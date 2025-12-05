Menczer Tamás: Török Gábor és a Medián szerint a Fidesz fog nyerni, így is lesz + videó

– A kormánypártokhoz köthető intézetek az önök vezetését, az önök stabil vezetését mérik, míg a független és egyéb, ellenzékhez köthető kutatóintézetek pedig ugye a Tisza Párt vezetését mérik, hogy itt vajon mi lehet az igazság, hogy lehet ezt a gordiuszi csomót átvágni? – kérdezte az Okoshír Menczer Tamást.

– Pont ma nagyon aktuális, de én egy kicsit másképp látom – válaszolta Menczer Tamás Facebook-videójában. A Fidesz kommunikációs igazgatója úgy látja, hogy ez említett különbség olvad. „Ma Török Gábor és a Medián is arról beszélt, hogy a Fidesz fog nyerni. Ahogy közeledünk a választáshoz, kénytelenek a számaikat az igazsághoz hozzáigazítani, ha nem akarnak a teljes arcvesztés állapotába kerülni. Ma ezt láthattuk.

A Tiszásoknak és Magyar Péternek ma igen rossz napja van, hiszen ma Török Gábor és a Medián mondta azt, hogy a Fidesz fog nyerni, így is lesz.”

– zárta Menczer Tamás.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)