„Háborúpártiak és korruptak” – Menczer Tamás véleménye a Tisza Pártról és Brüsszelről + videó

Menczer Tamás a kecskeméti háborúellenes nagygyűlésről osztott meg videót a közösségi oldalán, amelyben a Tisza Párt megszorítócsomagját és Brüsszel háborúpárti politikáját kritizálta.

Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP/Attila Kisbenedek)

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a rendezvényről készült videóban azt mondta: Brüsszel folytatni akarja a háborút, és a tagállamoktól, így a magyaroktól is elvenné a pénzt. Szerinte ebben partner a Tisza Párt, amely megszorító intézkedésekkel terhelné az országot.

Háborúpártiak és korruptak. Mi nemet mondunk a háborúra, a brüsszeli bürokratákra és a Tisza Párt megszorítócsomagjára is

– hangsúlyozta Menczer Tamás.

Mint arról beszámoltunk, a kecskeméti DPK-gyűlésen Csiszár Jenő beszélgetett Orbán Viktor miniszterelnökkel, aki ennek kapcsán megjegyezte: szombaton 27 év után visszatért az Apukám világa. A kormányfő leszögezte, hogy minden más ügy eltörpül a háború és béke kérdése mögött, minden mást ez határoz meg.

– Ha Brüsszel-párti kormány lesz, akkor belevisznek minket a háborúba. Ha nemzeti kormányunk lesz, akkor van esélyünk, hogy kimaradjunk belőle

– fogalmazott Orbán Viktor.

Borítókép: Menczer Tamás a kecskeméti háborúellenes nagygyűlésen (Forrás: Facebook)