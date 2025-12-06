Kocsis Máté: Buta embert nem érdemes az ország élére választani + videó

„Buta embert sosem szabad az ország élére választani” – Kocsis Máté a miniszterelnök szavait idézve üzent a Tisza Pártnak a kecskeméti háborúellenes rendezvényről.

Magyar Péter, a Tsza Párt elnöke (Fotó: MW)

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője a kecskeméti háborúellenes nagygyűlésről üzent Magyar Péternek:

Peti, most mondta a miniszterelnök, hogy buta embert nem érdemes megválasztani az ország élére. Találd ki, kire gondol!

Mint arról beszámoltunk, szombaton Kecskeméten zajlott a háborúellenes nagygyűlés, ahol Csiszár Jenő beszélgetett Orbán Viktor miniszterelnökkel. A beszélgetés során Csiszár felidézte, hogy Jeffrey Sachs amerikai közgazdász szerint Magyarország diplomáciai helyzete Európában ritka, és kiemelte, hogy Orbán a kettős pályás diplomácia nagymestere.

A miniszterelnök szerint hazánknak „agyasnak kell lennie és előre kell mennie”, majd hozzátette:

Buta embereket sosem szabad az ország élére választani, mert többszörösen fizetjük meg az árát.

Borítókép: Kocsis Máté a nyíregyházi háborúellenes rendezvényen (Forrás: Facebook)