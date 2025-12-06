Orbán Viktor: Civilizációs pusztulás fenyeget

Nemcsak mi mondjuk, hogy baj van, hanem Európa legnagyobb szövetségese is pontosan azt mondja az európai bajokról, mint mi. Ezért mindent, amit mi mondunk, és mi veszünk észre, vegyünk komolyan a magunk számára, és vonjuk le a megfelelő következtetést – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a DPK háborúellenes gyűlésének a kecskeméti állomásán, amikor az USA nemzetbiztonsági stratégiája kapcsán kérdezték.

Az Egyesült Államok novemberben nyilvánosságra hozott nemzetbiztonsági stratégiája ugyanis rendkívül kritikus képet fest Európa jelenlegi helyzetéről.

Ha a jelenlegi trendek folytatódnak, a kontinens 20 éven belül vagy még hamarabb felismerhetetlenné válik

– figyelmeztet a dokumentum, hozzátéve: egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy bizonyos európai országok gazdasága és hadereje elég erős marad-e ahhoz, hogy megbízható szövetségesek maradjanak. A stratégia szerint Európa stratégiailag és kulturálisan létfontosságú marad Amerika számára – ugyanakkor a kontinens civilizációs pusztulással néz szembe, ha nem korrigálja jelenlegi pályáját. A dokumentum a patrióta, nemzeti erők megerősödésében látja a kiutat, miközben számos területen radikális változásokat szorgalmaz.