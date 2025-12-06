Menczer TamásTisza Pártháború

„Háborúpártiak és korruptak” – Menczer Tamás véleménye a Tisza Pártról és Brüsszelről + videó

A Tisza Párt megszorítócsomagját és Brüsszel háborúpárti politikáját bírálta Menczer Tamás a kecskeméti háborúellenes nagygyűlésen, hangsúlyozva: a kormány nemet mond mindkettőre.

Magyar Nemzet
2025. 12. 06. 14:28
Menczer Tamás a kecskeméti háborúellenes nagygyűlésről osztott meg videót a közösségi oldalán, amelyben a Tisza Párt megszorítócsomagját és Brüsszel háborúpárti politikáját kritizálta.

Leader of Hungarian Tisza party and former government member turned opposition leader Peter Magyar (L) and President of the centre-right European People's Party (EPP) Manfred Weber step into a conference hall of a Budapest's hotel for a meeting in Hungary on June 14, 2024. Weber arrived to Budapest about the accession of the seven elected members of the European Parliament of the Tisza party. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP/Attila Kisbenedek)

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a rendezvényről készült videóban azt mondta: Brüsszel folytatni akarja a háborút, és a tagállamoktól, így a magyaroktól is elvenné a pénzt. Szerinte ebben partner a Tisza Párt, amely megszorító intézkedésekkel terhelné az országot.

Háborúpártiak és korruptak. Mi nemet mondunk a háborúra, a brüsszeli bürokratákra és a Tisza Párt megszorítócsomagjára is

– hangsúlyozta Menczer Tamás

Mint arról beszámoltunk, a kecskeméti DPK-gyűlésen Csiszár Jenő beszélgetett Orbán Viktor miniszterelnökkel, aki ennek kapcsán megjegyezte: szombaton 27 év után visszatért az Apukám világa. A kormányfő leszögezte, hogy minden más ügy eltörpül a háború és béke kérdése mögött, minden mást ez határoz meg. 

– Ha Brüsszel-párti kormány lesz, akkor belevisznek minket a háborúba. Ha nemzeti kormányunk lesz, akkor van esélyünk, hogy kimaradjunk belőle

– fogalmazott Orbán Viktor.

Borítókép: Menczer Tamás a kecskeméti háborúellenes nagygyűlésen (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

1








