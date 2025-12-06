Menczer Tamás: Orbán Viktor feltette Magyarországot a térképre

Az, hogy ma Orbán Viktort Amerikától Moszkváig mindenhol a világban, messze azon súly felett kezelik, mint amit egy Magyarország méretű ország súlya akár a GDP-t, akár a gazdaságot, akár a katonai erőt, akár a földrajzi mérete indokolna, tehát messze ezen súly felett kezelik a magyar miniszterelnököt, az azért van, mert bele van téve a meló – mondta Menczer Tamás a közösségi oldalára feltöltött videójában, amely a pilisszántói lakossági fórumon készült.

Hozzátette: az elmúlt években a magyar miniszterelnök minden olyan kérdésben, amely messze túlmutat Magyarországon – bevándorlás, háború, Covid, szankciók – mindenben helyes álláspontot foglalt el, és időről időre kiderül, hogy Orbán Viktornak nem igaza van, hanem igaza lesz. De időről időre kiderül, hogy mindenben helyes álláspontot foglalt el, és már őt követik a többiek.