, ki tudunk-e maradni a háborúból, hogy olyan kormányunk lesz-e, amely megőrzi a békepolitikát, vagy olyan, amely sodródik a külső elvárásoknak megfelelően.

Szánthó hangsúlyozta: a kormányfő beszédében hangsúlyosan jelent meg az a gondolat is, hogy buta, felkészületlen vezetés békeidőben is teher, de egy háborús helyzetben egyenesen végzetes lehet.

2. Gazdaságpolitikai különbségek: két út, két logika

A második pillérben a gazdaságpolitika került előtérbe. Orbán Viktor világos választóvonalat húzott baloldali és jobboldali gazdasági szemlélet között:

a baloldal az állam növelésében és az adóemelésben látja a megoldást,

az utóbbi az embereknél hagyott forrásokban és a minimális állami beavatkozásban.

Szánthó Miklós elemzése szerint a miniszterelnök a Tisza Párt programját is ebbe a történelmi sorba illesztette, és úgy látja, hogy:

„A végén elkerülhetetlenül adóemelés áll.”

Orbán Viktor figyelmeztetett: egy háború küszöbén álló Európában

a megszorítások gyengítenék Magyarországot, és csökkentenék a kimaradás esélyét.

3. Az Egyesült Államok új stratégiája – teljesen átrendeződhet Európa

A harmadik témakörben Orbán Viktor az Egyesült Államok friss nemzetbiztonsági stratégiájára reagált. Az Alapjogokért Központ főigazgatójának összefoglalása szerint a magyar miniszterelnök azt tartja a legfontosabb megállapításnak, hogy:

az Egyesült Államok már maga is úgy látja: ha az európai trendek változatlanok, a kontinens húsz éven belül felismerhetetlenné válik, és megbízható szövetségesként sem biztos, hogy számíthatnak majd rá.

Ez visszaigazolja a magyar külpolitika alapállítását, miszerint függetlennek kell maradni, nem lehet minden körülményt kizárva, a külső szereplők stabilitására támaszkodni.

Magyarország számára ezért a szuverenitás megőrzése a béke egyik kulcsfeltétele

– írta Szánthó Miklós.