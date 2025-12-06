Orbán Viktor: Kecskemét velünk tart! + videó

„Kecskemét velünk tart!” – írta a Facebook-oldalán közzétett videójához Orbán Viktor.

Amint arról beszámoltunk, Kecskemét adott otthont a digitális polgári körök harmadik háborúellenes gyűlésének.

A győri és nyíregyházi telt házas nagygyűlésekhez hasonlóan a rendezvény főszónoka ezúttal is Orbán Viktor miniszterelnök volt. A kecskeméti DPK-gyűlésen 27 év után visszatért az Apukám világa: Csiszár Jenő beszélgetett a kormányfővel.

A miniszterelnöknek, aki a színpadra lépése előtt személyesen is találkozott a háborúellenes gyűlés résztvevőivel, a videó tanúsága szerint is újra nagy sikere volt.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a kecskeméti háborúellenes gyűlésen (Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala)