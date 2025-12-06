Orbán ViktorkecskemétHáborúellenes Gyűlés

Orbán Viktor: Kecskemét velünk tart! + videó

A miniszterelnök újabb videót tett közzé a közösségi oldalán a kecskeméti háborúellenes gyűlésről. „Kecskemét velünk tart!” – írta Orbán Viktor.

Magyar Nemzet
2025. 12. 06. 18:09
„Kecskemét velünk tart!” – írta a Facebook-oldalán közzétett videójához Orbán Viktor. 

Amint arról beszámoltunk, Kecskemét adott otthont a digitális polgári körök harmadik háborúellenes gyűlésének

A győri és nyíregyházi telt házas nagygyűlésekhez hasonlóan a rendezvény főszónoka ezúttal is Orbán Viktor miniszterelnök volt. A kecskeméti DPK-gyűlésen 27 év után visszatért az Apukám világa: Csiszár Jenő beszélgetett a kormányfővel. 

A miniszterelnöknek, aki a színpadra lépése előtt személyesen is találkozott a háborúellenes gyűlés résztvevőivel, a videó tanúsága szerint is újra nagy sikere volt.   

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a kecskeméti háborúellenes gyűlésen (Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala)


