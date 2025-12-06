Kocsis Máté: Buta embert nem érdemes az ország élére választani + videó

„Buta embert sosem szabad az ország élére választani” – Kocsis Máté a miniszterelnök szavait idézve üzent a Tisza Pártnak a kecskeméti háborúellenes rendezvényről.
A Fidesz parlamenti frakcióvezetője a kecskeméti háborúellenes nagygyűlésről üzent Magyar Péternek:
Peti, most mondta a miniszterelnök, hogy buta embert nem érdemes megválasztani az ország élére. Találd ki, kire gondol!
Mint arról beszámoltunk, szombaton Kecskeméten zajlott a háborúellenes nagygyűlés, ahol Csiszár Jenő beszélgetett Orbán Viktor miniszterelnökkel. A beszélgetés során Csiszár felidézte, hogy Jeffrey Sachs amerikai közgazdász szerint Magyarország diplomáciai helyzete Európában ritka, és kiemelte, hogy Orbán a kettős pályás diplomácia nagymestere.
A miniszterelnök szerint hazánknak „agyasnak kell lennie és előre kell mennie”, majd hozzátette:
Buta embereket sosem szabad az ország élére választani, mert többszörösen fizetjük meg az árát.
Borítókép: Kocsis Máté a nyíregyházi háborúellenes rendezvényen (Forrás: Facebook)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!