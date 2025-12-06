Rendkívüli

Aki békét akar, velünk tart! – Megkezdődött Kecskeméten a DPK háborúellenes nagygyűlése – Kövesse nálunk élőben!

Menczer TamásOrbán Viktorminiszterelnök

Menczer Tamás: Orbán Viktor feltette Magyarországot a térképre

A miniszterelnök az elmúlt években minden kérdésben helyes álláspontot képviselt, ezért az egész világon elismerik őt és Magyaroszágot – mondta a Fidesz–KDNP kommunikáció igazgatója pilisszántói lakossági fórumán.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 12. 06. 10:27
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az, hogy ma Orbán Viktort Amerikától Moszkváig mindenhol a világban, messze azon súly felett kezelik, mint amit egy Magyarország méretű ország súlya akár a GDP-t, akár a gazdaságot, akár a katonai erőt, akár a földrajzi mérete indokolna, tehát messze ezen súly felett kezelik a magyar miniszterelnököt, az azért van, mert bele van téve a meló – mondta Menczer Tamás a közösségi oldalára feltöltött videójában, amely a pilisszántói lakossági fórumon készült. 

Hozzátette: az elmúlt években a magyar miniszterelnök minden olyan kérdésben, amely messze túlmutat Magyarországon – bevándorlás, háború, Covid, szankciók – mindenben helyes álláspontot foglalt el, és időről időre kiderül, hogy Orbán Viktornak nem igaza van, hanem igaza lesz. De időről időre kiderül, hogy mindenben helyes álláspontot foglalt el, és már őt követik a többiek.

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója fórumot tart Pilisszántón a Baross-házban 2025. december 4-én (Fotó: MTI/Kovács Attila)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRuszin-Szendi Romulusz

Szendi Ramaty a nyugati magyaroknak gyűjt

Bayer Zsolt avatarja

Kötelező olvasmány!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu