Orbán Viktor: Civilizációs pusztulás fenyeget

Európa jövőjét illetően már Amerika is ugyanazt látja, amit mi – hangsúlyozta Orbán Viktor Kecskeméten, miután az Egyesült Államok friss nemzetbiztonsági stratégiája a kontinens civilizációs pusztulásának veszélyére figyelmeztetett. A miniszterelnök szerint ez világos jel: a magyaroknak komolyan kell venniük a helyzetet, levonni a következtetéseket, és megőrizni Magyarország szuverenitását.

Magyar Nemzet
2025. 12. 06. 15:12
Nemcsak mi mondjuk, hogy baj van, hanem Európa legnagyobb szövetségese is pontosan azt mondja az európai bajokról, mint mi. Ezért mindent, amit mi mondunk, és mi veszünk észre, vegyünk komolyan a magunk számára, és vonjuk le a megfelelő következtetést – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a DPK háborúellenes gyűlésének a kecskeméti állomásán, amikor az USA nemzetbiztonsági stratégiája kapcsán kérdezték.

Kecskemét DPK gyűlés Fidesz kampány Orbán Viktor
Fotó: Polyák Attila

Az Egyesült Államok novemberben nyilvánosságra hozott nemzetbiztonsági stratégiája ugyanis rendkívül kritikus képet fest Európa jelenlegi helyzetéről.

Ha a jelenlegi trendek folytatódnak, a kontinens 20 éven belül vagy még hamarabb felismerhetetlenné válik

– figyelmeztet a dokumentum, hozzátéve: egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy bizonyos európai országok gazdasága és hadereje elég erős marad-e ahhoz, hogy megbízható szövetségesek maradjanak. A stratégia szerint Európa stratégiailag és kulturálisan létfontosságú marad Amerika számára – ugyanakkor a kontinens civilizációs pusztulással néz szembe, ha nem korrigálja jelenlegi pályáját. A dokumentum a patrióta, nemzeti erők megerősödésében látja a kiutat, miközben számos területen radikális változásokat szorgalmaz.

Orbán Viktor szerint ebből le kell vonni a megfelelő következtetést. Csak magunkra számíthatunk. Függetlennek és szuverénnek kell maradnia Magyarországnak, mert mindig csak akkor volt sikeres Magyarország, amikor szuverén, önálló állam volt, és a saját útját járta. 

Borítókép: Nyugat-Európában hanyatló harmadik világbeli állapotok uralkodnak (Fotó: AFP)

